První příznaky nakažení hantavirem: Vysoká horečka, silná únava aneb 8 varovných signálů

11.5.2026
Nákaza hantavirem patří mezi závažná onemocnění, o kterém se v posledních dnech mluví hlavně kvůli rozšíření nákazy na luxusní výletní lodi MV Hondius plující z Jižní Ameriky. Přestože je nákaza poměrně vzácná, její první příznaky bývají nenápadné a snadno zaměnitelné za běžnou chřipku nebo virózu.

Smrtnost se liší podle konkrétního typu viru a v některých případech může být velmi vysoká. Zatímco evropské a asijské varianty mají úmrtnost přibližně mezi 1 až 15 procenty, u některých amerických variant může dosahovat 30 až 40 procent.

Přenáší ho především hlodavci

Virové onemocnění, které může způsobit vážné poškození organismu (např. plic, ledvin a cévního systému), je přenášeno především hlodavci – nejčastěji jejich močí, trusem nebo slinami. Člověk se může nakazit například při úklidu míst, kde se hlodavci pohybovali, když vdechne drobné částice obsahující virus.

Přenos z člověka na člověka je neobvyklý. Musí být ve velmi blízkém nebo dlouhodobém kontaktu – například mezi partnery nebo lidmi žijícími ve společné domácnosti.

8 varovných příznaků hantaviru

  1. Vysoká horečka
    Teplota často přichází náhle a bývá doprovázena zimnicí.
  2. Silná únava
    Vyčerpání může být výraznější než u běžného nachlazení.
  3. Bolesti svalů a zad
    Často bolí hlavně stehna, záda nebo ramena.
  4. Bolesti hlavy
    Nepříjemná a přetrvávající bolest hlavy patří mezi časté první projevy.
  5. Nevolnost a bolesti břicha
    Může se objevit zvracení, průjem nebo nechutenství.
  6. Kašel a potíže s dýcháním
    U závažnějších případů se postupně přidává dušnost a tlak na hrudi.
  7. Zrychlený tep a slabost
    Tělo reaguje na infekci velkou zátěží a člověk může být malátný.
  8. Náhlé zhoršení stavu
    Po několika dnech relativně „běžných“ příznaků může přijít prudké zhoršení dýchání nebo celkového stavu.

Zdroj: CDC, Mayo Clinic, Harvard Health

