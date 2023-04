Popáleniny u dětí

SUMMARY

Car accidents and burn injuries are the second leading cause of death in children (after drowning) and the main cause of death in children 4 years old and younger. In the article we present the results of the retrospective study using content analysis of the documents of the Pediatric clinic of FNsP J. A. Reimana in Presov.

Popálenina vzniká dostatečně dlouhým působením nadprahové hodnoty tepelné energie. Při závažné popálenině se může rozvinout popáleninový šok. Po překonání šoku nastává období popáleninové nemoci. Třetím obdobím je období rekonstrukční. Epidemiologie popálenin je ovlivněna věkem (převažují děti do tří let), pohlavím (zejména chlapci) a prostředím. U dětí jde nejčastěji o popáleniny v oblasti hrudníku, břicha, hlavy a tváře. Primární přednemocniční ošetření spočívá v odstranění zdroje, odstranění oděvu, chlazení popálených ploch (celková chlazená plocha nemá přesahovat 10 % BSA), je nutné sterilně krýt popálené plochy, chránit před infekcí a zabezpečit šetrný a rychlý transport do zdravotnického zařízení. Sekundární přednemocniční ošetření spočívá v podávání tekutin, analgosedaci, krytí, u inhalačního traumatu podání 100% zvlhčeného kyslíku, případně intubace.

Léčba na JIP je zaměřená na ošetření popálených ploch a sterilní krytí, při známkách postižení dýchacích cest (např. popáleniny krku, tváře, tachypnoe, stridor, pískoty, vrzoty na plicích, porucha vědomí, respirační insuficience) zvážit tracheální intubaci a UPV. Důležitá je analgosedace, na zvážení je podání kortikosteroidů (v prvních desítkách minut, pokud ještě není rozvinutá systémová zánětová odpověď organismu) a také je třeba sledovat rozvoj otoku na končetinách a krku (může se poškodit krevní oběh kompresí tepen na končetinách a způsobit dušení při otoku krku). Velmi důležitá je tekutinová resuscitace. V případě potřeby se podávají ATB, protitetanová profylaxe, při nestabilním oběhu katecholaminy, alfa-blokátory. Cílem podpůrné léčby je zabránění infekci popálených ploch, léčba bolesti, prevence vzniku stresových žaludečních vředů; dostatečný energetický příjem a sledování diurézy.

Metodika výzkumu

Obsahovou analýzu dokumentů jsme v rámci výzkumné studie zaměřili na zdravotnickou dokumentaci. Z hlediska účelu měly dokumenty oficiální charakter a charakter nosičů informací, druhu obsahu a možnosti zpracování. Na získávání relevantních údajů pro zpracování analýzy byla použita obsahová analýza dokumentů – chorobopisů hospitalizovaných dětí, které byly přijaty na JIP Kliniky pediatrie FNsP J. A. Reimana v Prešově za období let 2000 až 2008. Retrospektivní výzkum byl realizován s cílem najít odpověď na výzkumné otázky a cíle. Obsahovou analýzou jsme ověřili platnost stanovených hypotéz. V úvodu jsme vykonali výběr analytické jednotky obsahu dokumentů, tzv. záznamové jednotky. Ty byly tříděny do jednotlivých analytických kategorií obsahu. Následně byly získávány kvantitativně přehledně uspořádané tabulkové údaje s následnou interpretací dosažených analytických jednotek.

Výzkumný cíl

Zjistit, jestli počet hospitalizovaných dětí z důvodu popálenin za období od roku 2000 má vzestupný, nebo sestupný charakter; co bylo nejčastější příčinou popálení; počet hospitalizovaných dětí podle jednotlivých měsíců v roce.

Hypotézy: H 1: Předpokládáme, že počet hospitalizovaných dětí s popáleninou za období let 2007 až 2008 v porovnání s lety 2000 až 2001 bude mít vzestupný charakter. H 2: Předpokládáme, že z celkového počtu hospitalizovaných dětí bude více než 50 % chlapců. H 3: Předpokládáme, že nejčastější příčinou popálenin hospitalizovaných dětí je vroucí voda. H 4: Více než 50 % hospitalizovaných dětí budou tvořit děti romského etnika.

Metody výzkumu

Hlavní metodou byla obsahová analýza dokumentů. Výběrový soubor tvořilo 152 chorobopisů z JIP Kliniky pediatrie FNsP J. A. Reimana v Prešově. Realizace retrospektivního výzkumu probíhala v lednu až dubnu 2009 na výše zmiňované klinice.

Diskuse a interpretace výsledků výzkumu

Souhrnně bylo za sledované období hospitalizováno 152 dětí. Jak vyplývá z grafu 1, počet hospitalizovaných dětí má od roku 2002 v porovnání s lety 2000 a 2001 vzestupný charakter. H 1 se potvrdila. Možnou příčinou zvýšeného počtu hospitalizovaných dětí s popáleninou může být např. pracovní zaneprázdněnost rodičů, nedostatečný dozor nad dítětem např. z důvodu příliš brzkého nástupu do zaměstnání a přenášení zodpovědnosti na prarodiče, jejichž pozornost se vlivem věku snižuje. Další příčinou může být nezodpovědnost rodičů či nedostatečná preventivní opatření eliminující rizikové faktory. Z hlediska věku jsou nejrizikovější skupinou děti od jednoho do tří let (až 60 %). V tomto období je dítě velmi aktivní, motoricky obratné, ale naopak nedokáže zvážit, předpokládat riziko svého konání.

Osm procent tvořily děti do jednoho roku a 32 % děti nad tři roky; 53 % hospitalizovaných dětí tvořili chlapci a 47 % děvčata. H 2 se potvrdila. Z celkového počtu 152 hospitalizovaných dětí tvořily 60 % děti romského etnika. H 4 se potvrdila. Nejvíce popálenin vzniklo opařením vroucí tekutinou (124). Ve 33 případech byla příčinou vroucí polévka, ve 34 případech horká káva, ve 22 případech horký čaj a ve 35 případech vroucí voda atd. (graf 2). Nejvíc hospitalizovaných dětí bylo v květnu (nejčastější příčinou byly popáleniny vroucí vodou a otevřeným ohněm) a prosinci (graf 3). H 3 se potvrdila. Z celkového počtu bylo propuštěno do domácího léčení 73 %, tj. 110 dětí, překlad na specializované pracoviště byl v 26 % případů.

Nejúčinnější metodou v předcházení popáleninám zůstává i nadále účinná a důsledná primární prevence a edukace rodičů dětí o možných rizicích a faktorech způsobujících popáleniny. Důležité je také vědět, jak poskytnout první pomoc, když už k popálení dětí dojde. U dětí je potřeba dbát na prevenci před pády, popáleninami, opařeninami, úrazy elektrickým proudem. Mimo dosah dětí držet hořlavé látky, zápalky a zapalovače. Nenechávat děti samotné v místnosti, zejména pokud jsou na stole horké tekutiny. Je potřeba uvědomit si, že kuchyň je zdrojem mnohých nástrah, zejména hrnce s vroucí vodou jsou příčinou vážných popálenin u dětí. Proto je nutné nedovolit dítěti pohybovat se a hrát si v kuchyni. Při vaření používat zadní varné desky a ucha nádob na sporáku natočit tak, aby dítě nemohlo hrnec chytit a stáhnout ho na sebe. Kuchyni při vaření nikdy nenechávat bez dozoru. Taktéž ubrusy na stolech je potřeba zabezpečit tak, aby je dítě nemohlo stáhnout na sebe i se vším, co je právě na stole. Ideální je ubrusy vůbec nepoužívat, jsou-li v domácnosti malé děti.

Kazuistika

K dvouletému dítěti byla přivolána RZP přibližně v 19.45 hodin. Dítě se opařilo v 19.30 hodin horkou kávou, kterou na sebe stáhlo ze stolu. Následně bylo přivezeno v doprovodu matky do traumatologické ambulance, kde mu ošetřili popáleniny II. stupně v oblasti tváře, hrudníku a předloktí. Po ošetření dítě odeslali k hospitalizaci na JIP Kliniky pediatrie FNsP J. A. Reimana v Prešově. Dítě bylo při přijetí při vědomí, špinavé, eupnoické, eutrofické, správně hydratované, bez cyanózy a ikteru. Tělesná teplota při přijetí 37,8 °C. Ve vnějším zvukovodu zbytek kávy. Utrpělo popáleniny na tváři, hrudníku a předloktí. Na tváři popálenina asi 5 × 4 cm II. stupně bez krytí. Sterilní krytí hrudníku a pravého předloktí.

Byly stanoveny tyto ošetřovatelské diagnózy: B 110 Akutní bolest, I 121 Riziko vzniku infekce, K 110 Narušená celistvost kůže, K 114 Změněný vzhled kůže, S 115 Deficit sebeobsluhy v aktivitách denního života, T 111 Zvýšená tělesná teplota. Edukační diagnóza: E 103 Nedostatek vědomostí (u matky o možné prevenci úrazu před popáleninami a jejich rizicích). Léčba: Ringer laktát, 20% sérum albumin, fyziologický roztok, Tramal, Dormicum, Ranital. Dítě parenterálně hydratované podle protokolu, monitorovány FF. Parametry vnitřního prostředí po dobu hospitalizace stabilní, i přes ojedinělý vzestup tělesné teploty bez ATB léčby. Realizováno kontrolní traumatologické vyšetření a v klinicky dobrém stavu dítě po čtyřech dnech propuštěno do domácího léčení.

LITERATURA

Boledovičová, M. et al.: Pediatrické ošetrovateľstvo. 2. vyd. Martin, Osveta 2006. 208 s. Hrodek, O., Vavřinec, J. a kol.: Pediatrie. 1. vyd. Praha, Galén 2002. Novák, I. a kol.: Intenzivní péče v pediatrii. 1. vyd. Praha, Galén 2008. Novák, I.: Popáleninové úrazy u detí. Pediatrie pro praxi, 2006, č. 2, s. 96–98. Rybárová, Ľ.: Základy výskumu. 1. vyd. Prešov, PU v Prešove, Fakulta zdravotníctva 2008. 176 s. Šašinka, M., Šagát, T., Kovács, L. a kol.: Pediatria. 2. vyd. Bratislava, Herba 2007.

O autorovi: PhDr. Dagmar Magurová, PhD.1, MUDr. Ján Kovaľ, PhD.2, PhDr. Iveta Ondriová, PhD.1, MUDr. Rastislav Havrilla2 Fakulta zdravotnictva, Prešovská univerzita v Prešove1 Klinika pediatrie, FNsP J. A. Reimana v Prešove1 (dmag@unipo.sk)