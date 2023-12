Paranoidní schizofrenie je duševní nemoc způsobující bludy. Tento název se ale dnes již nepoužívá

Co je paranoidní schizofrenie?

Termín paranoidní schizofrenie je zastaralý název pro jeden z typů schizofrenie. Odborníci již tento výraz nepoužívají, ale stále je možné na něj v různých zdrojích narazit. Místo toho lékaři uznávají schizofrenii jako specifické onemocnění, pro které je typický výskyt psychózy. Světová zdravotnická organizace při aktualizaci Diagnostického a statistického manuálu duševních poruch odstranila paranoidní schizofrenii z Mezinárodní klasifikace nemocí v roce 2019. [1, 2, 3]

Příznaky paranoidní schizofrenie

Ještě předtím, než byla paranoidní schizofrenie vyškrtnuta z oficiálního seznamu nemocí, byla popisována jako schizofrenie s velmi nápadnou paranoiou a bludy. Lidé trpící paranoidními bludy jsou vůči ostatním osobám bezdůvodně podezřívaví, což může mít negativní dopad na jejich pracovní, sociální i rodinný život.

Schizofrenici nejsou obvykle násilní, avšak paranoidní bludy v nich mohou vyvolat hluboký strach a úzkost spolu se ztrátou schopnosti rozeznat, co je skutečné a co ne. To často vede k tomu, že se dotyčný pacient cítí ohrožen a snaží se bránit něčemu, co se reálně neděje. Tyto stavy mohou u osob, které trpí schizofrenií, vyvolat například pocit:





že se jim někdo snaží ublížit,

že je partner podvádí,

že je sleduje vláda nebo nějaká organizace,

že se jim někdo snaží záměrně škodit.

Paranoidní schizofrenii často také doprovází halucinace, při kterých smysly pacienta nefungují správně. Může tak například slyšet hlasy, které si z něj dělají legraci nebo jej urážejí. Tyto hlasy ho mohou také navádět k tomu, aby udělal něco nevhodného nebo pro jiné lidi škodlivého. Někdy navíc pacienti trpí i zrakovými halucinacemi, takže vidí věci, jež nejsou skutečné. [4, 5, 6, 7]

Příčiny a rizikové faktory

Přesná příčina schizofrenie s paranoiou není zatím známa. Pokud se však toto duševní onemocnění vyskytuje v rodině, existuje možnost, že je tento stav dán genetickými predispozicemi. Ne u každého člena rodiny se však tato porucha může rozvinout a ne každý, kdo onemocní schizofrenií, bude mít nutně příznaky paranoi. Obecně se pak má za to, že schizofrenii mohou způsobovat také následující faktory:

abnormality mozku,

týrání v dětství,

nízká hladina kyslíku při narození,

odloučení nebo ztráta rodiče v mladém věku,

expozice viru během kojeneckého věku nebo před narozením. [8, 9, 10]

Léčba paranoidní schizofrenie

Pokud vás zajímá, jak se léčí paranoidní schizofrenie, tak se jedná zejména o podávání speciálních léčiv a podstoupení psychoterapie. V závažných případech, kdy jsou příznaky u pacienta tak silné, že ohrožují jeho vlastní bezpečí nebo životy a zdraví lidí, kteří se nacházejí v jeho okolí, může být nutná hospitalizace.

V prvé řadě budou pacientovi pravděpodobně předepsána antipsychotika, jejichž cílem je zmírnit hlavní příznaky, kterými jsou paranoidní bludy a smyslové halucinace. Jedná se o léčiva, která jsou založena na regulaci produkce dopaminu v mozku. Podle toho, jak rychle léky zapůsobí, může dojít ke zmírnění příznaků buď okamžitě, nebo klidně až po uplynutí několika dnů, týdnů či měsíců.

Ačkoliv má tato farmakologická terapie pacientovi ulevit a usnadnit mu život, mnohdy je s užíváním antipsychotik spojen výskyt některých vedlejších účinků. Pacienti užívající tato léčiva mohou cítit zvýšenou únavu a ospalost. V některých případech se můžou objevit i závratě, nízký krevní tlak, sucho v ústech či nevolnost a zvracení.

Kromě užívání léků pak pacienty obvykle čeká také psychoterapie. Může se přitom jednat například o skupinovou terapii, která je užitečná zejména proto, že je dotyčný v kontaktu s dalšími lidmi, kteří procházejí podobnými zkušenostmi. Tato metoda navíc buduje u pacienta smysl pro komunitu, která pomáhá bojovat s izolací, jíž lidé se schizofrenií běžně čelí. Další možnou metodou je pak psychosociální terapie, která pomáhá pacientovi efektivněji zvládat každodenní život. [11, 12, 13, 14]

