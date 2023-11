Plenková dermatitida

Příčiny plenkové dermatitidy

– dlouhodobé dráždění pokožky znečistěnou nebo špatně vymáchanou plenou,– nesnášenlivost některého druhu papírových plen,– snížená hygiena, – nasednutí infekce na podrážděnou pokožku (především mykotické infekce),– zvýšená citlivost pokožky.

Projevy





– zarudlá až rudá kůže genitálu, na hýždích, možný je také rozsev na břicho, záda, dolní končetiny,– ložiska mohou být jednotlivá ohraničená nebo slitá, – dítě je neklidné a plačtivé,– kůže se může olupovat nebo na ní nacházíme i mokvavá místa,– při mykotické infekci se současně může objevit i soor v dutině ústní.

Léčba

– zvýšená hygiena,– co nejvíce větrat pokožku, pokud je to nutné, raději používat látkové pleny – ne papírové – a co nejčastěji je vyměňovat a věnovat zvýšenou pozornost jejich praní,– nekoupat – po znečištění pokožku pouze omýt, pokud možno bez mýdla a dobře osušit,– oplachovat postižená místa slabě růžovým roztokem hypermanganu nebo 1% rivanolem,– mokvavá místa natřít genciánovou violetí,– v případě mykotické infekce se na pokožku používají antimykotické krémy (Clotrimazol, Candibene, Canesten, Pimafucort lotion) nebo antimykotické léky celkově (ve formě tablet například Nizoral),– po zklidnění projevů kůži promašťujeme.

Závěr

Abychom zabránili vzniku dermatitidy, je nutná důsledná péče o pokožku, časté vyměňování plen a ošetřování kůže vhodným ochranným krémem. Protože k hospitalizaci do nemocnice přicházejí děti s těžkou formou dermatitidy (především doma nezvládnutou), musíme matkám důkladně a srozumitelně vysvětlovat správnou péči o kůži dítěte tak, aby nedocházelo k recidivám dermatitidy.

SOUHRN

Kůže dětí je citlivější a zranitelnější, proto může dojít k jejímu porušení a poškození snadněji než v pozdějším věku. Často se setkáváme s tzv. plenkovou dermatitidou, která může probíhat v lehčí i těžší formě. Zabývám se především dermatitidou u kojenců a malých batolat, ale při používání plen je možný vznik plenkové dermatitidy i u inkontinentních pacientů různého věku.

SUMMARY

Because child skin is more sensitive and vulnerable it can be impaired and damaged more easily than in later age. We can see many cases of less or more severe diaper dermatitis. As it is obvious from the name, this condition occurs in children (and less often in adults) that use diapers.

