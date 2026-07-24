První příznaky plicní embolie: dušnost i bolest na hrudi. Tyto varovné signály nepřehlížejte

Plicní embolie každoročně postihuje tisíce lidí a řadí se mezi nejzávažnější onemocnění cévního systému. Obtíže mohou být zpočátku nenápadné, v některých případech se ale rozvinou velmi rychle a mohou vést k selhání krevního oběhu. Proto je důležité znát varovné signály, které mohou na tento stav upozornit.
Co je plicní embolie?
Plicní embolie vzniká ve chvíli, kdy dojde k ucpání plicní tepny nebo některé z jejích větví. Ve většině případů je příčinou krevní sraženina, která se vytvoří v hlubokých žilách dolních končetin nebo pánve a následně je krevním oběhem zanesena do plic. Zablokováním cévy se omezí průtok krve plicemi a organismus nemá dostatek kyslíku.
Následkem omezeného přívodu krve mohou být některé části plic poškozeny, v těžkých případech může dojít i k selhání srdce a oběhu. Přestože za většinu případů jsou zodpovědné krevní sraženiny, vzácně může embolii způsobit také uvolněný tuk při zlomeninách, vzduchové bubliny nebo plodová voda při komplikovaném porodu.
10 varovných projevů plicní embolie
Příznaky plicní embolie se mohou lišit podle velikosti sraženiny i rozsahu postižení plic. Někteří pacienti pociťují pouze mírné obtíže, zatímco u jiných se zdravotní stav zhorší během několika minut.
1. Náhlá dušnost
Potíže s dýcháním se často objevují náhle, bez zjevné příčiny a mohou přetrvávat i v klidu.
2. Bolest na hrudi
Typická je ostrá bolest, která se zhoršuje při hlubokém nádechu, kašli nebo pohybu.
3. Zrychlené dýchání
Organismus se snaží kompenzovat nedostatek kyslíku zvýšenou dechovou frekvencí.
4. Kašel
Plicní embolie může vyvolat dráždivý kašel, který často doprovází dušnost a další dechové obtíže.
5. Vykašlávání krve
Pokud se ve vykašlaném hlenu objeví krev, může to signalizovat poškození plicní tkáně.
6. Zrychlený tep
Srdce reaguje na nedostatečné okysličení organismu zvýšenou srdeční aktivitou.
7. Závratě a motání hlavy
Vznikají v důsledku zhoršeného okysličení organismu a sníženého prokrvení mozku.
8. Mdloby nebo krátkodobá ztráta vědomí
Objevují se zejména při výrazném poklesu krevního tlaku.
9. Nízký krevní tlak
U větší embolie k němu může dojít v důsledku vážného narušení krevního oběhu.
10. Nadměrné pocení
Pacientovi často vyvstane studený pot a celkově se cítí velmi slabý.
Pokud se objeví náhlá dušnost, výrazná bolest na hrudi nebo kolaps, je vždy namístě neprodleně zavolat záchrannou službu. U plicní embolie totiž mohou o výsledku léčby rozhodovat doslova minuty.
Kdo je plicní embolií nejvíce ohrožen?
Riziko plicní embolie je vyšší u lidí, kteří prodělali hlubokou žilní trombózu, trpí poruchami srážlivosti krve nebo jsou dlouhodobě omezeni v pohybu. Nebezpečí roste také po operacích, úrazech či delším pobytu na lůžku.
Mezi další rizikové skupiny patří kuřáci, lidé s obezitou, pacienti s nádorovým onemocněním, osoby trpící srdečním selháním či chronickými plicními chorobami a ženy užívající hormonální antikoncepci nebo hormonální léčbu. Vyšší pravděpodobnost vzniku krevních sraženin mají rovněž těhotné ženy a lidé absolvující dlouhé cesty letadlem či autem bez dostatečného pohybu.
Zdroje: mayoclinic.org, my.clevelandclinic.org, avsurgery.com