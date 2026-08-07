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První příznaky deprese: ztráta radosti a neustálá únava. Těchto 10 varovných projevů nepřehlížejte

Dominika Nováková
7.8.2026
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muž propadající depresi
Autor: Shutterstock.com

Deprese se často rozvíjí nenápadně a její první příznaky lze snadno zaměnit za vyčerpání, stres nebo náročné životní období. Právě včasné rozpoznání varovných signálů přitom může výrazně ovlivnit další průběh onemocnění a pomoci člověku získat potřebnou podporu dříve, než se jeho stav zhorší.

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Každý člověk se občas cítí smutný nebo bez energie. Pokud však tyto pocity přetrvávají týdny a začnou negativně ovlivňovat váš běžný život, může se jednat o depresi. Ta patří mezi nejčastější duševní onemocnění a kromě psychiky zasahuje také do fyzického zdraví, pracovního výkonu i vztahů s okolím.

Co je deprese?

Deprese je závažné duševní onemocnění, které se projevuje dlouhodobě sníženou náladou, ztrátou zájmu o běžné činnosti a celkovým poklesem psychické i fyzické energie. Na rozdíl od běžného smutku obvykle sama neodezní a bez vhodné léčby může přetrvávat měsíce či roky.

Při depresi dochází ke změnám ve fungování mozku a narušení procesů, které ovlivňují náladu, motivaci, spánek nebo schopnost prožívat radost. Nemoc se proto neprojevuje pouze psychickými obtížemi, ale často také řadou tělesných příznaků, jež mohou být zpočátku nenápadné.

Jaké jsou první příznaky deprese?

První projevy deprese se mohou u každého člověka lišit. Někteří lidé pociťují především psychické změny, jiní si nejprve všimnou únavy nebo problémů se spánkem.

1. Dlouhodobý smutek

Typickým příznakem je přetrvávající skleslá nálada, která trvá většinu dne a nelepší se ani po příjemných zážitcích.

2. Ztráta zájmu o oblíbené činnosti

Člověka přestávají těšit koníčky a aktivity, které mu dříve přinášely radost a uspokojení.

3. Únava a nedostatek energie

Vyčerpání se může dostavovat i po dostatečném odpočinku a běžné každodenní činnosti vyžadují více úsilí.

4. Potíže se soustředěním

Obtížné může být čtení, vykonávání práce nebo rozhodování, protože mysl působí zpomaleně a roztěkaně.

5. Poruchy spánku

Deprese se může projevovat nespavostí, častým probouzením nebo naopak nadměrnou potřebou spánku.

6. Změny chuti k jídlu

U některých lidí dochází ke ztrátě chuti k jídlu, jiní naopak začnou jíst více než obvykle.

7. Podrážděnost a neklid 

Časté jsou také výkyvy nálad, nervozita nebo přehnané reakce na běžné situace.

8. Stranění se ostatních

Člověk postupně omezuje kontakt s rodinou a přáteli a ztrácí zájem o společenské aktivity.

9. Pocity prázdnoty

Mnozí lidé popisují depresi jako vnitřní prázdno nebo pocit emočního otupění.

10. Nevysvětlitelné fyzické obtíže 

Depresi mohou doprovázet bolesti hlavy, zad, svalů nebo zažívací problémy bez jasné příčiny.

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Jak depresi zvládat?

Depresi není vhodné řešit pouze vlastními silami. Pokud příznaky trvají déle než několik týdnů nebo se postupně zhoršují, je zapotřebí obrátit se na praktického lékaře, psychologa nebo psychiatra. Včasná léčba může výrazně zmírnit projevy onemocnění a zabránit jeho dalšímu zhoršování.

Podstatnou součástí péče o psychické zdraví je pravidelný spánek, dostatek pohybu, vyvážená strava a udržování kontaktu s blízkými. Je třeba nezůstávat se svými pocity o samotě a nečekat, až potíže samy odezní. Přestože deprese může působit bezvýchodně, ve většině případů je dobře léčitelná a s odbornou pomocí se lidé mohou postupně vrátit k plnohodnotnému životu.

Zdroj: Youtube.com

Zdroje: my.clevelandclinic.org, nimh.nih.gov, mayoclinic.org

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