Pochod proti rakovině prsu projde Prahou v sobotu 14. června

Vstupenkou je pro ženy růžové tričko a pro muže šedé tričko s růžovou vsadkou ve výstřihu. Pochodu se vždy účastní tisíce lidí, podpoří tak boj proti rakovině prsu, kterou lékaři ročně zjistí až u 7000 žen a 2000 na ni zemřou. V celonárodním programu začaly letos zvát zdravotní pojišťovny na mamografické vyšetření ženy, které na něm nebyly.

„V letošním roce máme za cíl upozornit na to, že jen polovina žen se věnuje prevenci, což je alarmující,“ sdělili dnes novinářům organizátoři pochodu. Tričko stojí 399 korun, výtěžek z prodeje putuje na veřejnou sbírku, z níž jsou podporovány preventivní činnosti a projekty pro nemocné ženy a také vyhodnocování screeningových dat na území ČR.

Ve screeningu rakoviny prsu je podle předsedy komise pro mamární screening profesora Jana Daneše účast žen 55 procent, cílem je zvýšit ji o deset až 15 procent. „Při vysoké účasti žen je možné preventivním mamografickým vyšetřením snížit úmrtnost na rakovinu prsu až o 40 procent,“ uvedl. Když se nádor zjistí včas, až 95 procent pacientek se vrátí po léčbě do běžného života.

Za čtyři desítky let počet případů rakoviny prsu u Češek stoupl dvojnásobně. Během života jí onemocní každá jedenáctá až dvanáctá žena. I když k tomu přispívá genetická zátěž, hlavní vinu na strmém nárůstu má podle vedoucího komplexního onkologického centra Fakultní nemocnice Plzeň profesora Jindřicha Fínka nezdravý životní styl.

Typické pro současné ženy je odkládání mateřství do vyššího věku, matky kojí kratší dobu, aby se mohly věnovat kariéře. Oproti minulosti ženy více kouří a pijí alkohol. Roste míra stresu, častá je nadváha. To vše podle profesora představuje „závaží přikládaná na špatnou misku vah“.

Podle doporučení odborníků by si ženy měly prsa samy vyšetřovat pohledem i pohmatem každý měsíc. Pátrá se po bulkách, hrbolcích, změnách ve velikosti prsu nebo uzlin v podpaží, asymetriích, vtažení kůže nebo bradavky a povrchových změnách, jako je šupinatění či pomerančový vzhled kůže. Varovným příznakem je bolest nebo výtok z bradavky. Postup samovyšetření je na webu Aliance žen s rakovinou prsu.

Letošní růžový pochod vede ze Staroměstského náměstí do Žlutých lázní, kde vystoupí s bubnovou show Campana Batucada a zahrají a zazpívají Adam Mišík, Petr Bende či Support Lesbiens. Od 19:00 se koná After party v Hard Rock Café Praha. Ti, kteří raději běhají, se mohou zúčastnit ranního „předběhu“ v obráceném směru pochodu. Kdo běhá raději večer, má také šanci. Příspěvek z registrace na obě akce jde na konto boje proti rakovině prsu. V den pochodu bude také uvedeno do prodeje speciální růžové víno, z každé zakoupené láhve jde na konto proti rakovině 50 korun.