První příznaky onemocnění jater: častá únava, otoky končetin či tmavá moč, to mohou být ukazatele vážných potíží

Játra hrají v organismu velmi důležitou roli, neboť se podílejí na detoxikaci škodlivých látek, metabolismu živin i tvorbě nezbytných bílkovin a enzymů. Pokud začnou jejich funkce selhávat, projeví se to nejen na trávení, ale i na celkovém zdravotním stavu. Problém je, že první příznaky bývají nenápadné a snadno zaměnitelné s únavou nebo běžnými zažívacími obtížemi.
Jak se projevuje onemocnění jater?
Příznaky onemocnění jater se mohou výrazně lišit podle konkrétní choroby, její příčiny i stupně poškození tohoto orgánu. Zatímco v počátečních fázích mohou být obtíže minimální nebo zcela chybí, s rozvíjející se nemocí se objevují stále výraznější projevy.
Mezi první varovné signály patří především dlouhodobá únava, zažívací potíže nebo změny barvy kůže a tělesných tekutin. Jakmile se však onemocnění zhoršuje, mohou se přidat i další příznaky, které už naznačují vážnější problém a neměly by být podceňovány.
Nejčastější varovné signály
1. Dlouhodobá únava a slabost
Jedním z nejčastějších příznaků je nevysvětlitelná únava, která přetrvává i při dostatečném odpočinku.
2. Žluté zbarvení kůže a očí (žloutenka)
Typickým znakem je zežloutnutí kůže a očního bělma způsobené hromaděním bilirubinu v těle.
3. Tmavá moč a světlá stolice
Změny barvy moči a stolice patří mezi důležité signály, že játra nefungují správně.
4. Nevolnost, zvracení a nechutenství
Časté zažívací potíže mohou vést ke ztrátě chuti k jídlu a někdy i k úbytku hmotnosti.
5. Bolest nebo tlak v pravém podžebří
Nepříjemný tlak či bolest pod pravým žeberním obloukem může souviset se zvětšením nebo poškozením jater.
6. Otoky břicha a končetin
Zadržování tekutin se může projevit otoky nohou nebo zvětšením břicha.
7. Svědění kůže a snadná tvorba modřin
Kožní projevy, jako je svědění nebo vznik modřin bez zjevné příčiny, patří mezi další varovné signály.
Kdy vyhledat lékaře?
Pokud na sobě některé z výše uvedených příznaků pozorujete delší dobu, pravidelně se opakují, nebo se postupně zhoršují, rozhodně není vhodné je podceňovat. Onemocnění jater se totiž často naplno projeví až v pokročilejší fázi, kdy už může být jejich funkce výrazně narušena.
Včasná diagnostika proto hraje zásadní roli. Díky ní lze odhalit problém v raném stadiu, zahájit vhodnou léčbu a předejít vážným komplikacím, jako je například trvalé poškození jaterní tkáně nebo její selhání. Pokud máte podezření, že by vaše obtíže mohly souviset právě s játry, je vždy lepší obrátit se na lékaře včas než čekat na zhoršení stavu.
O játrech polopatě:
Zdroje: my.clevelandclinic.org, mayoclinic.org, nhs.uk