První příznaky trombózy: otok i bolest. Těchto 6 varovných projevů není radno přehlížet

Dominika Nováková
1.5.2026
trombóza - hospitalizace
Trombóza patří mezi závažná onemocnění cévního systému, která mohou probíhat nenápadně, ale mít velmi nebezpečné následky. Řada lidí její první příznaky podceňuje nebo je přisuzuje únavě či namožení. Včasné rozpoznání příznaků je přitom rozhodující pro rychlé zahájení léčby i prevenci komplikací.

Nejčastěji se trombóza objevuje v dolních končetinách, ale postihnout může i jiné části těla, například paže, hrudník nebo krk. Typickým projevem bývá otok nebo bolest jedné nohy, přidat se ale mohou i další varovné signály. Níže si přiblížíme, podle čeho trombózu včas rozpoznat. 

Jak trombóza vzniká?

Trombóza vzniká ve chvíli, kdy se v cévě vytvoří krevní sraženina, která brání normálnímu průtoku krve. Rozlišujeme povrchovou a hlubokou žilní trombózu. Zatímco povrchová forma bývá spíše nepříjemná, hluboká žilní trombóza je nebezpečná kvůli riziku uvolnění sraženiny.

Uvolněná sraženina poté může putovat krevním řečištěm až do plic a způsobit plicní embolii. Jde o stav, který se projevuje náhlou dušností, bolestí na hrudi a může skončit až ztrátou vědomí. K rozvoji trombózy přispívá například dlouhé sezení, nedostatek pohybu, pooperační stavy, těhotenství nebo hormonální léčba.

6 varovných projevů trombózy

První příznaky se mohou lišit podle místa i rozsahu postižení. U hluboké žilní trombózy je zrádné zejména to, že projevy mohou být velmi nenápadné nebo se nemusí objevit vůbec, což zvyšuje riziko pozdního odhalení. Někdy se nemoc projeví až komplikací, a to například již zmíněnou plicní embolií, která vyžaduje okamžitou lékařskou pomoc.

1. Otok končetiny 

Postižená oblast, nejčastěji lýtko nebo stehno, bývá viditelně oteklá, zpravidla jen na jedné straně.

2. Bolest při pohybu 

Bolest se zhoršuje při chůzi nebo zatížení končetiny a může připomínat natažený sval nebo křeč.

3. Pocit napětí 

Lidé často popisují nepříjemné pnutí nebo tlak v oblasti lýtka či stehna, který má tendenci se postupně zhoršovat. 

4. Změna barvy kůže 

Kůže může být zarudlá, bledá nebo mít namodralý odstín v důsledku horšího prokrvení. 

5. Zvýšená teplota kůže 

Postižené místo je na dotek teplejší než okolní tkáň. 

6. Citlivost na dotek 

Při stlačení bývá daná oblast bolestivá a někdy i ztvrdlá. 

Jak trombóze předcházet

Základem prevence je aktivní životní styl a omezení rizikových faktorů. Důležitý je pravidelný pohyb, udržování zdravé tělesné hmotnosti a vyvážená strava. Významnou roli hraje také dostatečný pitný režim a omezení kouření.

Při dlouhém cestování nebo sezení je vhodné pravidelně protahovat nohy, občas se projít a podpořit krevní oběh. Lidem se zvýšeným rizikem trombózy mohou zároveň pomoci kompresní punčochy. Pokud se v rodině trombóza již vyskytla, je rozumné na tuto skutečnost upozornit lékaře a případně podstoupit potřebná vyšetření.

Zdroje: healthline.com, nhs.uk, mayoclinic.org

