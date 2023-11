Správné pasení koníků ovlivňuje držení těla dítěte v dalším vývoji. Jak postupovat?

Co je pasení koníků?

Pasení koníků je důležitou součástí motorického vývoje dítěte, a představuje tak první zásadní vývojový milník v jeho životě. Někdy se s ním také můžeme setkat pod pojmem první vzpřímení. Správné pasení koníčků spočívá v položení dítěte na bříško s oporou horních končetin. Do této polohy by se mělo miminko dostat ideálně ve věku 3 měsíců.

Pasením koníčků bez opory rukou by si miminko přetěžovalo svaly krní páteře, krku, ramen a trupu. Pokud tedy dítě nemá správnou oporu, dá vám to nejspíš rychle najevo hlasitým pláčem. To může vést k tomu, že vaši ratolest otočíte zpátky na záda, čímž jí ale zabráníte, aby trénovala zvedání hlavičky. Správná technika je tedy v nácviku zásadní.

Kdy je čas na pasení koníčků?

V raném období života novorozenci zvednout hlavičku nedokáží. Ale to se rychle mění. U některých dětí je pokrok znatelný už ve chvíli, kdy jim je 1 měsíc. Tato malá zvedání hlavy, která ještě nemají plně pod kontrolou, jsou nejnápadnější, když vaše ratolest leží na břiše. Můžete si jich například všimnout, když odpočívá na hrudi nebo rameni, zatímco ji necháváte odkrknout.

Pokud položíte dítě na bříško, můžete také vidět, jak se snaží natáhnout hlavu natolik, aby ji otočilo z jedné strany na druhou. Tato praxe je důležitá pro budoucí ovládání hlavičky, ale také hraje roli při rozvoji okolních svalů v ramenou, pažích a zádech, které později pomohou vašemu dítěti stát se mobilnějším.





Pasení koníčků: novorozenec do 1 měsíce

Novorozenci v prvním měsíci života o aktivity nebo hraní si na podložce zájem asi neprojeví, ale neuškodí položit vaše dítě na bříško na malou chvilku párkrát za den. Někdy postačí i pouhá minuta, aby se nepřetěžovalo. Přece jen je jeho hlavička o poznání těžší než zbytek těla. Ujistěte se však, že v této době zůstáváte se svým dítětem a dohlížíte na něj. Nemusíte začínat ihned po narození, počkejte klidně prvních 14 dní.

Takto malé děti zvedají hlavičku velice těžce a obvykle pouze na jednu stranu. V této pozici jsou prozatím lokty daleko za ramenním kloubem, dlaně má miminko sevřené v pěst, zadeček je výše než hlavička, kolena má schoulená pod sebe a hlava je natočená k jedné straně. V tomto věku je důležité nechat dítě v této poloze a nikam mu nenatahovat nohy ani ruce. Nechte ho, ať je natahuje samo.

Pasení koníčků: 2 měsíce

Od 2. měsíce života se dětem nohy začnou postupně více uvolňovat, stejně tak ruce se dostanou více do popředí, přičemž předloktí je položené na podložce. Dítě tohoto věku obvykle začíná zvedat hlavičku častěji. Možná také dokáže otočit hlavičku z jedné strany na druhou a zvednout částečně i hruď z podlahy.

V této fázi byste už měly vašemu miminku pomáhat do správné polohy, abyste zabránily asymetrii. Pozor však na to, aby miminko nezvedalo hlavičku do záklonu a aby zůstala v prodloužení krku. Právě proto byste mu neměly ukazovat žádné hračky zepředu. Měly by být tedy vždy položené na podložce v dosahu jeho rukou. Stejně tak na něj mluvte ideálně vleže a nikoli zepředu.

Můžete také začít své dítě mírně podepírat kojícím polštářem nebo srolovanou dětskou přikrývkou (opět pod vaším dohledem). Někdy trocha podpory a lepší přehled o tom, co je kolem nich (hračky apod.), dává dětem větší motivaci, aby dál cvičily zvedání hlavičky samy.

Pasení koníčků: 3 měsíce

V této době si nejspíš všimnete výrazného zlepšení držení hlavičky. Vaše dítě bude moci zvednout hlavu do úhlu 45 stupňů, zatímco je na břiše, a stabilně ji v této poloze udržet. Miminko tak leží na předloktí opřené o vnitřní stranu loktů, které jsou na úrovni ramen. Dlaně jsou již uvolněné, nohy jsou v natažení na podložce a těžiště těla spočívá na stydké kosti.

V této době už můžete vyzkoušet i zábavnější metodu, která také rozvíjí jeho krční svaly. A to tak, že položíte své dítě na záda a opatrně ho vytáhnete rukama do sedu. Pomalu ho položíte zpět dolů a opakujete. Když vaše dítě konečně dokáže zvednout a udržet hlavu, mohou přijít na řadu další úkoly, jako je převalování, posazení se a lezení. Na všechno máte ale ještě dost času, který vyžaduje především trpělivost a důslednost.

Co když dítě nezvedne do 4 měsíců hlavičku?

Pokud vaše dítě nedokáže udržet hlavičku bez podpory do věku 4 měsíců věku, nemusí to ještě znamenat nic znepokojujícího. Přesto stojí za to se poradit s vaším pediatrem. Někdy nemusí být splnění vývojového milníku v držení hlavy známkou zpoždění vývoje nebo motoriky. Nicméně se může jednat i o příznak mozkové obrny, svalové dystrofie nebo jiné neuromuskulární poruchy.

Jaké může mít následky špatné pasení koníčků?

Pokud dítě nezapojuje dostatečně šíjové svaly, tuto úlohu převezmou jiné svaly, mezi něž patří i svaly krční páteře. Tím pádem se prohlubuje krční lordóza. Problémy v oblasti krční páteře pak může mít dítě po celý život. Nejčastěji se tyto obtíže projevují předsunutím hlavy vpřed, častými bolestmi hlavy nebo migrénami. Kromě krční lordózy mohou být také asymetricky posíleny břišní, ramenní a mezilopatkové svaly.

Toto nerovnoměrné rozložení síly ve svalech vede k chybnému držení těla během dalšího vývoje. Pokud si tedy nevíte rady, zda vaše ratolest při pasení koníků zaujímá správnou polohu, neváhejte se poradit s vaším pediatrem a v případě potřeby také s fyzioterapeutem, který vám navíc doporučí další variaci metod, které můžete se svým potomkem vyzkoušet.

Vojtova metoda: cviky na pasení koníčků

Objevitelem a tedy i průkopníkem této metody je prof. MUDR. Václav Vojta. Postup terapie spočívá především v rozpoznání poruchy motorického vývoje ve velmi raném věku a aktivaci centrální nervové soustavy (CNS). Znamená to, že součástí metody je jak diagnostika, tak následná léčba.

Využívány jsou při ní 2 globální koordinační komplexy, což je reflexní plazení a reflexní otáčení. Před zahájením terapie dítě podstoupí fyzioterapeutické vyšetření a poté fyzioterapeut stanoví spolu s rodičem cíle terapie. Následně se terapeutem stává sám rodič, který s miminkem trénuje aktivaci CNS 4× denně.

Kdy je dětem indikována Vojtova metoda?

Vojtova metoda může být doporučena nejen malým dětem, které se učí pást koníky, ale také pacientům různého věku, od kojenců až po dospělé. U dětí bývá indikována především v těchto případech:

Asymetrický motorický vývoj či retardace ve vývoji

Centrální koordinační poruchy

Dětská mozková obrna

Svalová onemocnění

Špatné zakřivení páteře

U vrozených vad jako doprovodná pohybová terapie

Poruchy v orofaciální oblasti (polykací a žvýkací)

Poruchy dechových funkcí

Skolióza

