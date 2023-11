Pohyby miminka se prvně objeví kolem 20. týdne těhotenství. Jak je poznáte?

Autor: Redakce

Jedním z nejzajímavějších zážitků v těhotenství je chvíle, kdy poprvé pocítíte, že se vaše dítě hýbe. Najednou se vše stane skutečným a vy si uvědomíte, že tam uvnitř je nový život. Ačkoli je každé dítě jiné a existuje široká škála toho, co je normální, nahlédnutí do světa vašeho dítěte vám pomůže v tom, abyste lépe pochopily, co se tam uvnitř děje a co lze a kdy očekávat.