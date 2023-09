Pozor na nadváhu a obezitu

Na reklamu hamburgerů, sladkostí a jiných potravin plných živočišných tuků a nevhodných sacharidů se na světě vydávají miliardy, zatímco na propagaci správné výživy nesrovnatelně méně. „Takové prostředí provokuje k jídlu, i když nemáte hlad,“ říká PhDr. Iva Málková, zakladatelka společnosti STOB.

Stačí krejčovský metr

Při pohledu do zrcadla nebo při zkoušení loňské sukně rychle víme své. Dojem nám pak pomůže potvrdit rychlý výpočet BMI (Body mass indexu), kdy hmotnost v kilogramech vydělíte druhou mocninou výšky v metrech (na internetu najdete kalkulačku BMI). Objevíte-li číslo vyšší než 25, měli byste se vážně zamyslet nad svým životním stylem. BMI nad 30 už znamená obezitu. Odborníci by vám ještě řekli některé údaje související s poměrem tuku a svalů, zhodnotili by typ vaší postavy (jablko, hruška). Velmi dobrým a snadno zjistitelným údajem je také počet centimetrů kolem pasu, který by například u žen neměl přesáhnout 88 cm.





Proč máme nadváhu

Vysvětlení je jednoduché: z důvodu nepoměru mezi příjmem a výdejem energie, stručně řečeno – mnoho (nevhodného) jídla, málo (správného) pohybu. Na vině tedy je přejídání s velkým množstvím špatných tuků a cukru plus nedostatek pohybu. Genetické faktory mají vliv také, ale nejsou na prvním místě.

Zdravotní rizika

Čím víc se ručička na váze posunuje k vyšším hodnotám, tím víc vám hrozí cukrovka 2. typu, vysoký krevní tlak, ateroskleróza a následně srdeční infarkt, nebo cévní mozková příhoda, bolesti zad a artróza kloubů a také některé typy nádorů.

Kromě depresí může být důsledkem vysoké váhy i neschopnost otěhotnět.

Diety – ano i ne

Jen málokterá dieta, která by se u vážných stupňů obezity nedržela pod lékařským dohledem, umí trvale snížit hmotnost. Každý, kdo kdy nějakou zkusil, zná jo-jo efekt.

Diety jako takové nejsou celoživotním řešením. Stoprocentně pomůže jen změna životního stylu. Obecné zásady a postupy jsou známé, ovšem odhodlání pro tento zásadní krok musí začít v hlavě.

„Nedělejte si z hubnutí svou další povinnost, vaše pevná vůle má už plné zuby všech životních povinností.

Změňte úpravu hmotnosti na program péče o své zdraví,“ tvrdí MUDr. Igor Bukovský, PhD., odborník v oblasti výživy a preventivní medicíny. „Nezačínejte zítra, začněte už dnes. Už dnes můžete místo koly pít vodu, místo výtahu použít vlastní nohy, místo vepřového si dát rybu a místo chipsů si k televizi nakrájet jablko, mrkev nebo pomeranč.“

Hubnutí v praxi

Hledejte nízkoenergetické potraviny do té doby, než objevíte ty, které vám zachutnají.

Jezte menší dávky pokrmů.

„Důležitá je pravidelnost a vhodné rozložení do pěti až šesti dávek denně. Snídaně by měla tvořit 20 procent z denní dávky potravy, dopolední svačina 15 procent, 35 procent oběd, na odpolední svačinu a časnou večeři nám zbývá 30 procent,“ vysvětluje Tamara Starnovská, vrchní nutriční terapeutka Fakultní Thomayerovy nemocnice v Praze 4.

Postavte si k pracovnímu stolu láhev s neperlivou vodou a každou hodinu vypijte sklenku. Najděte si cvičení nebo sport, který vás bude bavit; začněte protahovacími cviky, svižnou každodenní procházkou (alespoň půl hodiny), jezděte na kole, choďte plavat nebo tancovat, prostě se hýbejte. Pokud máte nějaký zdravotní problém, poraďte se s lékařem, jaký pohyb pro vás bude nejvhodnější.

„Pokud jste v zaměstnání ve stresu, může to vaše zdraví negativně ovlivnit. Kdo má sedavé zaměstnání a ve volném čase se příliš nehýbá, zadělává si na zdravotní potíže včetně tloustnutí. S prevencí je vhodné začít co nejdříve,“ vysvětluje MUDr. Martin Maroulek, obezitolog III. Interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze.

Ideální potraviny

Mezi ideální potraviny patří zelená listová zelenina a žluté, červené a oranžové plody, cibule, česnek. Hodnotné bílkoviny v mase, rybách a drůbeži, luštěniny, ořechy, semena, vejce v přiměřeném množství. Celozrnné výrobky, obilniny (ovesné vločky, rýže, kroupy, jáhly, pohanka), vláknina. Mléčné zakysané výrobky, tvrdé sýry a netučný tvaroh.

Důležité jsou ale i zásady týkající se přípravy jídel, proto vařte a pečte doma a co nejméně solte. Výrazně omezte uzeniny, sladkosti si dopřávejte jen výjimečně (a když, tak kousek hořké čokolády). Většina kupovaných sušenek, dortů a dalších pochutin obsahuje škodlivé ztužené tuky a konzervanty (i když výjimky už existují, například tatranky bez škodlivých tuků nebo celozrnné výrobky, kupodivu i celozrnné buchty).

Vynechejte různé slazené limonády, stoprocentní koncentrované džusy si řeďte vodou. Pokud byste si skutečně nevěděli rady, můžete navštívit některého z nutričních terapeutů. Můžete se podívat i na www. ZijZdrave.cz. Při větších problémech se s lékařem poraďte i o možnostech použití některého z kvalitních vitaminových a potravinových doplňků. Mohou vám pomoci, pokud trpíte deficitem některého důležitého prvku.

Na trhu existují i dietní výrobky, které vám usnadní „nastartování“ procesu ozdravení životního stylu a snižování hmotnosti.

Oblíbené mýty o obezitě

Většina lidí si sice myslí, že k obezitě se postižení dopracovali sami především nevhodným životním stylem (například nedostatkem pohybu) a nesprávným stravováním, ale obezitologové jsou už dnes zcela jiného názoru. Tvrdí dokonce, že jde o nemoc. Pomocí několika odborných studií si totiž ověřili, že ji mohou zavinit také další vlivy – genetické dispozice ať vrozené nebo získané, ale především také některé léky a dokonce i antikoncepční pilulky. Obezita je svým způsobem také dokonce „nakažlivá“, protože na většinu z nás velmi působí „příklady“, kterým jsou rodiče, sami trpící nadváhou nebo obezitou.