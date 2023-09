Podkožní akné doprovází bolest a jizvy. Na vině jsou hormony i dědičnost

Zatímco někteří jedinci mají problematickou pleť jen v určitém období, typicky v pubertě, jiní se s kožními problémy potýkají po celý svůj život. K charakteristickým obtížím tohoto typu patří akné, odborně acne vulgaris. Jedná se o onemocnění vlasových folikulů tváře, hrudníku a zad.

Akné je obecně považováno za nejčastější chronické onemocnění kůže. Vzniká kvůli zvýšené produkci mazových žláz, v nichž se usazují bakterie, které se zde množí a způsobují různě rozsáhlé záněty. Ty se podle závažnosti dělí do tří základních forem:

acne comedonica – mírná forma akné, jež se projevuje výskytem bílých a černých teček (komedonů),

– mírná forma akné, jež se projevuje výskytem bílých a černých teček (komedonů), acne papulopustulosa – středně těžká forma akné. Na pokožce se objevují malé červené pupínky (papuly) nebo červené pupínky s bílým hnisem ve středu (pustuly),

– středně těžká forma akné. Na pokožce se objevují malé červené pupínky (papuly) nebo červené pupínky s bílým hnisem ve středu (pustuly), acne conglobata – nejtěžší forma akné. Vznikají noduly, které jsou velké, bolestivé a nacházejí se hluboko pod pokožkou, anebo hluboké, bolestivé cysty naplněné hnisem, jež často zanechávají jizvy. [1, 2, 3, 4, 5]

Podkožní akné

Ačkoli se výraz podkožní akné neobjevuje v žádné lékařské ani vědecké nomenklatuře, mezi lidmi je dobře známý. Jedná se o hovorový výraz pro dermatózu, která je charakteristická malými podkožními hrudkami neplněnými mazem.

Podkožní akné je považováno za dermatózu střední intenzity, konkrétně se jedná o silnější formu komedonu. Oproti těm klasickým ale bývá složitější jej vyléčit a jeho vlivem mohou na postižených místech navíc vznikat nevzhledné jizvy po akné, které jsou důsledkem hnisem naplněných cyst tvořících se pod kůží. U pacientů se běžně objevuje:





podkožní akné na tváři,

podkožní akné na zádech,

podkožní akné na bradě. [6, 7, 8, 9, 10, 11]

Podkožní akné: příčiny

Za vznikem podkožního akné stojí jako v případě klasického akné nadměrná tvorba kožního mazu, která je dána jak hormonálními změnami, tak genetikou. Pravděpodobnost rozvoje obtíží pak zvyšuje také nahromaděná zrohovatělá kůže a usazující se špína, na jejíž tvorbu má vliv například:

make-up,

pot,

slzy,

pyl,

prach.

V důsledku usazování nečistot se totiž mazové žlázy zapouzdřují a zvětšují objem buněk anebo jednoduše hromadí pevné části těla.

Vliv na vznik obtíží může mít rovněž:

nevhodně zvolená kosmetika,

zvýšená tvorba mazu,

neodborně vymačkávané akné,

užívání některých typů léků, například anabolik, kortikosteroidů, barbiturátů,

náhlé hormonální změny (podkožní akné po vysazení antikoncepce, před menstruací apod.),

bakterie Propionibakterium acnes,

nedostatečná hygiena,

psychický stav. [12, 13, 14, 15, 16, 17]

Jak vypadá podkožní akné?

Akné může mít spoustu podob. Od nejslabšího typu, který se projevuje černými tečkami, přes červené pupínky až po hluboko uložené záněty. Na rozdíl od běžného akné v případě toho podkožního nejde o červené hnisavé pupínky ani černé tečky. Hluboké akné, jak se problému také říká, se totiž projevuje tvrdými červenofialovými zánětlivými uzly či boulemi, které nejdou vymáčknout, špatně se hojí a provází je výrazná bolestivost.

Oproti klasickému akné bývá léčba toho podkožního náročnější, nemoc po sobě navíc zpravidla zanechává jizvičky, které mohou být jak hypertrofické, tak keloidní. Po útvarech na obličeji velmi často zůstávají také červené či hnědé skvrny. Objevují se i takzvaná milia, typicky pod kůží či na lícních kostech. Tyto útvary se rovněž nazývají cysty či noduly. Ty při pokusu o neodborné odstranění mohou vyvolat zánět a následné zjizvení.

Přestože se jedná o podkožní akné, obtíže jsou na pohled zpravidla velmi viditelné. Nejčastěji se podkožní akné projevuje v takzvané T-zóně, tedy na nose, čele a bradě, někdy se ale může objevit i na netypických místech (například podkožní akné v uchu). Stejně tak se může vytvořit na zádech, dekoltu nebo spáncích. [18, 19, 20, 21]

Podkožní akné: léčba

Co dělat s podkožním akné? V první řadě je důležité, aby se pacienti problém nesnažili vyřešit sami a svěřili se do rukou odborníka. Zejména u těžších forem je totiž třeba aplikovat komplexnější léčbu, přičemž její konkrétní podobu musí navrhnout sám dermatolog.

Obecně se k léčbě podkožního akné používají některé z lokálních přípravků, typicky:

adapalen,

benzoyl peroxid,

retinoid,

antibiotické masti,

kyselina azelaová.

Lékaři mohou rovněž předepsat léky na akné, jako je třeba izotretinoin, který má protizánětlivé účinky a působí na mazovou žlázu i bakterie. Účinná jsou rovněž antibiotika anebo retinoidy, které jsou speciálně určené na léčbu podkožních cyst. Úlevu od obtíží může pacientkám přinést také nasazení hormonální antikoncepce.

Přistoupit lze rovněž k odstranění akné pomocí laseru, který postižená místa lépe hojí a účinně působí i na jizvy. Ke zlepšení stavu pokožky může dále pomoci chemický peeling, který naruší vrstvy kůže a usnadní odlupování odumřelých buněk. Pokožka je díky tomu stimulovaná a regenerovaná. Kvalitu pleti pak samozřejmě zlepšuje i dermokosmetika.

Nevýhodou podkožního akné jé, že ani správná a včasná léčba nemůže zaručit to, že dotyčnému po onemocnění nezůstanou jizvy. Těžká forma akné po sobě může rovněž zanechat červené fleky a hrbolky. Vhodná volba kosmetických přípravků v kombinaci s estetickou medicínou však dokáže následky akné velmi účinně zmírnit.

Vzhledem k tomu, že se jedná o onemocnění, které viditelným způsobem postihuje vzhled pacienta, hlavně v případě, kdy se akné objevuje na obličeji, je důležité se soustředit i na dopady, které má na psychiku.

Zvláště u žen a dospívajících jedinců může mít toto onemocnění negativní dopad na sebevědomí a společenský život, kdy se pacienti cíleně vyhýbají sociální interakci. V některých případech může onemocnění vyvolat také úzkost či pocit méněcennosti. Kromě fyzikální léčby je proto dobré nepodceňovat ani léčbu psychickou, kdy kromě specialisty pomůže také podpora pacientova blízkého okolí. [22, 23, 24, 25, 26, 27]

Podkožní akné: babské rady

Co na léčbu podkožního akné říkají naše babičky? Podle nich představuje účinnou zbraň proti obtížím například tea tree olej, který má vysoce protizánětlivé účinky. Tea tree olejem by se však měla potírat pouze postižená místa, způsobuje totiž vysušování pokožky. Dále je podle babiček vhodné omezit konzumaci mléčných výrobků a obličej pravidelně omývat odvarem z petržele. Pozitivní vliv mají na zanícené boláky údajně také syrové brambory či česnek. Obojí je třeba nanést přímo na akné.

Myslete ale na to, že hlavně v případě těžších forem onemocnění se experimenty s přírodní léčbou nedoporučují. Rozsáhlé záněty patří vždy do rukou odborníků. [28, 29, 30]

Prevence podkožního akné

Prevence hlubokého akné spočívá hlavně v pravidelné hygieně, konkrétně v pravidelném čištění pleti. To by měli pacienti vykonávat ideálně dvakrát denně, tedy ráno a večer. Pacienti, kteří se s akné potýkají anebo k němu mají sklony, by k čištění pleti měli používat speciální přípravky určené pro aknózní pleť.

To samé platí i v případě kosmetiky. Pokud se člověk, jehož trápí akné, nedokáže vzdát make-upu, měl by sáhnout po tom z lékárny, který je k postižené pleti šetrnější. Kosmetické přípravky je večer před spaním nutné vždy pečlivě odlíčit, aby nedocházelo k ucpávání pórů.

Problematické pleti nadále neprospívá:

alkohol,

kouření,

nadměrný stres,

nedostatek tekutin,

nadměrná konzumace sladkých a tučných jídel.

Pokud už pacient akné trpí, měl by se snažit omezit sahání na postižená místa. V opačném případě totiž hrozí rozšíření infekce či její zhoršení. Riziko zánětu je vyšší i v momentě, kdy si podkožní akné pacienti snaží vymáčknout. I toho by se měli snažit vyvarovat. [31, 32, 33, 34, 35]

Zdroje: my.clevelandclinic.org, webmd.com, healthline.com, verywellhealth.com, medicalnewstoday.com, rehabilitace.info, estheticon.cz, nivea.cz, bioderma-cz.com, bsclinic.cz, eucerin.cz, solen.cz, wikiskripta.eu

Jak vypadá podkožní akné?

Podkožní akné se projevuje tvrdými červenofialovými zánětlivými uzly či boulemi, které není možné vymáčknout, špatně se hojí a provází je výrazná bolestivost. Na kůži se vlivem onemocnění tvoří jizvy a na obličeji velmi často zůstávají také červené či hnědé skvrny. Objevit se mohou i takzvaná milia, a to typicky pod kůží nebo na lícních kostech. Ty mohou při neodborném pokusu o odstranění vyvolat zánět a následné zjizvení.

Jaké má podkožní akné příčiny?

Za vznikem akné stojí zvýšená produkce mazových žláz, v nichž se usazují bakterie. Ty se na místě množí a způsobují různě rozsáhlé záněty. Za zvýšenou produkcí mazu stojí obvykle hormonální změny, což je důvod, proč akné trápí převážně dospívající jedince. Vliv má na vznik obtíží také genetika, nadměrná konzumace cukru, usazování nečistot na obličeji či stres.

Jak se podkožní akné léčí?

Záleží na rozsahu obtíží. Těžší formy hlubokého akné si ale zpravidla žádají komplexnější léčbu. Ta zahrnuje jak medikamenty, tak různé protizánětlivě působící lokální přípravky či chemický peeling. Důležitou roli hraje i správná hygiena, používání vhodných kosmetických přípravků a psychická pohoda. U žen lze příznaky akné zmírnit rovněž nasazením hormonální antikoncepce. S jizvami a rychlejším hojením kůže může pomoci také laser.

Jak podkožnímu akné předejít?

Stoprocentní prevence akné neexistuje. Aby však pacient riziko vzniku zmírnil, je důležité, aby měl dostatečný pitný režim, vyhýbal se alkoholu a kouření, minimalizoval stres a odpustil si nadměrnou konzumaci sladkých a příliš tučných jídel. V momentě, kdy se u něj akné objeví, je důležité, aby se jednotlivé pupínky nesnažil vymačkávat a celkově omezil sahání na obličej. V opačném případě totiž hrozí rozšíření infekce či její zhoršení.