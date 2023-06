Péče o pacienta s onemocněním bulózní pemfigoid

SUMMARY

Bullous pemphigoid is a chronic skin blistering disease based on immune reaction of the body. It mostly effects patients over 60 years of age. It often coexist with other diseases such as ulcerative colitis, systemic lupus erythematodes, chronic polyarthritis, and in many cases it is a first sign of a tumor.

K subjektivním projevům bulózního pemfigoidu patří silný pruritus, při postižení sliznice dutiny ústní i bolestivost a případně i poruchy příjmu potravy.Základním projevem na kůži je puchýř, který může dosahovat velikosti až 2 cm v průměru. První projevy se tvoří na končetinách, během několika dnů i na trupu, v krátké době bývá postiženo symetricky celé tělo, plosky, dlaně a sliznice nevyjímaje. Puchýře jsou pevné, napjaté, nesnadno praskají. Obsah puchýřů je čirý, postupem času dochází k jeho zakalení a ke vzniku rozsáhlých erodovaných ploch. Slizniční postižení se vyskytuje jen ve 20–30 % případů, pro dutinu ústní jsou charakteristické ostře ohraničené, bolestivé eroze, jejichž hojení je velmi pomalé. Sliznice hrtanu, jícnu, spojivek, genitálu bývají postiženy vzácně.

Léčba

Základem je celková terapie, tedy imunosupresiva, antihistaminika, kortikosteroidní terapie a jiné. Dokud není zahájena účinná celková terapie, je zevní terapie téměř bez efektu, jak ukáže kazuistika. Zevní terapie doplňuje celkovou terapii a její role je podpůrná. Podstatou je potlačení sekundární bakteriální infekce a podpora hojení kožních lézí. Používají se kortikoidní externa v krémech, roztocích, pěnách, na erodované plochy se užívají roztoky organických barviv (methylenová modř), dezinfekční roztoky (Betadine sol.), epitelizační externa (mastný tyl s vazelínou Albi, Chlorofyl spray, 3% borová mast).

Při postižení dutiny ústní jsou využívány antiflogistické, antibakteriální a anestetické ústní vody (Tantum Verde, Corsodyl), kortikoidní preparáty (Dexaltin oral pasta) a výplachy šalvějí. Důležitá je také ošetřovatelská péče. Sestra aplikuje zevní terapii na kůži a sliznice, připravuje roztoky k výplachům dutiny ústní. Jak již bylo uvedeno výše, postižení sliznice v dutině ústní je pro pacienta velmi bolestivé a často vede ke sníženému příjmu potravy. Společně s dietní sestrou se podílí na podávání kvalitní stravy pacientovi v souladu s nutričními požadavky.

Vhodnější je volit kašovitou, eventuálně tekutou stravu. Při těžkém celkovém stavu pacienta s rozsáhlými erodovanými plochami kůže je nutná prevence dekubitů pomocí antidekubitálních pomůcek, polohování pacienta a prevence tromboembolických komplikací. Nezbytnou součástí je rehydratace a pohyb. Důraz je kladen na hygienu, zejména odstraňování zbytků stolice a moči, které mohou způsobit sekundární bakteriální infekci erodovaných ložisek. Vzhledem k tomu, že terapie bulózního pemfigoidu je dlouhodobá, hraje sestra významnou roli i v psychické podpoře pacienta.

KAZUISTIKA

85letá pacientka byla přijata na kožní oddělení pro bulózní onemocnění 8. 10. 2007. Při příjmu se puchýřnaté projevy vyskytovaly pouze na HK a trupu, během několika dnů došlo ke generalizaci na celé tělo. Puchýře jsme opakovaně ventilovali sterilní jehlou a na zventilovaná ložiska jsme aplikovali 2krát denně Betadine roztok. Na postupně vznikající splývající erodovaná ložiska jsme aplikovali lokální kortikosteroidní terapie Externa, Chlorofyl spray a mastný tyl s 3% borovou mastí k podpoře epitelizace.

2. den – první subjektivní známky postižení dutiny ústní. Pacientka pociťovala suchost v ústech, chraptěla, zhoršilo se polykání. Začali jsme vyplachovat ústa šalvějí, Corsodylem, Tantum Verde ústní vodou.

6. den začaly pacientku svědit oči, měla pocit suchosti oka. Aplikovali jsme lubrikancia (Vidisic gel).

22. den vznikly eroze v dutině ústní a ostře ohraničená bolestivá eroze na uvule. Celková kortikosteroidní terapie se ukázala jako nedostatečná, stále se tvořily nové puchýře. Museli jsme přistoupit k celkové terapii imunosupresivy. I přes intenzivní ošetřovatelskou péči došlo k superinfekci erodovaných ploch. Zahájili jsme tedy celkovou ATB i. v. terapii podle citlivosti.

37. den se subjektivně i objektivně začal stav pacientky lepšit. Nové puchýře se netvořily, eroze začaly pomalu epitelizovat z okrajů, pruritus se redukoval.

51. den dimise pacientky v uspokojivém stavu do ambulantní péče. Eroze byly téměř epitelizovány z okrajů, slizniční léze na uvule v dutině ústní se zhojila. K zevnímu ošetřování jsme doporučili již jen promašťovadla, pacientka na vysokých dávkách celkové kortikosteroidní terapie.

Renáta Schánělcová Kožní oddělení Nemocnice Strakonice (RenataSchanelcova@seznam.cz)