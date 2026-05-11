První příznaky nakažení hantavirem: Vysoká horečka, silná únava aneb 8 varovných signálů

Smrtnost se liší podle konkrétního typu viru a v některých případech může být velmi vysoká. Zatímco evropské a asijské varianty mají úmrtnost přibližně mezi 1 až 15 procenty, u některých amerických variant může dosahovat 30 až 40 procent.
Přenáší ho především hlodavci
Virové onemocnění, které může způsobit vážné poškození organismu (např. plic, ledvin a cévního systému), je přenášeno především hlodavci – nejčastěji jejich močí, trusem nebo slinami. Člověk se může nakazit například při úklidu míst, kde se hlodavci pohybovali, když vdechne drobné částice obsahující virus.
Přenos z člověka na člověka je neobvyklý. Musí být ve velmi blízkém nebo dlouhodobém kontaktu – například mezi partnery nebo lidmi žijícími ve společné domácnosti.
8 varovných příznaků hantaviru
- Vysoká horečka
Teplota často přichází náhle a bývá doprovázena zimnicí.
- Silná únava
Vyčerpání může být výraznější než u běžného nachlazení.
- Bolesti svalů a zad
Často bolí hlavně stehna, záda nebo ramena.
- Bolesti hlavy
Nepříjemná a přetrvávající bolest hlavy patří mezi časté první projevy.
- Nevolnost a bolesti břicha
Může se objevit zvracení, průjem nebo nechutenství.
- Kašel a potíže s dýcháním
U závažnějších případů se postupně přidává dušnost a tlak na hrudi.
- Zrychlený tep a slabost
Tělo reaguje na infekci velkou zátěží a člověk může být malátný.
- Náhlé zhoršení stavu
Po několika dnech relativně „běžných“ příznaků může přijít prudké zhoršení dýchání nebo celkového stavu.
Zdroj: CDC, Mayo Clinic, Harvard Health