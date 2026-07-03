První příznaky demence: časté zapomínání bývá jen začátek

Demence není jedno konkrétní onemocnění, ale soubor příznaků způsobených postupným poškozováním mozkových buněk. Nejčastější příčinou je Alzheimerova choroba, existují však i další typy demence, například vaskulární demence, demence s Lewyho tělísky nebo frontotemporální demence.
Co se dozvíte v článku
Jaké jsou první příznaky demence?
První projevy bývají nenápadné a okolí je často přičítá únavě nebo přirozenému stárnutí. Pokud se ale objevují opakovaně a narušují běžný život, je vhodné navštívit praktického lékaře nebo neurologa. Mezi první varovné signály přitom patří:
1. Zhoršující se paměť
Nejčastějším prvním příznakem je zapomínání nedávných událostí. Člověk si nepamatuje, co před chvílí dělal nebo o čem mluvil, opakovaně pokládá stejné otázky nebo zapomíná domluvené schůzky.
2. Potíže s plánováním a řešením problémů
Lidé s počínající demencí mohou mít problém sestavit nákupní seznam, zaplatit složenky, řídit domácí finance nebo postupovat podle známého receptu.
3. Horší orientace v čase a prostoru
Postižený může ztrácet přehled o datu, dni v týdnu nebo ročním období. Někdy se také stává, že zabloudí na místech, která dobře zná.
4. Hledání správných slov
Častým projevem jsou také potíže s vyjadřováním. Nemocný zapomíná názvy běžných předmětů, přerušuje věty nebo používá nevhodná slova.
5. Časté ztrácení věcí
Klíče, peněženka nebo mobil se opakovaně objevují na neobvyklých místech. Člověk si navíc nedokáže vybavit, kam je odložil, a někdy podezírá okolí z krádeže.
6. Zhoršený úsudek
Lidé s demencí mohou dělat neobvyklá finanční rozhodnutí, naletět podvodníkům nebo zanedbávat osobní hygienu či péči o domácnost.
7. Změny nálady a osobnosti
Objevuje se podrážděnost, úzkost, apatie nebo naopak nezvykle impulzivní chování. Někteří lidé se stávají podezíravějšími nebo ztrácejí zájem o své koníčky.
8. Vyhýbání se společenským aktivitám
Nemocný může přestat chodit mezi přátele, vzdát se oblíbených činností nebo odmítat společenské akce, protože mu činí potíže sledovat konverzaci.
9. Obtíže při vykonávání známých činností
I běžné úkoly, které člověk dříve zvládal automaticky, začínají být problémem. Může jít například o obsluhu domácích spotřebičů, řízení auta nebo používání mobilního telefonu.
10. Opakování stejných otázek nebo příběhů
Typickým příznakem je opakované vyprávění stejné historky nebo pokládání totožných otázek během krátké doby, aniž by si člověk uvědomoval, že už odpověď dostal.
Kdy vyhledat lékaře?
Téměř každý občas zapomene jméno známého nebo místo, kam odložil brýle. Rozdíl spočívá především v tom, že zdravý člověk si později vzpomene nebo ztracenou informaci dokáže dohledat. U demence jsou obtíže výraznější, postupně se zhoršují a začínají ovlivňovat každodenní fungování. Nemocný si navíc často své problémy neuvědomuje nebo je zlehčuje.
Odborné vyšetření je vhodné, pokud se poruchy paměti nebo myšlení opakují několik měsíců, zhoršují se nebo komplikují běžný život. Lékař může pomocí rozhovoru, jednoduchých testů paměti a případně zobrazovacích vyšetření zjistit příčinu obtíží.
Je důležité vědět, že ne každá porucha paměti znamená demenci. Podobné příznaky mohou způsobit také deprese, nedostatek vitaminu B12, poruchy štítné žlázy, vedlejší účinky některých léků nebo dlouhodobý nedostatek spánku.
Lze demenci předcházet?
Stoprocentní prevence neexistuje, odborníci se však shodují, že riziko lze snížit zdravým životním stylem. Důležitou roli hraje pravidelný pohyb, vyvážená strava, dostatek spánku, léčba vysokého krevního tlaku, cukrovky a vysokého cholesterolu, nekuřáctví i aktivní procvičování mozku prostřednictvím čtení, společenských aktivit nebo učení se novým dovednostem.
Demence z pohledu geriatra:
Zdroje: who.int, nia.nih.gov, alzheimer.cz, nzip.cz