Prevence HIV: injekce jen dvakrát do roka. Nový lék by dle odborníků mohl výrazně změnit boj proti tomuto viru

Virus HIV je známý už více než čtyřicet let. Přestože moderní medicína dokáže nakaženým lidem zajistit dlouhý a kvalitní život, úplně zastavit šíření infekce se zatím nepodařilo. Lékaři přitom mají k dispozici účinnou prevenci známou jako PrEP. Ta spočívá v užívání léků, které výrazně snižují riziko nákazy. Problém je, že většina těchto přípravků vyžaduje pravidelné každodenní užívání. Právě proto vyvolal lenakapavir mezi odborníky takové nadšení.
Co se dozvíte v článku
Nová kapitola v boji proti HIV
Prevence infekce HIV vstupuje do nové éry. Světová zdravotnická organizace letos oficiálně doporučila používání injekčního přípravku lenakapavir jako další možnosti ochrany před nákazou HIV u osob, které jsou vystaveny vyššímu riziku infekce. Toto doporučení bylo představeno během mezinárodní konference International AIDS Society v Kigali ve Rwandě a navazuje na nedávné schválení léku americkým FDA.
Zatímco dosavadní preventivní přípravky často vyžadovaly každodenní užívání tablet nebo pravidelné návštěvy zdravotnických zařízení každé dva měsíce, lenakapavir přináší výrazně pohodlnější řešení. Pacientům stačí pouze dvě injekce ročně, což představuje zásadní zjednodušení prevence a může pomoci oslovit i ty skupiny, které se obávají společenského stigmatu spojeného s HIV.
Podle údajů WHO se na světě každoročně nakazí přibližně 1,3 milionu lidí a HIV si stále ročně vyžádá stovky tisíc úmrtí. Přestože jsou preventivní léky dostupné již řadu let, šíření viru se v mnoha regionech nedaří výrazněji zpomalit. Odborníci proto vkládají do nové generace dlouhodobě působících přípravků značné naděje.
Jak lenakapavir funguje
Lenakapavir patří mezi antiretrovirové léky. Jeho úkolem je zabránit viru HIV v množení a šíření v lidském organismu. Pokud se virus dostane do těla člověka, léčivá látka zasahuje do několika fází jeho životního cyklu a výrazně omezuje jeho schopnost vytvářet nové virové částice.
Přípravek se podává injekčně a jeho účinek přetrvává přibližně šest měsíců. Právě dlouhodobé působení je považováno za jednu z jeho největších předností. Místo každodenního užívání tablet stačí dvě dávky ročně. Pro mnoho lidí to může znamenat zásadní změnu. Nemusejí myslet na každodenní léčbu, nosit s sebou léky ani řešit, zda ho mají na cestách dostatečnou zásobu.
Další výhodou je jeho jednoduchá aplikace, v prevenci totiž často nehraje největší roli samotná účinnost léku, ale to, zda jej lidé skutečně používají. Zatímco jiný dlouhodobě působící preventivní přípravek obsahující cabotegravir vyžaduje podávání každé dva měsíce, lenakapavir nabízí delší interval mezi dávkami.
Výsledky studií předčily očekávání
Pozornost odborné veřejnosti vzbudily především výsledky rozsáhlých klinických studií zveřejněných v roce 2024. Ty ukázaly mimořádně vysokou účinnost nové léčby. V jedné studii zahrnující více než dva tisíce účastníků došlo během sledovaného období pouze ke dvěma případům nákazy HIV. Účinnost ochrany tak dosáhla přibližně 96 % a byla výrazně vyšší než u některých dosud používaných preventivních přípravků. (WHO, 2024)
Ještě působivější výsledky přinesla studie zaměřená na ženy. Mezi přibližně dvěma tisíci účastnicemi, které dostávaly lenakapavir, nebyl zaznamenán jediný případ nákazy HIV. (WHO, 2024) Tak vysoká účinnost je v medicíně poměrně vzácná. Někteří vědci proto lenakapavir vnímají jako jeden z nejvýznamnějších pokroků v prevenci HIV od zavedení prvních přípravků PrEP.
WHO mimoto doporučila zjednodušený systém testování HIV, které je před podáním dlouhodobě působících preventivních přípravků nutné absolvovat. Rychlotesty by se nově mohly provádět v komunitních centrech či lékárnách, což by výrazně usnadnilo přístup k této formě prevence. Právě dostupnost nové preventivní léčby je jedním z klíčových faktorů, které rozhodnou o tom, zda se její potenciál podaří plně využít.
Byli jste někdy na testu na HIV?
Naděje pro miliony lidí
V současnosti žije s HIV více než 40 milionů lidí po celém světě a každoročně přibývají další miliony nových případů. Přestože moderní léčba umožňuje pacientům vést dlouhý a kvalitní život, úplné zastavení šíření viru zůstává jedním z hlavních cílů zdravotnictví.
Lenakapavir může představovat významný krok směrem k tomuto cíli. Pokud dokáže spolehlivě chránit před nákazou po dobu šesti měsíců a bude dostupný široké veřejnosti, mohl by výrazně snížit počet nových infekcí. To by znamenalo méně nemocných, nižší náklady na léčbu a v konečném důsledku i menší šíření viru v populaci.
Budoucnost této inovace bude záviset především na rychlosti zavádění do zdravotnických systémů, dostupnosti financování a schopnosti zajistit přístup k léčbě i v méně rozvinutých zemích. Pokud se tyto podmínky podaří splnit, mohl by se lenakapavir stát jedním z důležitých nástrojů v boji proti HIV.
Celebrity, které byly HIV nakaženy