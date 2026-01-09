Poke bowl recept: havajský pokrm plný ryb, zeleniny a rýže. Připravit se dá i ve veganské variantě

Do poke bowl můžete dát prakticky cokoliv, co vám chutná. To znamená, že se nemusíte nutně držet receptů níže, ale můžete povolit uzdu fantazii a přidat do poke bowl krevety, plátky manga, řasu nori, pikantní majonézu, čerstvý zázvor nebo wakame. Dokonce ani nemusíte používat ryby a mořské plody – komu nechutnají, může zkusit kuřecí maso. Výborná je také veganská varianta s tofu.
Co se dozvíte v článku
Poke bowl recept: s kuřecím masem
Ingredience
- 250 g kuřecích prsou,
- 150 g rýže (jasmínová nebo sushi rýže),
- 1/2 okurky,
- 1/2 avokáda,
- 1 menší mrkev,
- 4 cherry rajčátka,
- 1 jarní cibulka,
- hrst edamame nebo kukuřice,
- sezamová semínka na posypání,
- 1 lžíce sójové omáčky na marinádu kuřete,
- 1 lžička sezamového oleje na marinádu kuřete,
- 1 lžička medu nebo javorového sirupu,
- 1 stroužek česneku,
- čerstvě mletý pepř,
- 2 lžíce sójové omáčky na zálivku,
- 1 lžička rýžového octa,
- 1 lžička limetové šťávy,
- 1/2 lžičky sezamového oleje na zálivku.
Postup
- Nejprve uvařte rýži. Postupujte podle návodu na obalu. Uvařenou rýži nechte lehce zchladnout. Pokud chcete, můžete ji mírně ochutit troškou rýžového octa.
- Dále si připravte marinádu na kuře – smíchejte sójovou omáčku, sezamový olej, med (javorový sirup), prolisovaný česnek a mletý pepř. Kuřecí prsa nakrájejte na kostky a naložte je do marinády. Nechte je odležet minimálně 15 minut.
- Na pánvi nebo grilu pak maso zprudka opečte ze všech stran, aby získalo příjemně zlatou barvu. Maso bude hotové asi za 6 minut. Poté ho odložte stranou.
- Okurku a mrkev nakrájejte na tenké proužky, avokádo na plátky, rajčata na půlky a jarní cibulku nasekejte nadrobno.
- Nyní se můžete pustit do sestavování poke bowl. Jako první přijde na dno misky rýže. Vrstvu rýže obložte opečeným kuřetem. Maso obložte zeleninou. Snažte se vše naaranžovat tak, aby šlo i o potěchu pro oči.
- Ze sójové omáčky, rýžového octa, limetové šťávy a sezamového oleje vytvořte zálivku. Zakápněte jí poke bowl. Nakonec pokrm posypte sezamovými semínky.
Vegan poke bowl recept
Ingredience
- 150 g sushi nebo jasmínové rýže,
- 100 g tofu,
- 1/2 avokáda,
- 1/2 okurky,
- 1 menší mrkev,
- 1/2 červené papriky,
- 1/2 hrnku edamame,
- hrst červeného zelí nebo salátových listů,
- sezamová semínka na ozdobu,
- 1 lžíce sójové omáčky na marinádu tofu,
- 1 lžička agávového sirupu,
- 1 lžička sezamového oleje na marinádu tofu,
- 2 lžíce sójové omáčky na zálivku,
- 1 lžička rýžového octa,
- 1/2 lžičky sezamového oleje na zálivku,
- 1/2 lžičky javorového sirupu,
- pár kapek limetové šťávy.
Postup
- Rýži uvařte podle návodu a počkejte, dokud trochu nevychladne. Pak do ní zamíchejte pár kapek rýžového octa.
- Ze sójové omáčky, agávového sirupu a sezamového oleje připravte marinádu. Tofu nakrájejte na kostky a naložte na 10–15 minut do marinády.
- Vyjměte tofu z marinády a na pánvi či v troubě ho opečte dozlatova. Stačí ho opékat 5–7 minut. Opečené tofu nechte zchladnout.
- Okurku, mrkev a papriku nakrájejte na tenké proužky, avokádo na plátky a červené zelí nakrouhejte.
- Poté se dejte do sestavování poke bowl. Na dno misky dejte základ z rýže. Na vrstvu rýže naaranžujte tofu a nakrájenou zeleninu.
- Ze sójové omáčky, rýžového octa, sezamového oleje, javorového sirupu a limetové šťávy připravte zálivku. Poke bowl zakápněte zálivkou. Na ozdobení použijte sezamová semínka.
Odkud pochází poke bowl?
Poke bowl působí na první pohled jako asijský pokrm, ale zdání klame. Pochází totiž z Havaje. Slovo „poke“ se z havajského jazyka předkládá jako „nakrájet na kousky“. A bowl znamená „mísa“. Spojení poke bowl tak dokonale vystihuje podobu pokrmu – v hlubší misce jsou nakrájené kousky syrové ryby, které se obloží dalšími surovinami a jednoduše se dochutí.
V havajské kuchyni vzniklo toto jídlo zcela přirozeně. Čerstvě ulovené ryby a mořské plody místní obyvatelé krájeli na kousky, lehce solili mořskou solí a ochucovali mořskými řasami a drcenými ořechy kukui.
Teprve v průběhu 20. století se začala podoba poke bowl trochu měnit a přizpůsobovat se stylu přistěhovalců. Asijský vliv tak lze pozorovat na tom, že se do poke bowl začala přidávat rýže, sójová omáčka, sezamový olej a jarní cibulka.
Moderní varianty poke bowl jsou krásně barevné a nutričně vyvážené – plné kvalitní rýže, čerstvé zeleniny, ovoce, superpotravin, mořských plodů či kuřecího masa. Dokonce ani nemusí obsahovat maso či ryby. Od původní havajské receptury už jsou ale značně odkloněné.
Poke bowl plné zdravých surovin
Poke bowl nevyniká jenom nádherným vizuálem a skvělou chutí, jedná se také o skvěle vyvážené jídlo po nutriční stránce. Prakticky všechny suroviny, které se do něj přidávají, jsou opravdu zdravé.
Výjimku představují zálivky ze sójové omáčky, sezamového oleje a dalších dochucovadel. Sice zlepšují chuť a obsahují antioxidanty, ale jsou také plné soli a cukru. Proto by se to s nimi nemělo úplně přehánět.
Základ poke bowl tvoří rýže, která je lehce stravitelná a poskytuje tělu dostatek energie díky vysokému podílu sacharidů. Pokud použijete místo bílé rýže hnědou, získáte z poke bowl více vlákniny, minerálů a vitamínů skupiny B.
Chutná vám poke bowl?
Další důležitou složkou poke bowl bývají syrové ryby. Tradičně se používají kousky tuňáka nebo lososa. Tučné mořské ryby jsou skvělým zdrojem bílkovin a omega-3 nenasycených mastných kyselin. Prospívají mozku, posilují srdce a snižují zánětlivé procesy v organismu. Navíc obsahují vitamín D a selen.
V poke bowl často figuruje avokádo. Málokdo ví, že avokádo je ve skutečnosti ovoce. Obsahuje hodně zdravých tuků, vlákninu, vitamín E a také draslík. Podporuje pocit sytosti a pomáhá stabilizovat hladinu cukru v krvi.
Čím pestřejší a barevnější poke bowl, tím více druhů zeleniny a ovoce obsahuje. Mezi nejpoužívanější druhy patří okurka, mrkev, červené zelí, papriky, edamame, ředkvičky a mořské řasy. Pokrmu dodávají mnoho vitamínů (zejména A, C, K a skupiny B), antioxidanty, vlákninu, přírodní barviva a další zdraví prospěšné složky.
Zdroje: kobesteakhouse.com, healthline.com, therecipecritic.com, recipetineats.com, cooking.nytimes.com