První příznaky boreliózy: nepřehlédněte varovné signály, jejichž odhalení může pomoci předejít vážným komplikacím

Boreliózu způsobují bakterie rodu Borrelia, které se na člověka nejčastěji přenesou přisátím infikovaného klíštěte. K nákaze však nedochází okamžitě po přisátí. Riziko výrazně stoupá až po několika hodinách, proto je důležité klíště co nejdříve odstranit. Přestože se infekce často spojuje s pobytem v lese, nakazit se lze také v městských parcích, zahradách nebo na loukách.
Co je borelióza?
Lymská borelióza je bakteriální infekční onemocnění, které postihuje především kůži, nervový systém, klouby a někdy také srdce. Na rozdíl od klíšťové encefalitidy proti ní zatím neexistuje očkování. Dobrou zprávou ale je, že při včasném zahájení léčby antibiotiky má většina pacientů velmi dobrou prognózu.
První příznaky se nejčastěji objevují několik dní až několik týdnů po přisátí infikovaného klíštěte. Ne u každého si však člověk klíštěte všimne, a proto si vzniklé obtíže nemusí s boreliózou vůbec spojit.
Jaké jsou první příznaky boreliózy?
Počáteční symptomy boreliózy bývají poměrně různorodé. Někteří pacienti mají pouze charakteristickou kožní změnu, jiní pociťují celkové příznaky připomínající chřipku. Mezi nejčastější první projevy boreliózy patří:
Erytém
Nejtypičtějším příznakem boreliózy je takzvaná erythema migrans neboli červená skvrna, která se postupně zvětšuje do okolí a často uprostřed bledne. Objevuje se zpravidla v místě přisátí klíštěte během několika dní až čtyř týdnů od nákazy.
Skvrna většinou nesvědí ani nebolí, což je důvod, proč jí někteří lidé nevěnují dostatečnou pozornost. Její průměr obvykle přesahuje pět centimetrů a postupně se rozšiřuje.
Únava a celková slabost
Řada pacientů popisuje výraznou únavu, která neodpovídá běžnému vyčerpání. Může být doprovázena pocitem slabosti, malátností nebo sníženou výkonností. Tyto příznaky ovšem bývají často zaměňovány za běžnou virózu nebo přepracování.
Zvýšená teplota nebo horečka
Na začátku onemocnění se může objevit zvýšená tělesná teplota nebo mírná horečka. Obvykle není příliš vysoká, ale bývá spojena s celkovým pocitem nemoci.
Bolesti svalů a kloubů
Infekce často způsobuje bolesti svalů, kloubů nebo zad. Tyto obtíže mohou připomínat chřipku a zpočátku nebývají příliš výrazné.
Bolest hlavy
Mezi časté časné projevy patří také bolest hlavy, která může být doprovázena únavou nebo zvýšenou citlivostí na světlo. Sama o sobě však není pro boreliózu typická, a proto ji nelze považovat za jednoznačný příznak.
Zvětšené lymfatické uzliny
Někteří pacienti mají zvětšené uzliny v blízkosti místa přisátí klíštěte. Organismus tím reaguje na probíhající infekci.
Co se stane, pokud se borelióza neléčí?
Přibližně u části nakažených se typická červená skvrna vůbec nevytvoří. Onemocnění se pak může projevit pouze únavou, bolestmi svalů nebo horečkou, což diagnostiku ztěžuje. Pokud se podobné obtíže objeví během několika týdnů po přisátí klíštěte nebo po pobytu v přírodě, je vhodné navštívit praktického lékaře. Ten zhodnotí příznaky a podle potřeby zahájí léčbu nebo doporučí další vyšetření.
Bez léčby se bakterie mohou postupně šířit do dalších částí organismu. Po týdnech až měsících se mohou objevit neurologické potíže, například obrna lícního nervu, silné bolesti vystřelující do končetin nebo zánět mozkových blan. U některých pacientů dochází také k postižení kloubů, které se projevuje jejich opakovanými otoky a bolestmi. Méně často může být zasaženo srdce, což vede k poruchám srdečního rytmu.
Infektolog Trojánek o zákeřné borelióze:
Zdroje: szu.gov.cz, mayoclinic.org, cdc.gov, msdmanuals.com