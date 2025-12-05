Pusinky recept: základem jemného cukroví jsou bílky a cukr. Dají se však připravit zdravější s oříšky

Výsledek sice nebude úplně dokonale připomínat ty klasické pusinky, které znáte z cukráren, ale po chuťové stránce budou rozhodně originální. Mleté oříšky či mandle jim dodají příjemnou příchuť. A pokud je předem trochu opražíte, budou ještě aromatičtější.
Sněhové pusinky recept: základní pro začátečníky
Ingredience
- 100 g bílků,
- 180 g cukru krupice,
- špetka soli.
Postup
- Troubu předehřejte na 100–110 °C a plech vyložte pečicím papírem.
- Bílky o pokojové teplotě vyšlehejte společně se špetkou soli ručním šlehačem. Začněte šlehat pomalu na nižší otáčky. Postupně zvyšujte rychlost.
- Jakmile začne vznikat bílá pěna, přisypte trochu cukru. Přidávejte ho pomalu po lžících. Vždy nejprve porci cukru dobře vyšlehejte, než přidáte další.
- Po zapracování cukru zvyšte otáčky a pokračujte ve šlehání několik minut. Správně ušlehaný sníh na pusinky by měl být lesklý, hladký a tvořit pevné špičky.
- Vyšlehaný sníh přesuňte do cukrářského sáčku a na plech vytlačujte pusinky. Pokud nemáte sáček, nevadí. Pusinky můžete tvarovat pomocí obyčejné lžíce.
- Plech s připravenými sněhovými pusinkami vložte do trouby. Pusinky nechte v troubě 1–1,5 hodiny. Přesný čas závisí na velikosti pusinek.
- Během pečení občas pootevřete dvířka trouby, aby odešla přebytečná vlhkost. Zabráníte tím popraskání pusinek.
- Správně upečené pusinky poznáte podle toho, že si uchovají sněhově bílou barvu a budou suché. V žádném případě nesmí být zhnědlé.
- Po upečení troubu vypněte, otevřete dvířka a pusinky nechte uvnitř vychladnout.
Ořechové pusinky recept: lehké bez cukru
Ingredience
- 100 g bílků,
- 100 g jemně mletých ořechů (vlašské, lískové nebo mandle),
- 1–2 lžičky čekankového sirupu nebo medu (volitelné),
- špetka soli,
- pár kapek citronové šťávy.
Postup
- Předehřejte troubu na 110 °C a připravte si plech s pečicím papírem.
- Bílky o pokojové teplotě vyšlehejte společně se špetkou soli a citronovou šťávou do polotuha. Citronová šťáva by měla šlehání sněhu usnadnit, protože pomáhá bílkům tvořit pěnu.
- Šlehejte nejprve na nižší otáčky, a až začne sníh tuhnout, zvyšte rychlost. Pokud chcete, aby byly pusinky alespoň trochu sladké, přidejte lžičku čekankového sirupu nebo medu.
- Pokračujte ve šlehání, dokud sníh nezačne tvořit pevné špičky. Pak do něj lžící nebo stěrkou lehce vmíchejte mleté ořechy. Pokud chcete, aby byla chuť oříšků v pusinkách výraznější, můžete je předem lehce opražit.
- Ořechový sníh přendejte do cukrářského sáčku a vytlačujte pusinky na plech, případně použijte k jejich tvarování lžíci.
- Plech s pusinkami vložte do trouby na 1,5–2 hodiny. Pečte je tak dlouho, dokud nebudou suché a křehké. Musí si ale zachovat světlou barvu, rozhodně by neměly hnědnout.
- Hotové pusinky nechte zvolna vychladnout v pootevřené troubě.
Pár tipů pro lepší výsledek
Recept na pusinky rozhodně není složitý. Potřebujete vlastně jen bílky a cukr, ze kterých se vyšlehá lesklý sníh. Ostatní suroviny už jsou spíše navíc. Rozhodně se ale vyplatí přihlédnout k několika doporučením, která vám přípravu pusinek usnadní.
Někdy mohou nastat potíže již při šlehání sněhu. Používejte proto bílky pokojové teploty, které se vyšlehají lépe. Vejce vyndejte z lednice alespoň 30 minut před začátkem šlehání. Pozor dejte také na čistotu mísy, ve které budete bílky šlehat. Stačí trocha mastnoty a sníh se nevyšlehá.
Sníh bude pevnější a lépe vyšlehaný, když do něj přidáte špetku soli, pár kapek citronové šťávy nebo trochu vinného octa. Při šlehání byste měli postupovat tak, že nejdřív vyšleháte bílky se solí a citronovou šťávou. Poté je možné začít přidávat cukr a pomalu ho zašlehávat.
Do těsta na sněhové pusinky je možné přidat gelové potravinářské barvivo. Bílé pusinky jsou sice klasika, ale určitě není na škodu mít občas změnu a zkusit připravit třeba růžové, žluté nebo světle modré.
Pusinky se v troubě pečou při nízké teplotě 100–110 °C, takže se spíše suší. Vyšší teplotu určitě nedoporučujeme, protože zhnědnou. Dobře upečené pusinky by měly být čistě bílé (nejsou-li obarvené), lehce křupavé a suché.
Někdy se ale může stát, že jsou trochu lepkavé a působí nedopečeně. Pokud dáte péct větší pusinky, počítejte s tím, že byste měli dobu pečení o trochu prodloužit. Předejdete tím zmiňovanému nedopečení. Dobré je také nechat pusinky chladnout v pootevřené troubě. Lehce se tím dosuší a budou křehčí.
Pusinky skladujte v uzavíratelné dóze na suchém místě. Rozhodně je nedávejte do ledničky, tam by navlhly. V ideálních podmínkách vydrží bez problémů až tři týdny.
Odkud pochází pusinky?
Sněhové pusinky, v angličtině označované jako meringues, mají poměrně zajímavou historii. První zmínky o jemném dezertu z bílků a cukru se objevují v evropských kuchařkách ze 17. století. Za jejich vynálezce bývá však považován pan Gasparini – švýcarský cukrář italského původu, který působil ve švýcarské obci Meiringen. Název městečka se stal inspirací pro označení dezertu.
Pusinky se začaly těšit velké oblibě, a to zejména ve Francii, kde si je dopřával i sám Ludvík XV., známý také jako Ludvík Milovaný. Francouzi začali pusinkám říkat meringue. Postupně se recept na pusinky dostal i do jiných zemí. Figurují třeba v anglických kuchařkách z 18. a 19. století, kde se používaly hlavně jako ozdoby na dorty.
Nejznámější variace pusinek
Základní recept, který jsme uvedli na začátku článku, je na tzv. francouzskou meringue. Bílky a cukr se šlehají za studena, jedná se o nejjednodušší postup. Další známou variací je švýcarská meringue. V tomto případě se bílky s cukrem šlehají nad horkou vodní lázní. Cukr se ve směsi dobře rozpustí, takže sníh na pusinky je pak hodně lesklý.
Další variantou je italská meringue. Jako první se ušlehají samotné bílky. Do nich se pak vlévá horký cukrový sirup a za stálého šlehání se vytvoří lesklá a pevná hmota. Takto připravený základ se už nepeče. Používá se třeba do krémů nebo na odlehčení dezertů.
Zdroje: brno.rozhlas.cz, bbcgoodfood.com, britannica.com, tasteofhome.com