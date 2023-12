Příznaky tenisového lokte zahrnují hlavně bolest v postižené oblasti. K tomu se přidává otok a zarudnutí

Co je tenisový loket?

Tenisový loket, který se odborně označuje jako laterální epikondylitida, je bolestivé onemocnění šlach a jejich úponů v oblasti lokte. Vzniká z důvodu jejich dlouhodobého přetěžování a typicky postihuje pacientovu dominantní paži. Pokud se neléčí, obvykle má na svědomí silné bolesti při zátěži i v klidu a může způsobit také rozvoj dalších zdravotních komplikací.

Pokud někoho trápí tenisový loket, pravděpodobně vás na první dobrou napadne, že se jedná o zranění, které si způsobil při sportu. Ve skutečnosti ale tento problém vůbec nemusí souviset s tenisem. Na vině bývá většinou poranění svalů a šlach v oblasti předloktí, k čemuž dochází vlivem přetěžování při opakovaném provádění jednostranných pohybů nebo z důvodu velké fyzické námahy.

Nejohroženější skupinou jsou v tomto případě sportovci (hráči tenisu, oštěpaři, diskaři), ale i osoby, které se před cvičením neprotahují. Za rizikový faktor zde ovšem lékaři považují také vykonávání některých manuálních prací (zedníci, instalatéři), používání zahradnických nůžek a malířských potřeb nebo jakékoliv další aktivity, které vyžadují opakované pohyby zápěstí či ohýbání lokte. [1, 2, 3]

Příznaky tenisového lokte

Typická je především bolest na vnější straně lokte, která může být zpočátku mírná, ale s přibývajícími týdny a měsíci se rychle zhoršuje. Za vnější stranu lokte pak lékaři považují oblast, která se na zevní straně nachází v momentě, kdy člověk volně svěsí paže podél těla a otočí je takovým způsobem, aby jeho dlaně směřovaly dopředu. Palce se ocitnou dále od těla stejně jako vnější strana lokte.





Symptomy tenisového lokte se většinou rozvíjí postupně. Bolest bývá nejprve patrná pouze při zátěži, ale později pacienty trápí i v klidu. Může také vystřelovat do předloktí a směrem k zápěstí, a pokud je situace opravdu vážná, někdy se propaguje dokonce až do ramene a do šíje. V takovém případě někdy postihuje tenisový loket krční páteř nebo dokonce i záda.

Postižený kloub bývá velmi bolestivý na pohmat, ale také při výkonu nejrůznějších činností. Kromě toho pak může být také zarudlý a na místě někdy vzniká poměrně velký otok. Pokožka v dané oblasti je většinou při kontaktu výrazně teplejší než na jiných místech pacientova těla. K tomu se následně přidružují také další obtíže, kam patří svalová slabost a problémy s úchopem.

Jaké má tenisový loket příznaky?

Silná bolest a napětí na vnější straně lokte,

vystřelování bolesti do předloktí a zápěstí,

slabý úchop a menší svalová síla,

otok a zarudnutí postiženého místa,

bolest a ztuhlost při natahování paže,

zhoršování bolesti v průběhu dne,

neschopnost usnout z důvodu bolesti.

Pacienti s tenisovým loktem pociťují bolesti hlavně ve chvíli, kdy zvedají těžká břemena nebo vystaví svou paži jiné výraznější zátěži. To zahrnuje i natahování horní končetiny, její zvedání nad hlavu a ohýbání v lokti nebo různé rotační pohyby. Jde například o situace, když se člověk snaží otáčet předloktím při otevírání šroubových uzávěrů nebo při povolování matice.

Kromě toho je možné zaznamenat nepříjemné pocity i během jakékoliv manuální práce nebo třeba při sportu. Problémy ovšem mohou nastat také v momentě, kdy chce člověk něco napsat, ať už ručně, nebo třeba na počítači, či uchopit do ruky nějaký drobnější předmět (například psací potřeby, sponku nebo jehlu).

V pokročilejší fázi onemocnění je již situace tak vážná, že člověk může pozorovat bolesti také při každodenních činnostech, jako je například zvedání šálku kávy nebo snaha vzít do ruky jakoukoliv věc. Pacient si pak není schopný potřást s někým rukou, protože u toho pociťuje extrémní fyzické nepohodlí, a často si ani nedokáže sám otevřít dveře.

Pokud si nemocní chtějí ulevit, většinou se snaží mírně ohnout loket i zápěstí, aby nebyly přetěžované svaly příliš natažené. Bolesti zpočátku ustupují také ve chvíli, kdy je člověk v klidu, tedy třeba při ležení u televize nebo během odpočinku. Později se ale situace většinou zhoršuje a bolesti trápí nemocného prakticky neustále, pouze se mění jejich intenzita. [4, 5, 6, 7, 8]

Podobné zdravotní problémy

Jelikož mohou projevy tenisového lokte na první pohled připomínat jiné zdravotní problémy, vždy je dobré konzultovat situaci se svým ošetřujícím lékařem, který váš stav zhodnotí a navrhne vhodné řešení situace. Mezi podobné obtíže se řadí třeba golfový loket, což je zánětlivé onemocnění, které na rozdíl od tenisového lokte postihuje vnitřní stranu předloktí.

Pokud máte podezření na tenisový loket, v rámci diagnostiky by měl lékař vyloučit další zdravotní stavy, které mohou tento bolestivý problém připomínat. Sem patří:

Možné komplikace

Ačkoliv se mnohdy podaří tenisový loket vyléčit bez jakýchkoliv dalších potíží, někdy mohou po obnovení normální aktivity nastat recidivy. Kromě toho může pacienty potrápit také ruptura šlach z důvodu opakovaných injekcí steroidů. Pokud nemocný podstoupí operaci tenisového lokte, hrozí navíc poranění radiálního nervu, poranění laterálního ulnárního kolaterálního vazu, infekce nebo heterotopická osifikace. [12, 13, 14]

