Příznaky ADHD se obvykle projevují už v raném dětství. Někdy je ale rodiče nemusí zaznamenat

Co je to ADHD?

Pod zkratkou ADHD se skrývá anglický termín attention deficit hyperactivity disorder, který se do češtiny překládá jako porucha pozornosti s hyperaktivitou. Jedná se o chronické neurovývojové onemocnění, které se obvykle projevuje už v raném věku člověka a výrazně ovlivňuje jeho chování. U většiny osob, jež mají ADHD, je přitom porucha diagnostikována ještě před 12. rokem jejich života.

Jak už vyplývá z názvu, pro toto onemocnění je charakteristická přetrvávající a nepřiměřená míra nepozornosti, hyperaktivity a impulzivity. U většiny pacientů pak příznaky této poruchy přetrvávají i do dospělosti. Pokud se tento stav nijak neléčí, může dotyčné osobě v pozdějším věku způsobit potíže s fungováním ve společnosti včetně navazování vztahů a udržení si zaměstnání.

Přesná příčina vzniku této poruchy zatím nebyla objevena, nicméně odborníci přišli na to, že se obvykle vyskytuje v rodině pacienta více než jeden případ ADHD. Mezi faktory, které mohou hrát roli při rozvoji této poruchy, patří například předčasné narození, nízká porodní váha nebo kouření a užívání alkoholu či drog během těhotenství.

Některé zdroje pak uvádí, že za rozvojem potíží může stát mimo jiné také špatná regulace metabolismu dopaminu a serotoninu. Navíc se spekuluje i o možném vlivu nadměrné konzumace peprmintu během těhotenství nebo nedostatku kyslíku při porodu. V některých případech může být údajně na vině také zanedbaná výchova dítěte. [1, 2, 3, 4, 5]





Příznaky ADHD u dětí

Jak už bylo řečeno, příznaky ADHD se ve většině případů začnou projevovat v průběhu školního věku, avšak všímavější rodiče je mohou zaznamenat ještě dříve. Existují dokonce případy, kdy bylo toto onemocnění diagnostikováno i tříletým nebo dvouletým dětem. Typickým symptomem rozvíjejících se potíží u dětí je neposednost a nepozornost, avšak projevů této poruchy je daleko více.

Ne každý rodič přitom dokáže rozlišit, kdy se jedná o běžné dětské chování a kdy už je potřeba zpozornět. Právě z toho důvod se u malých pacientů na ADHD přijde obvykle až v momentě, kdy začnou chodit do školy. Oproti ostatním spolužákům mají takové děti problémy dokončovat úkoly a soustředit se celou hodinu na výuku. Často se nechávají unášet rušivými elementy a stává se také, že přechází od jednoho napůl zpracovaného úkolu ke druhému. Kromě toho je u nich možné pozorovat následující projevy:

problém soustředit se na detaily,

časté chybování z nedbalosti,

myšlenky v oblacích,

ignorace pravidel,

zapomínání na běžné denní činnosti (například sníst svačinu ve škole),

snadné rozptýlení drobnými podněty, které ostatní lidé ignorují,

potíže rozpoznat pocity a nálady jiných lidí.

Zejména u předškoláků s ADHD je pak obvyklým příznakem také hyperaktivita. Ta se však může s přibývajícím věkem zmírnit, nicméně u některých pacientů přetrvává až do dospělosti. Děti jsou v tomto případě prakticky neustále v pohybu a mají potíže účastnit se aktivit, kde je po nich vyžadováno, aby v klidu seděly. Navíc se hyperaktivita u dětí může projevovat také tím, že si nedokáží v tichosti hrát, mají potřebu hodně mluvit a celkově působí neklidně.

Nakonec se s ADHD pojí ještě impulzivita, která se také může projevovat různými způsoby. V podstatě se jedná o silnou netrpělivost, jež může vést i k nehodám, jako je srážení věcí z nábytku, narážení do lidí a podobně. Děti s ADHD mají často problém počkat, než mohou něco udělat nebo třeba promluvit. Mezi charakteristické projevy impulzivity patří například:

zodpovídání dotazů dřív, než je tazatel celé položí,

odmítání čekat, než na dotyčného přijde řada,

časté vyrušování ostatních (například při vyučování),

zahajování konverzace v nevhodný čas.

Jelikož však podobné chování mohou vykazovat i děti, které ADHD nemají, je potřeba všímat si více detailů a případné obavy konzultovat s učitelem nebo lékařem. Ačkoliv může být péče o dítě s ADHD náročná, je potřeba mít stále na paměti, že ono samo za své chování nemůže. Psychiatrické poruchy není dobré brát na lehkou váhu, jelikož mají vliv na celý pacientův život. [6, 7, 8, 9, 10]

Příznaky ADHD u dospělých

Pokud jde o to, jaké má ADHD projevy u dospělých, tak se opět vychází ze tří kategorií symptomů, které zahrnují nepozornost, hyperaktivitu a impulzivní chování. Ačkoliv u dětí se některé příznaky mohou omlouvat nízkým věkem, v případě dospělých se už často jedná o větší problém, neboť se mnohdy setkávají s nepochopením ze strany ostatních lidí, kteří se stavem dotyčné osoby nejsou obeznámeni.

Nepozorností se pak u dospělých stejně jako u dětí rozumí roztržitost, což znamená neschopnost soustředit se na jednu věc delší dobu. V důsledku toho má pacient problémy s plánováním úkolů a nedokáže správně nakládat s časem. To mu pak může způsobovat potíže najít a udržet si zaměstnání, jelikož nezvládá včas a v požadovaném rozsahu plnit povinnosti, které po něm zaměstnavatel vyžaduje.

Co se týká hyperaktivity, tak ta v případě dospělých pacientů představuje určitý vnitřní neklid a potřebu vykonávat neustále nějakou činnost. Pokud dotyčná osoba nemůže to, co chce, provádět okamžitě, bývá následkem toho frustrovaná, což může v horších případech vést až k úzkostným stavům. Právě úzkost patří mezi velice časté projevy ADHD u dospělých.

Nakonec je tu ještě impulzivní chování, které se u dospělých pacientů projevuje například tím, že dotyčný často rychle jedná, aniž by předem promyslel následky svých činů. Někdy se takové osoby také chovají společensky nevhodně, ruší ostatní při jejich konverzacích a své úkoly plní ve spěchu, jelikož jsou příliš netrpělivé.

ADHD v dospělosti – typické příznaky:

potíže s věnováním pozornosti detailům,

problém udržet pozornost při plnění déletrvajících úkolů,

potíže pozorně naslouchat, když někdo hovoří,

potíže s dodržováním pokynů a povinností,

neorganizovanost,

časté ztrácení věcí (například klíčů, telefonů, platebních karet),

častá zapomnětlivost (například na termín schůzky, placení účtů),

pocit extrémního vnitřního neklidu,

potřeba hýbat rukama nebo nohama při sezení,

potřeba stále mluvit,

silná netrpělivost při čekání. [11, 12, 13, 14, 15]

Komplikace spojené s ADHD

Porucha pozornosti s hyperaktivitou má u většiny pacientů významný dopad na kvalitu jejich života. Někdy se takové osoby potýkají se špatným školním či pracovním výkonem, finančními potížemi, problémy se zákonem nebo častými dopravními nehodami. Obvykle mívají také nestabilní vztahy a v důsledku všech nahromaděných potíží se mohou u některých jedinců objevit myšlenky na sebevraždu.

Vedle ADHD se navíc u pacienta mohou vyskytnout ještě jiné komplikace, kvůli kterým je případná léčba o to náročnější. Mnoho osob s ADHD totiž trpí například depresemi, bipolární poruchou či úzkostí. Někdy se společně s tímto onemocněním objevuje také Tourettův syndrom, pro který jsou charakteristické motorické a vokální tiky. [16, 17]

Kdy navštívit odborníka?

Pokud se vás týkají výše uvedené příznaky, je potřeba vyhledat pomoc psychologa nebo psychiatra. Jedině odborník totiž dokáže určit, zda se jedná skutečně o ADHD. V případě malých dětí může být rozeznání těchto příznaků od standardního chování ještě složitější. Pakliže váš potomek vykazuje některé znaky nepozornosti, hyperaktivity či impulzivnosti, nebojte se však konzultovat tyto projevy s lékařem.

Dospělí lidé se čas od času všichni cítí trochu přetížení. Nicméně jestliže na sobě dlouhodobě pozorujete, že se nedokážete soustředit ani na zcela běžné činnosti, jako je třeba sledování filmu nebo listování časopisem, chodíte všude pozdě, jste netrpěliví, pociťujete silný vnitřní neklid a všechny tyto věci významně ovlivňují váš život, pak byste návštěvu psychologa měli určitě zvážit.

Většina lidí přitom čeká příliš dlouho, než se svěří se svými problémy lékaři, a to obvykle z toho důvodu, že se stydí nebo jim přijdou tyto potíže bezvýznamné a nechtějí s nimi nikoho obtěžovat. Řada pacientů se navíc bojí, aby nebyli označováni za hypochondry. Ačkoliv je ADHD dle některých zdrojů diagnostikováno nadměrně, lékař může v rámci konzultace odhalit, že dotyčný trpí třeba i jiným duševním stavem, který je potřeba řešit. [18, 19, 20]

