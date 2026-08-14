První příznaky šedého zákalu: tyto změny zraku raději nepřehlížejte

Šedý zákal vzniká postupným zakalením oční čočky. Protože se změny často vyvíjejí pomalu, člověk si nemusí zhoršování zraku dlouho uvědomovat. Obtíže navíc mohou zpočátku působit jako běžná potřeba silnějších brýlí. S postupujícím zakalením čočky se však vidění může zhoršovat natolik, že začne komplikovat čtení, řízení nebo běžné každodenní činnosti.
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Co je šedý zákal?
Šedý zákal neboli katarakta je zakalení přirozené čočky uvnitř oka. Za normálních okolností je čočka průhledná a pomáhá zaostřovat světlo na sítnici. Pokud se začne zakalovat, světlo přes ni neprochází správně a obraz na sítnici je méně ostrý.
Katarakta se nejčastěji vyvíjí jako součást přirozeného stárnutí oka. Riziko však mohou zvyšovat také cukrovka, předchozí poranění nebo operace oka, dlouhodobé užívání kortikosteroidů, kouření či dlouhodobé vystavení slunečnímu záření. Šedý zákal se navíc nemusí rozvinout v obou očích stejně rychle.
Jak se šedý zákal zpočátku projevuje?
První změny bývají nenápadné a nemusí člověku výrazně komplikovat život. Postupně si ale můžete všimnout, že vidění už není tak ostré jako dříve nebo že vám některé situace začínají dělat větší problémy. Mezi typické první příznaky šedého zákalu patří:
Rozmazané nebo zamlžené vidění
Jedním z nejčastějších prvních příznaků je pocit, že vidíte přes mlhu, zamlžené sklo nebo lehký opar. Obraz může být méně ostrý na blízko i do dálky a postupem času může být tento problém výraznější.
Horší vidění za šera a v noci
Šedý zákal může ztěžovat vidění v prostředí s nedostatkem světla. Problém se proto může projevit například při večerním řízení nebo při orientaci na špatně osvětlených místech.
Větší citlivost na světlo a oslnění
Světla mohou být najednou nepříjemně ostrá a více oslňovat. Potíže se mohou objevit například při pohledu proti slunci, při jízdě autem nebo při setkání s protijedoucím vozidlem v noci.
Kruhy a záře kolem světel
Dalším typickým projevem jsou takzvané halo efekty. Kolem pouličních lamp, světlometů nebo jiných výrazných zdrojů světla můžete pozorovat kruhy, záři či hvězdicovité paprsky.
Potřeba častěji měnit brýle
Pokud máte pocit, že vám současné brýle přestávají stačit a potřebujete poměrně často měnit jejich dioptrickou hodnotu, může jít také o jeden z projevů rozvíjející se katarakty. Samotná změna dioptrií však šedý zákal nepotvrzuje.
Barvy působí vybledleji
Zakalená čočka může ovlivnit také vnímání barev. Barvy mohou postupně působit méně výrazně, matně nebo získávat nažloutlý nádech. Tato změna bývá pozvolná, takže si jí člověk nemusí okamžitě všimnout.
Dvojité vidění pouze na jednom oku
V některých případech může katarakta způsobovat také dvojité vidění v jednom oku. Pokud se tento problém objeví nově, je vhodné nechat zrak odborně vyšetřit, protože dvojité vidění může mít i jiné příčiny.
Když se změny zraku zhoršují
Při podezření na šedý zákal je vhodné objednat se na oční vyšetření. Oční lékař může pomocí vyšetření zrakové ostrosti a vyšetření oka na štěrbinové lampě zjistit, zda je čočka zakalená a zda za zhoršením zraku nestojí jiný problém.
V počátečních stadiích nemusí být nutná okamžitá operace. Pomoci může například dostatečné osvětlení při čtení, aktualizace brýlové korekce nebo omezení řízení v noci, pokud je vidění za tmy výrazně horší. Pokud však katarakta začne významně omezovat čtení, řízení, práci nebo jiné každodenní činnosti, může být vhodné řešit její odstranění chirurgicky.
Okem řidiče: Šedý zákal
Zdroje: mayoclinic.org, gloshospitals.nhs.uk, moorfields.nhs.uk