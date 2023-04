Péče o pacienta s popáleninovým úrazem

SUMMARY

Burn originating by sufficiently long direct or indirect incidence of the high thermal energy. Damage by the electric current and chemical injury is sorted among burn too. We need know mechanics of injury, area of burn, depth and localization of affection, age and anamnese for classification of relevancy. The article describe young scorch patient. He was burn on 6 % surface bodies. The cause was a car cash.

Základní charakteristikou péče o nemocné je multidisciplinární spolupráce všech členů týmu, skládajícího se z různě kvalifikovaných osob, kdy každý člen hraje specifickou, nezastupitelnou roli. Ošetřovatelská péče vychází z holistického pojetí člověka. Zaměřujeme se na potřeby nejen základní, ale také psychosociální.

Pacient (18 let) byl na naše oddělení přeložen z Teplic s diagnózou popálení zad III. stupně na 6 % povrchu těla (BSA). 20. srpna měl autonehodu – polytrauma – fraktura baze lební, pravostranná ruptura tympani, kontuze mozku, bez intrakraniální léze, drobná kontuze levé plíce s regresí. Další diagnóza: hiátová hernie s refluxní ezofagitidou III. stupně. Status localis: popálení III. st. 6 % BSA – infikované nekrózy v dorzo-lumbální oblasti, sekrece, částečně vlající nekrózy, většina lpící, okolí s lehkým zarudlým lemem. Při přijetí lékaři plochy ošetřili v celkové anestezii (CA) – parciálně vystříhali vlající nekrózy, přiložili obklad s dezinfekcí a sterilní krytí.

1. den: Provedena avulze 6 % BSA, na ránu aplikován Traumacel, COM (polyuretanový kryt) a sterilní krytí. Ošetřovatelskou péči jsme zaměřili na aseptické ošetřování postižené oblasti a sledování celkového stavu pacienta. Z důvodu ezofagitidy se objevily horní dyspeptické potíže (medikace: Anacid, Gasec, Ganaton). Rozsáhlost výkonu měla za následek bolestivost, kterou jsme řešili podáváním Tramalu 50 mg i. m. či i. v. v pravidelných intervalech, později podle potřeby pacienta. Bolest znemožňovala pacientovi pohyblivost, byl částečně upoután na lůžko, proto jsme začali s podáváním heparinu 5000 j. s. c. jako prevencí tromboembolické nemoci (TEN). U pacienta se objevila řada psychických problémů, které jsme řešili s ohledem na věk a medikamentózně nasazením Oxazepamu. Jako největší z problémů označoval strach z CA, převazů, nejistotu a neznalost situace. Pacient vyžadoval zvýšenou péči s ohledem na základní a vedlejší diagnózy. Fyzioterapie byla orientována na udržení rozsahu pohyblivosti kloubů a prevenci TEN.

3. den: Při převazu jsme zjistili pseudomonádový zápach a zelené zabarvení sekretu. Z toho důvodu jsme odebrali stěr na bakteriologii. Spodina rány byla vitální, místy drobné nekrózy tuku. Nekrózy lékaři snesli, aplikovali COM, antimikrobiální krém, acidum boricum a ránu sterilně zakryli. Celkový stav pacienta se zhoršil, byl unavený, slabý, měl febrilie – 38,8 °C –, které poklesly po podání léků, tlak byl v normě. Základní biologické potřeby zvládal s pomocí sestry, riziko vzniku dekubitů podle Nortonové 32 bodů.

5. den: Plocha s počínajícími granulacemi, místy přetrvávající pseudomonádová infekce. Nekrotické části tuku lékaři odstranili exkochleační lžičkou, opět použili COM a krytí nasucho. Výsledek bakteriologie – Pseudomonas aeruginosa. Nasazena antibiotika – Ciphin 500 mg p. o. po 12 hod. Stav pacienta se zlepšil, byl schopen chůze do 100 m, febrilie přetrvávaly ve večerních hodinách. Návštěvy rodinných příslušníků napomohly stabilizaci psychického stavu.

7. den: Plocha s minimální sekrecí, lékař provedl toaletu dezinfekčním mýdlem, odstranil nekrózy, aplikoval COM s dezinfekčním roztokem, fixoval staplery a sterilně ránu překryl. Rozsáhlé převazy zapříčinily ztráty krve s výslednou hladinou hemoglobinu 82 g/l, proto jsme pacientovi podali krevní transfuzi, po které se hladina hemoglobinu zvýšila na 106 g/l.

9. den: Provedena exkochleace, na plochy aplikováno acidum boricum, COM, sterilní krytí.

12. den: Plocha s vitální spodinou, minimálně povleklá, toaleta, aplikován COM a acidum boricum, sterilní krytí. Plochy byly připraveny k autotransplantaci. Při CA začal pacient zvracet, proto byl přeložen k monitoraci na JIP. Po několika hodinách již bylo možné přeložit jej zpět na oddělení bez jakýchkoli komplikací. Poučili jsme jej o autotransplantaci a následném klidovém režimu. 14. den: Autotransplantace 6 % BSA – odběr z levého stehna, na odběrovou plochu lékaři aplikovali tyl, suché čtverce, elastické obinadlo, štěpy meshovány 1:2.

Po dezinfekci plochy na zádech a přerouškování byla provedena exkochleace lžičkou a rozprostřeny štěpy, fixovány staplerem, dále dány tyly, obklady, suchý mul, elastické obinadlo a sterilní rouška. Na oddělení jsme pacienta zapolohovali, edukovali, připravili pomůcky doplňující lůžko a odběrovou plochu pravidelně kontrolovali.

16. den: 1. pooperační převaz. Plocha odběru byla klidná, bez komplikací. Lékař zredukoval mulové krytí a přiložil sterilní krytí. Transplantovaná plocha na zádech klidná, bez sekrece. Byly vyměněny tyly, aplikován dezinfekční obklad a sterilní krytí. Fyzioterapeuti se při rehabilitaci zaměřili na svalovou sílu, mobilitu, zlepšení celkové kondice a tím zlepšení sebeobsluhy, také na prevenci vzniku kontraktur.

19. den: 2. pooperační převaz na oddělení bez CA. Pacientovi jsme před převazem podali Dolsin 50 mg i. m. Provedli jsme toaletu odběrové plochy, transplantovaná plocha zad byla klidná, bez sekrece, autotransplantát lpící, bez komplikací, plochu jsme sterilně kryli. Pacient byl v pořádku, chodící, plně soběstačný.

20. den: Transplantovaná plocha byla již téměř zhojena, pouze s drobnými zbytkovými plochami, ponechali jsme ji bez obvazu, pacientovi jsme dali sterilní empír. Protože pacient byl již plně mobilní, ukončili jsme podávání antikoagulancií. Dále denně toaleta ploch.

24. den: Pacient byl zcela soběstačný, v dobrém psychickém stavu, propuštěn do domácího ošetřování. Před propuštěním jsme jej edukovali o nutnosti fyzioterapie zaměřené především na pozitivní ovlivnění nepříznivého jizvení zhojených ploch, zlepšení pohybových schopností a kondice. Popálená plocha byla zhojená, pacientovi byla doporučena kontrola v naší ambulanci.

Ošetřovatelské diagnózy v průběhu hospitalizace

1. Deficit tělesných tekutin z důvodu zvýšené kapilární propustnosti a evaporace z popálených ploch. 2. Zhoršení termoregulace, pocit chladu z důvodu ztráty kožního krytu. 3. Akutní bolest popálených ploch. 4. Riziko vzniku infekce v místě popálené plochy z důvodu poruchy obranných mechanismů. 5. Riziko vzniku imobilizačního syndromu z důvodu léčebného režimu – klid na lůžku (KNL). 6. Strach z celkové anestezie, pooperačních převazů z důvodu neznalosti a nedostatku informací. 7. Poruchy spánku z důvodu změny zdravotního stavu, prostředí, strachu a nejistoty. 8. Změna soběstačnosti z hlediska základních potřeb z důvodu změny léčebného režimu – KNL.