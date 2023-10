Péče o pokožku v Domově pro seniory v Kostelci na Hané

SUMMARY

The Senior house in Kostelec na Hane offers residential social services to seniors. It is a three floor single building which was built in 2002. On the ground floor there is maintenance department, the rooms are located at 2nd and 3rd floor. The clients can use single bed or two bed rooms with own bathroom and toilet. Personal lift provides barriers free access.

Cílovou skupinou našeho domova pro seniory jsou obyvatelé v důchodovém věku (nad 65 let), kteří se dostali do nepříznivé sociální situace z důvodu nemoci, zdravotního postižení či ztráty soběstačnosti, nemohou žít v přirozeném, původním prostředí a vyžadují podporu druhé osoby nebo odbornou zdravotní a ošetřovatelskou péči. Přijímáme osoby imobilní, s částečnou schopností pohybu, se schopností pohybu za pomoci kompenzačních pomůcek i mobilní.Přednostně jsou do Domova pro seniory v Kostelci na Hané přijímáni zájemci z Kostelce na Hané, obcí mikroregionu a nejbližšího okolí. Kapacita našeho domova je 57 míst, jeho posláním je vytvořit bezpečné a důvěryhodné prostředí pro důstojné prožití stáří těm, kteří vzhledem k věku, zdravotním a sociálním problémům nemohou žít v původním prostředí.

Podpora soběstačnosti klientů





Klienti jsou přijímáni na základě podání vlastní žádosti, kterou posoudí pracovní tým (lékař, vrchní sestra, sociální pracovnice). Není-li volné místo, jsou z důvodu naplnění kapacity uchazeči zařazeni do pořadníku. Před podáním žádosti jsou klienti i rodinní příslušníci seznámeni s finančními podmínkami, s prostory, které bude žadatel s největší pravděpodobností obývat, rovněž tak s technickým zázemím, možnostmi rehabilitace, s terapií a využitím volného času. Po uvolnění místa jsou žadatelé vyzváni k nástupu.

Hlavním cílem ošetřovatelské péče v našem domově je vhodnými metodami systematicky a všestranně podporovat soběstačnost a uspokojovat potřeby klientů ve vztahu k udržení jejich zdraví nebo potřeby vzniklé či pozměněné onemocněním nebo sociální situací. Při dosahování tohoto cíle pracovníci domova (SZP) úzce spolupracují s praktickým a odborným lékařem, fyzioterapeutem, sociálním pracovníkem, rodinou klienta a především s klientem samotným.

Mezi hlavní úkoly všech pracovníků v přímé péči patří podporovat soběstačnost klienta v péči o sebe sama, vytvářet z něj aktivního účastníka péče, snižovat negativní vliv onemocnění a předcházet komplikacím, respektovat individualitu a osobnost klienta, dodržovat etické principy a morální zásady. Pracovníci jsou proškoleni v zavádění standardů kvality a řídí se jejich principy a zásadami.

Organizace nabízí celoroční ubytování v moderně vybavených jednoa dvojlůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením, zajišťujícím soukromí a pohodlí klientů. Zařízení poskytuje služby fyzikální terapie, rehabilitace a masáží. V domově pracuje na zkrácený úvazek fyzioterapeut, který se tři dny v týdnu věnuje klientům. Vodoléčba realizovaná formou hydromasážních koupelí nebo perličkové lázně přispívá k celkovému uvolnění, lepšímu prokrvení kůže a využívá se především pro klienty s neurologickým onemocněním (stavy po CMP).

Parafínovou lázeň s parafínovým olejem fyzioterapeut aplikuje na postižená místa (klouby). Kombinovaný přístroj BTL 5000, využívaný podle doporučení a ordinace lékaře, se využívá pro elektroléčbu, ultrazvukovou nebo laserovou terapii. S určenými klienty provádí fyzioterapeut pohybovou terapii, u imobilních stimuluje určité části těla masážemi a cvičením na lůžku.

Opékání selete i pálení čarodějnic

Kromě rehabilitace se klienti mohou účastnit pravidelných aktivit (kinokavárna, předčítání, relaxace s hudbou, cvičení, muzikoterapie, ergoterapie, keramika…), kulturních programů (koncerty, vystoupení ZŠ, MŠ, zájezdy, výlety) a společenských akcí (vítaní jara, vinobraní, opékání selete, pálení čarodějnic, grilování…), probíhajících ať už v domově nebo mimo něj.

Péče o kůži seniorů

V našem zařízení věnujeme velkou pozornost péči o kůži. Při příjmu do Domova pro seniory je klientům odebrána ošetřovatelská anamnéza, jejíž součástí je zhodnocení stavu kůže. I když se snažíme ovlivňovat faktory vedoucí ke zhoršování stavu kůže klientů (dostatečná hydratace, složení stravy, sklony klienta k defektům kůže), přesto se někdy tyto problémy objevují. Nejčastěji se setkáváme s klienty, u nichž se objevuje „pergamenová kůže“ – pruritus senilis, zapříčiněná sníženým počtem buněčných vrstev. Zde musíme přistupovat k šetrnému ošetřování kůže tak, aby nedocházelo k defektům.

Rovněž dbáme na prevenci, pokud se však nějaké narušení kůže objeví, používáme vlhké hojení ran. Dalším častým problémem bývají u našich seniorů „plenkové dermatitidy“. Zde vždy přehodnocujeme nutnost používání inkontinentních pomůcek. Pokud jsou opravdu nutné, volíme vždy vhodné a zejména prodyšné inkontinentní pomůcky. Mezi další problémy se stavem kůže, se kterými se také setkáváme, i když ne tak často, patří dekubity, vznikající v místech vystavených dlouhotrvajícímu tlaku. V současné době tvoří něco málo přes 1 %. Klademe velký důraz na prevenci (ošetřování a častá kontrola predilekčních míst, dostatečná hydratace, vhodné složení stravy, polohování). K léčbě používáme rovněž vlhké hojení ran.

Účinné a šetrné prostředky

Stejně tak nelze podceňovat nebezpečí bércových vředů – ulcus cruris (cévní postižení dolních končetin). Hojení bércového vředu je složitý a dlouhodobý proces. Než zahájíme léčbu, musíme zjistit příčinu. Bércový vřed vzniká většinou následkem trofických poruch podmíněných onemocněním vaskulárního systému. Pro stanovení správné léčby musíme určit příčinu postižení ve spolupráci s odborným lékařem. Hodnotí se stav rány (rozsah, hloubka, spodina, okraj a okolí rány).

Při výběru léčby se snažíme volit účinné a šetrné prostředky. Používáme antibakteriální a septické krytí v kombinaci s polarizovaným světlem (biolampou). Náš personál se účastní seminářů, kde se seznamuje s dalšími možnými léčebnými postupy, a ty se pak snaží zavádět do praxe. Naposledy u nás všichni pracovníci v přímé péči absolvovali dvoudenní seminář bazální stimulace.

Miroslav Ondrej, Hana Oklešťková Domov pro seniory v Kostelci na Hané (dkostelec@volny.cz)