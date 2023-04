Průjmová onemocnění protozoárního původu

Klíčová slova

giardióza • amébóza • kryptosporidióza • cyklosporóza • balantidióza • imunodeficit • fekálně-orální přenos

Infekční průjmy patří k nejčastěji se vyskytujícím onemocněním vůbec, podle odhadů Světové zdravotnické organizace (SZO) v průměru onemocní každý člověk alespoň jednou atakou průjmového onemocnění za rok a zvláště v chudých oblastech světa mohou být v určitých věkových skupinách (velmi malé děti a staré osoby) průjmová onemocnění i nezanedbatelnou příčinou mortality.

Nejvýznamnějšími původci infekčních průjmů jsou především různé baktérie a viry, ale přibližně 20 % infekčních průjmových onemocnění způsobují patogenní prvoci.(1) Těžištěm rozšíření většiny těchto střevních prvoků jsou díky příznivějším přírodním, ale i socioekonomickým podmínkám (nízká úroveň komunální hygieny) především tropické a subtropické rozvojové země, s jejich výskytem je ale díky stále intenzívnějšímu nárůstu mezinárodní turistiky a migrace třeba počítat i u nás.(2, 3)

Giardióza

Nejčastější protozoární průjmové onemocnění způsobuje patogenní střevní bičíkovec Giardia intestinalis (syn. Giardia lamblia). Giardióza je celosvětově rozšířená s častějším výskytem v rozvojových zemích. Zdrojem nákazy mohou být kromě člověka i různá zvířata, například psi či bobři, která vylučují cysty parazita ve stolici.(4) K přenosu těchto cyst, které jsou velmi odolné k zevním vlivům, dochází fekálně-orální cestou především kontaminovanou vodou, potravinami nebo špinavýma rukama.

Inkubační doba je 1–4 týdny a onemocnění může probíhat buď jako akutní, nebo chronická infekce, velmi častý je také asymptomatický průběh (60–90 % nakažených). Akutní giardióza se projevuje bolestí břicha, zvracením, plynatostí a častými vodnatými stolicemi. Horečka nebo příměs krve ve stolici nepatří k typickým příznakům akutní giardiózy. Obtíže obvykle do třech týdnů odezní, ale asi 15–20 % neléčených případů přechází do chronického průběhu, který je charakterizován střídavými stolicemi s občasnými atakami průjmů.

Vznikem chronické infekce jsou ohroženi především pacienti s cystickou fibrózou, imunodeficitními stavy a chronickou malnutricí. Stolice jsou objemné, páchnoucí a mají mastný vzhled. Pacienti mívají bolesti v nadbřišku a častá je intolerance mléčných potravin nebo jídel s větším obsahem tuku. U některých pacientů může dojít i k rozvoji malabsorpčního syndromu s anémií.

Diagnózu potvrdí mikroskopický nález cyst nebo průkaz antigenu giardií ve stolici; při negativním výsledku vyšetření stolice je třeba provést vyšetření duodenální šťávy nebo biopsii střevní sliznice. Vzhledem k citlivosti trofozoitů na zevní vlivy musí být vzorek duodenálního obsahu rychle (do 1 hodiny) doručen k vyšetření nebo musí být fixován. K terapii se používá metronidazol p. o. v dávce 3krát 250 mg/ den po dobu 5–7 dní (u dětí 20 mg/kg/den), tinidazol 2 g p. o. v jediné dávce nebo albendazol p. o. 2krát denně 200 mg po dobu 5 dní; vzhledem k možným recidivám je vhodné provést kontrolní vyšetření po 2 měsících.

Amébóza (amébová úplavice)

Jde o infekci patogenní měňavkou Entamoeba histolytica. Onemocnění se vyskytuje především v tropech a subtropech a u nás se diagnostikují prakticky jen importované případy. Odhaduje se, že amébová úplavice postihuje ročně 40–50 miliónů lidí a kolem 50–100 tisíc znich umírá.(5) Onemocnění způsobují trofozoiti parazita osídlující střevní sliznici, kde dochází ke vzniku ulcerózního zánětu. K přenosu infekce dochází prostřednictvím vody nebo potravin, které jsou kontaminovány cystami parazita.

Inkubační doba je jeden až několik týdnů a onemocnění může probíhat v několika formách. Asymptomatická střevní amébóza se projevuje pouze vylučováním cyst parazita bez klinických projevů onemocnění, klinicky manifestní infekce probíhá obvykle pod obrazem akutního průjmového onemocnění s tenezmy a příměsí krve a hlenu ve stolici. Horečky nepatří do typického klinického obrazu amébové úplavice.

Při srovnání s bacilární úplavicí (shigelóza) je při amébóze celkový stav pacienta lepší (walking dysentery) a na rozdíl od shigelózy jsou bolesti břicha při amébóze lokalizované spíše v pravém dolním kvadrantu. Onemocnění odezní buď samo, nebo může přejít do chronické formy, která může klinicky i koloskopicky připomínat ulcerózní kolitidu. Poměrně častou komplikací je extraintestinální amébóza, která je způsobena hematogenní diseminací améb ze střevní sliznice do nejrůznějších orgánů.

Nejčastější formou extraintestinální amébózy je jaterní absces. Typickými příznaky jaterního abscesu jsou horečky, bolest v pravém podžebří a hepatomegalie. Doba latence mezi střevní amébózou a manifestací abscesu může být i několik let a absces se může objevit i u osob, které klinicky manifestní amébózu vůbec neprodělaly. Podezření na amébózu je třeba mít především u osob, které pobývaly v endemických oblastech. Diagnózu střevní amébózy potvrdí nález parazita (trofozoiti, cysty) při koprologickém vyšetření stolice.

U pacientů trpících průjmy je třeba vzhledem k citlivosti trofozoitů na zevní vlivy dodat k parazitologickému vyšetření čerstvou stolici, která byla odebrána maximálně 1 hodinu před vyšetřením. Cysty E. histolytica je třeba odlišit od morfologicky identických cyst nepatogenní améby E. dispar, nejlépe průkazem antigenu E. histolytica ve stolici pomocí metody ELISA. Amébový absces lze prokázat sonografickým vyšetření a etiologii potvrdit průkazem vysokých titrů specifických protilátek pomocí metody ELISA (titr > 1 : 256).

Lékem volby je metronidazol, u střevní amébózy se podává 10 dnů v dávce 3krát 750 mg p. o., v léčbě těžších extraintestinálních forem se doporučuje přidat dehydroemetin i. m. v dávce 1–1,5 mg/kg/den po dobu 5 dní. V případě extraintestinální amébózy nereagující dobře na konzervativní léčbu se doporučuje provést punkci abscesu.(6) Efekt léčby je třeba ověřit kontrolním vyšetřením stolice za 2 až 3 týdny po ukončení terapie.

Kryptosporidióza

Řada druhů prvoků rodu Cryptosporidium patřících mezi kokcidie se vyskytuje u různých zvířat i člověka po celém světě. U člověka se vyskytuje především druh C. parvum a C. hominis, ostatní druhy jako C. meleagridis, C. muris, C. suis a jiné se u lidí vyskytují zřídka. Zdrojem infekce je člověk (C. hominis) nebo zvíře vylučující infekční oocysty ve stolici.(4)

K přenosu infekce dochází alimentární cestou mlékem, potravinami, prostřednictvím špinavých rukou, možný je i přenos kontaminovanou pitnou vodou – známá je vodní epidemie v Milwaukee, kde onemocnělo takřka půl miliónu lidí. Oocysty jsou velmi odolné jak vůči vlivům zevního prostředí, tak i vůči řadě dezinfekčních prostředků. Proto je třeba považovat osobu vylučující oocysty za možný zdroj infekce pro ostatní pacienty, zvláště jsou-li jimi imunodeficitní jedinci.(7) Spolehlivým způsobem ošetření vody určené k pití je pouze její převaření.

Průběh infekce je značně odlišný u imunitně zdatných osob a imunodeficitních jedinců. U osob bez imunodeficitu probíhá kryptosporidióza obvykle jako krátkodobé profúzní průjmové onemocnění s bolestmi břicha, nauzeou a zvracením, které však i bez léčby rychle odeznívá během několika dní. U HIV pozitivních pacientů s hlubokým imunodeficitem (CD4+ T-lymfocyty 200/mikroL) pomocí antiretrovirové terapie HAART (highly active antiretroviral treatment).(8)

Cyklosporóza

Cyclospora cayetanensis je střevní kokcidie vyskytující se běžně v tropických oblastech celého světa. Zdrojem infekce je člověk vylučující infekční oocysty, k nákaze dochází fekálně-orální cestou prostřednictvím kontaminované vody, potravin (zelenina, ovoce) či špinavých rukou. Inkubační doba trvá přibližně jeden týden (1–11 dnů). Parazit napadá enterocyty především v apikální části mikroklků jejuna a u imunokompetentních osob bývá častý asymptomatický nebo jen mírný průběh infekce.(9)

U části infikovaných, zvláště imunodeficitních osob (pacienti s AIDS) však může onemocnění probíhat jako dlouhotrvající vodnaté průjmy s bolestmi břicha, anorexií, zvracením a úbytkem na váze. Diagnóza spočívá v průkazu oocyst v nativním preparátu stolice nebo pomocí některé parazitologické koncentrační metody. K léčbě cyklosporózy lze použít buď kotrimoxazol podávaný v běžné dávce (2krát denně 960 mg p. o.) po dobu 7 dní, nebo ciprofloxacin podávaný v dávce 2krát denně 500 mg po dobu 5–7 dní.(10)

Balantidióza

Prvok Balantidium coli je jediný nálevník, který způsobuje onemocnění u člověka. Onemocnění se řídce vyskytuje po celém světě, zvláště v tropech. V České republice je balantidióza diagnostikována velmi vzácně.(11) Zdrojem infekce jsou prasata, k přenosu cyst dochází alimentární cestou. Balantidia napadají sliznici tlustého střeva, kde způsobují ulcerativní zánět.

Inkubační doba je 2–5 dnů. Onemocnění probíhá obvykle jako akutní horečnatá hemoragická kolitida s bolestmi břicha a tenezmy, vzácně může dojít k perforaci tlustého střeva a rozvoji peritonitidy či diseminaci do ostatních orgánů dutiny břišní – jater, močového měchýře nebo dělohy.(12) Možný je i asymptomatický průběh. Diagnóza se stanoví nálezem cyst nebo trofozoitů ve stolici, k léčbě lze použít metronidazol v běžné dávce, tetracyklin nebo paromomycin.

Izosporóza

Isospora belli je střevní kokcidie vyskytující se po celém světě, především pak v tropech Afriky, Jižní Ameriky a Asie. U nás se vyskytují ojedinělé importované případy. Zdrojem nákazy je člověk, k přenosu infekčních oocyst dochází alimentární cestou. Inkubační doba je kolem 1 týdne a u imunokompetentních osob způsobuje I. belli vodnaté průjmy s horečkami, bolestmi břicha a někdy i zvracením, které obvykle trvají 2–3 týdny, pak dochází k úzdravě.

Závažnější průběh onemocnění je u imunodeficitních osob (především s AIDS), u kterých se dostavují chronické průjmy, u neléčených pacientů spojené se značnou dehydratací a kachektizací. Diagnózu izosporózy potvrdí mikroskopický nález oocyst ve stolici. Lékem volby je kotrimoxazol p. o. 1krát denně 960 mg po dobu 10 dnů, alternativami jsou pyrimetamin v dávce 50–75 mg/den nebo ciprofloxacin 2krát denně 500 mg podávané rovněž 10 dní.

Blastocystóza

Anaerobní prvok Blastocystis hominis se vyskytuje po celém světě, zvláště pak v tropech. Zdrojem infekce je člověk vylučující cysty parazita ve stolici. K přenosu cyst dochází alimentární cestou, především požitím kontaminované vody a potravin.(13) Infekce má u osob trvale žijících v oblastech s vysokým výskytem často asymptomatický průběh. Klinicky manifestní onemocnění vyskytující se často u cestovatelů je charakterizované vodnatými stolicemi, křečovitými bolestmi břicha, plynatostí, nevolností, zvracením a anorexií.

Diagnózu stanoví nález cyst v čerstvé stolici. Pouhá přítomnost cyst ve stolici nebo mírný průběh onemocnění obvykle nevyžadují léčbu, protože příznaky zpravidla ustoupí po několika dnech i bez terapie; pacientům se závažnějším nebo prolongovaným průběhem lze podat buď metronidazol p. o. v dávce 3krát denně 750 mg po dobu 5–10 dnů, nebo kotrimoxazol p. o. v dávce 2krát denně 960 mg, lze užít také nitazoxanid v dávce 2krát denně 500 mg.(14)

Mikrosporidióza

Mikrosporidie jsou intracelulární paraziti, kteří jsou v současné době systematicky řazení mezi houby, tradičně však jsou předmětem zájmu medicínské parazitologie. Většina zástupců této skupiny patří mezi typicky oportunistická infekční agens, která postihují prakticky výhradně imunodeficitní osoby, především pak pacienty s AIDS s počtem CD4+ T-lymfocytů nižším než 100 buněk/mikroL. Zdrojem onemocnění je člověk nebo zvíře (prase), k přenosu spor, které jsou značně odolné k zevním vlivům, dochází fekálně-orální cestou.

U zdravých osob nezpůsobují mikrosporidie obvykle žádné onemocnění, ale u imunodeficitních pacientů může tato infekce mít až život ohrožující průběh. Chronické devastující průjmy způsobuje u těchto pacientů především Enterocytozoon bieneusi (kolem 80–90 %), méně často Encephalitozoon intestinalis (1020 %).(8, 15) U pacientů s velmi hlubokým imunodeficitem může dojít i k extraintestinální diseminaci a postižení ostatních orgánů – plic, ledvin, žlučníku nebo mozku.

Diagnóza mikrosporidiových infekcí není jednoduchá, k průkazu parazita ve vyšetřovaném materiálu (biopsie střevní sliznice, stolice) je třeba užít speciálních parazitologických technik (barvení optickými bělidly typu Calcofluor) a přesná determinace druhu je možná jen elektronovou mikroskopií nebo pomocí PCR.(16) Terapeutické možnosti mikrosporidiových infekcí jsou dosud stále velmi omezené a prognóza je u imunodeficitních pacientů vždy vážná.

Lékem volby infekcí E. intestinalis je albendazol 2krát denně p. o. 400 mg, případně jiná benzimidazolová chemoterapeutika, v léčbě průjmů způsobených E. bieneusi lze zkusit fumagilin v dávce 60 mg/den po dobu 14 dnů nebo thalidomid; úspěch léčby je však nejistý a částečné zlepšení obvykle přináší jen intenzívní rehydratace a podávání antimotilik.(17) Jediným účinným způsobem kontroly mikrosporidiových infekcí u pacientů s HIV infekcí je – podobně jako u kryptosporidiózy -zajištění vzestupu nebo alespoň udržení počtu CD4+ T-lymfocytů nad 100 buněk/mikroL včasným zahájením antiretrovirové terapie.(8)

Prvoci občas způsobující průjmy

Jako původci průjmových onemocnění jsou občas zjišťováni střevní bičíkovci Dientamoeba fragilis a Chilomastix mesnili. Míra patogenity těchto prvoků není zcela jasná, ovšem přeléčení těchto infekcí vede obvykle u pacientů s průjmy k ústupu příznaků onemocnění.

Onemocnění obvykle probíhá jako vodnaté průjmy, spíše chronického charakteru, spojené s bolestmi břicha, nevolností a zvracením; v krevním obrazu bývá při infekci D. fragilis -zvláště u dětí – výrazná eozinofilie. Diagnózu lze stanovit mikroskopickým vyšetřením nativního preparátu nebo vlhkého fixovaného nátěru připraveného z čerstvé stolice, možná je také kultivace. Lékem volby infekcí způsobených těmito střevními bičíkovci je metronidazol p. o. v běžné dávce 3krát denně 250 mg.

Nepatogenní střevní prvoci

Kromě patogenních druhů prvoků může být při parazitologickém vyšetření nalezena řada dalších druhů prvoků, kteří žijí komenzálně v trávicím ústrojí člověka a podle současných znalostí nejsou považováni za původce průjmových onemocnění. Jedná se především o bičíkovce Retortamonas intestinalis, Enteromonas hominis a Pentatrichomonas hominis a měňavky Entamoeba dispar, Entamoeba hartmanni, Entamoeba polecki, Entamoeba coli, Endolimax nana a Iodamoeba bütschlii. Při nálezu těchto druhů střevních prvoků u pacientů s průjmy není antiprotozoární terapie indikovaná a je třeba pátrat po jiné příčině onemocnění.

Závěr

Střevní infekce způsobené patogenními prvoky se vyskytují po celém světě, avšak vzhledem k tomu, že hlavní cestou jejich šíření je fekálně-orální přenos, představují závažný zdravotnický problém především v chudých oblastech světa s nízkou úrovní komunální hygieny a nedostatkem nezávadné pitné vody.

Většina průjmových onemocnění způsobených patogenními prvoky má u zdravých dospělých osob mírný krátkodobý průběh, avšak některé z nich, jako například amébová dyzentérie, mohou mít řadu závažných komplikací, jiné střevní protozoární infekce, především kryptosporidióza a mikrosporidióza, mohou mít velmi závažný, potenciálně smrtící průběh u imunodeficitních osob, mimo jiné také proto, že proti těmto infekcím dosud není k dispozici účinná terapie.(18)

Očkování proti infekcím způsobeným střevními prvoky neexistuje, chemoprofylaxe je nespolehlivá, proto nejúčinnější obranou proti průjmovým onemocněním způsobeným patogenními prvoky zůstává především důsledné dodržování zásad osobní hygieny a konzumace nezávadných potravin a pitné vody.

1MUDr. Ladislav Machala, Ph. D.e-mail: ladimachala@hotmail.com2MUDr. RNDr. František Stejskal, Ph. D.1Univerzita Karlova v Praze, 2. LF a FN Na Bulovce, I. infekční klinika2Univerzita Karlova v Praze, 1. LF a FN Na Bulovce, III. klinika infekčních a tropických nemocí

