První příznaky onemocnění jater: častá únava, otoky končetin či tmavá moč, to mohou být ukazatele vážných potíží

Věra Krásová
6.5.2026
Onemocnění jater patří mezi závažné zdravotní stavy, které se často dlouho neprojevují výraznými obtížemi. Právě proto je lidé snadno přehlédnou nebo jejich příznaky přisuzují jiným, méně vážným problémům. Játra přitom mohou být poškozována postupně a nenápadně, aniž by o tom člověk věděl.

Játra hrají v organismu velmi důležitou roli, neboť se podílejí na detoxikaci škodlivých látek, metabolismu živin i tvorbě nezbytných bílkovin a enzymů. Pokud začnou jejich funkce selhávat, projeví se to nejen na trávení, ale i na celkovém zdravotním stavu. Problém je, že první příznaky bývají nenápadné a snadno zaměnitelné s únavou nebo běžnými zažívacími obtížemi.

Jak se projevuje onemocnění jater?

Příznaky onemocnění jater se mohou výrazně lišit podle konkrétní choroby, její příčiny i stupně poškození tohoto orgánu. Zatímco v počátečních fázích mohou být obtíže minimální nebo zcela chybí, s rozvíjející se nemocí se objevují stále výraznější projevy.

Mezi první varovné signály patří především dlouhodobá únava, zažívací potíže nebo změny barvy kůže a tělesných tekutin. Jakmile se však onemocnění zhoršuje, mohou se přidat i další příznaky, které už naznačují vážnější problém a neměly by být podceňovány.

Nejčastější varovné signály

1. Dlouhodobá únava a slabost

Jedním z nejčastějších příznaků je nevysvětlitelná únava, která přetrvává i při dostatečném odpočinku.

2. Žluté zbarvení kůže a očí (žloutenka)

Typickým znakem je zežloutnutí kůže a očního bělma způsobené hromaděním bilirubinu v těle.

3. Tmavá moč a světlá stolice

Změny barvy moči a stolice patří mezi důležité signály, že játra nefungují správně.

4. Nevolnost, zvracení a nechutenství

Časté zažívací potíže mohou vést ke ztrátě chuti k jídlu a někdy i k úbytku hmotnosti.

5. Bolest nebo tlak v pravém podžebří

Nepříjemný tlak či bolest pod pravým žeberním obloukem může souviset se zvětšením nebo poškozením jater.

6. Otoky břicha a končetin

Zadržování tekutin se může projevit otoky nohou nebo zvětšením břicha.

7. Svědění kůže a snadná tvorba modřin

Kožní projevy, jako je svědění nebo vznik modřin bez zjevné příčiny, patří mezi další varovné signály.

Kdy vyhledat lékaře?

Pokud na sobě některé z výše uvedených příznaků pozorujete delší dobu, pravidelně se opakují, nebo se postupně zhoršují, rozhodně není vhodné je podceňovat. Onemocnění jater se totiž často naplno projeví až v pokročilejší fázi, kdy už může být jejich funkce výrazně narušena.

Včasná diagnostika proto hraje zásadní roli. Díky ní lze odhalit problém v raném stadiu, zahájit vhodnou léčbu a předejít vážným komplikacím, jako je například trvalé poškození jaterní tkáně nebo její selhání. Pokud máte podezření, že by vaše obtíže mohly souviset právě s játry, je vždy lepší obrátit se na lékaře včas než čekat na zhoršení stavu.

O játrech polopatě:

Zdroje: my.clevelandclinic.org, mayoclinic.orgnhs.uk

