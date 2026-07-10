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První příznaky úžehu: bolest hlavy, nevolnost i zmatenost. Těchto 10 varovných signálů nepodceňujte

Dominika Nováková
10.7.2026
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chlapec s úžehem
Autor: Shutterstock.com

Úžeh patří mezi nejčastější zdravotní potíže spojené s letním počasím. Jeho první projevy se přitom nemusí objevit okamžitě po vystavení slunci, ale klidně až za několik hodin. Právě proto lidem zprvu souvislost mezi pobytem venku a následnými zdravotními obtížemi často uniká.

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Na začátku může jít jen o bolest hlavy, únavu nebo lehkou nevolnost. Pokud ale organismus na přehřátí nereaguje včas, mohou se přidat i závažnější příznaky, jako je vysoká horečka, zmatenost nebo poruchy vědomí.

Co je úžeh a čím se liší od úpalu?

Úžeh vzniká v důsledku dlouhodobého působení slunečních paprsků na hlavu a šíji. Dochází při něm k přehřátí organismu a podráždění mozkových plen. Nejčastěji postihuje lidi, kteří tráví delší dobu na přímém slunci bez pokrývky hlavy. Vyšší riziko úžehu hrozí přitom dětem, seniorům a lidem se světlou pokožkou.

Často bývá zaměňován s úpalem. Zatímco úpal může vzniknout v jakémkoli přehřátém prostředí, například v nevětrané místnosti nebo autě, úžeh je přímo spojen s pobytem na slunci. Typické je pro něj dále zarudnutí či spálení pokožky a skutečnost, že příznaky nemusí nastoupit okamžitě, ale často až večer nebo během noci.

10 varovných příznaků úžehu

Pokud se u vás některý z níže uvedených příznaků objeví po delším pobytu na přímém slunci a postupně se zhoršuje, je vhodné jednat co nejdříve. Zvláštní pozornost je potřeba věnovat dětem, seniorům a lidem s chronickými onemocněními, u nichž může být průběh závažnější.

1. Bolest hlavy
Jde o jeden z nejčastějších prvních příznaků úžehu, který se může postupně zhoršovat.

2. Nevolnost
Postižený může pociťovat nepříjemný tlak v žaludku nebo nucení na zvracení.

3. Zvracení
Při výraznějším přehřátí se může objevit opakované zvracení, které zvyšuje riziko dehydratace.

4. Celková slabost
Člověk bývá unavený, bez energie a cítí se vyčerpaně i bez větší námahy.

5. Horečka
Tělesná teplota může výrazně stoupat a v těžších případech dosahovat velmi vysokých hodnot.

6. Zimnice
Přestože je venku horko, organismus může reagovat třesem a pocitem chladu.

7. Suchá a horká kůže
Pokožka bývá na dotek teplá a často ztrácí svou přirozenou vlhkost.

8. Zarudnutí nebo spálení kůže
Viditelné známky působení slunečního záření patří mezi typické projevy úžehu.

9. Zmatenost
Přehřátí může ovlivnit soustředění, orientaci i schopnost pohotově reagovat na okolní podněty.

10. Ztuhlost šíje
U závažnějších případů se může objevit bolestivé omezení pohybu krku a šíje.

Při těžkém průběhu může dojít k malátnosti, bezvědomí nebo kolapsu. Dostavit se může i zrychlené dýchání, jak se organismus snaží vyrovnat s přehřátím zvýšenou dechovou frekvencí. 

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První pomoc při úžehu

Základem je okamžitě přemístit postiženého do stínu nebo chladnějšího prostředí. Pomoci mohou studené obklady přikládané především na hlavu a šíji, uvolnění oděvu a dostatečný příjem tekutin. Ideální jsou minerální nápoje nebo slabě oslazený čaj.

Pokud je pokožka spálená, lze ji ošetřit přípravky s panthenolem, které pomáhají zklidnit podráždění a podpořit regeneraci. V případě vysoké horečky, poruch vědomí, křečí nebo výrazné zmatenosti je nutné neprodleně vyhledat lékařskou pomoc nebo přivolat záchrannou službu.

Zdroj: Youtube.com

Zdroje: ftn.cz, nemocnicepk.cz,  nzip.cz

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