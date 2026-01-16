Quiche recept: nejdůležitější je těsto. Dělá se tradičně z hladké mouky, ale můžete použít i špaldovou

Základ tvoří hladká mouka, voda a máslo, případně se do těsta dává také vejce. Quiche se dá upravit i tak, aby byl trochu zdravější a vyhovoval třeba požadavkům veganů. Stačí nahradit máslo kokosovým olejem a udělat „vaječnou“ náplň z tofu a lahůdkového droždí.
Co se dozvíte v článku
Quiche recept: se špenátem (quiche aux épinards)
Ingredience
- 250 g hladké mouky,
- 125 g studeného másla (nakrájeného na kousky),
- 1/2 lžičky soli,
- 1 vejce,
- 2–3 lžíce studené vody,
- 300 g čerstvého špenátu,
- 1 cibule,
- 2 stroužky česneku,
- 1 lžíce másla,
- 3 vejce,
- 200 ml smetany ke šlehání (33%),
- 100 g tvrdého sýra (Gruyère, Ementál nebo Comté),
- sůl a pepř podle chuti,
- špetka muškátového oříšku.
Postup
- V míse smíchejte mouku se solí, přidejte kousky másla a pomocí prstů nebo kuchyňského robota vytvořte drobenku. Pak přidejte vejce, trochu vody a důkladně je do těsta zapracujte.
- Z těsta zformujte kouli, zabalte ji do fólie a nechte odpočinout v lednici alespoň 30 minut. Mezitím zapněte troubu a nastavte ji na 180 °C.
- Na pánvi rozehřejte olej a orestujte na něm nadrobno nakrájenou cibulku. Až cibule zesklovatí, můžete přidat najemno nasekaný česnek a špenát.
- Směs chvilku duste, aby se odpařila voda. Dochuťte ji solí, pepřem a muškátovým oříškem. Podušený špenát odložte stranou a nechte vychladnout.
- Z těsta vyválejte kulatý plát o tloušťce cca 3 milimetry. Opatrně ho vložte do kulaté koláčové formy o průměru 26 centimetrů. Dno těsta propíchejte vidličkou. Poté vložte formu do trouby a nechte korpus předpéct 10 minut.
- V míse promíchejte vajíčka se smetanou, přidejte do nich nastrouhaný sýr a nakonec vychladlý špenát. Naplňte koláč směsí a pečte ho 25–30 minut, dokud povrch nezezlátne a náplň neztuhne.
Vegan quiche recept
Ingredience
- 250 g celozrnné pšeničné nebo špaldové mouky,
- 100 g ztuhlého kokosového oleje,
- 1/2 lžičky soli,
- 3–4 lžíce studené vody,
- 1 menší brokolice (rozebraná na růžičky),
- 1 cibule,
- 2 stroužky česneku,
- 6–8 kousků sušených rajčat v oleji,
- 1 lžíce olivového oleje,
- 300 g měkkého tofu,
- 3 lžíce lahůdkového droždí,
- 3 lžíce rostlinného mléka,
- 1 lžička kurkumy,
- 1 lžička hořčice,
- 1 lžička soli,
- čerstvě mletý pepř podle chuti,
- špetka muškátového oříšku.
Postup
- V míse smíchejte mouku se solí. Poté přidejte ztuhlý kokosový olej a pokuste se vytvořit pomocí prstů drobenku. Drobenku zalijte studenou vodou a vypracujte z ní hladké těsto.
- Z těsta vytvarujte kouli, zabalte ji do fólie a dejte do chladničky na 20–30 minut. Troubu mezitím předehřejte na 180 °C.
- Těsto vyndejte z lednice a vyválejte ho na plát silný 3 milimetry. Plát těsta vložte do formy na koláč o průměru 26 centimetrů.
- Těsto rovnoměrně propíchejte vidličkou a dejte předpéct do trouby na 10 minut. Posléze korpus z trouby zase vyndejte.
- Brokolici krátce povařte v osolené vodě a sceďte. Na pánvi rozehřejte olej a opečte na něm nadrobno nakrájenou cibuli. K zezlátlé cibulce přidejte plátky česneku, růžičky brokolice a pokrájená sušená rajčata. Zeleninu krátce prohřejte.
- V mixéru rozmixujte tofu, lahůdkové droždí, rostlinné mléko, hořčici, kurkumu, sůl, pepř a muškátový oříšek dohladka.
- Zeleninovou směs následně promíchejte s tofu krémem. Vzniklou náplň nalijte na předpečený korpus. Koláč vložte do trouby a pečte 35–40 minut, dokud neztuhne a povrch lehce nezezlátne.
Specifika těsta na quiche
Quiche můžete pochopitelně upéct i z koupeného listového těsta. Opravdový francouzský slaný koláč by ale měl být z křehkého těsta známého jako pâte brisée. Příprava tohoto těsta navíc není nijak náročná – potřebujete jen hladkou mouku, máslo, trochu vody a špetku soli. V některých receptech se přidává ještě jedno celé vejce.
Tento druh těsta je po upečení sice křehký, ale zároveň dostatečně pevný, aby dobře udržel náplň. Zároveň se nerozmočí, což je oproti listovému těstu velká výhoda.Pâte brisée má příjemně neutrální chuť, ve které je trochu cítit máslo. Nemá však tendenci přebíjet náplň, která by měla ve slaném koláči hrát prim.
Při tvorbě těsta se do mouky zapracovává ztuhlé máslo. V těstě by měly zůstat malé kousky, které při pečení vytvoří zmiňovanou křehkou strukturu. Listové těsto se na přípravu quiche nedoporučuje používat i z toho důvodu, že je hodně vrstvené a tučné. Při pečení se zvedá, což není v případě quiche ideální.
Na quiche nejsou vhodné ani jiné typy těst, jako třeba linecké nebo těsto na pizzu. Postrádají totiž zmiňovanou křehkost a jemnost. Pâte brisée je zkrátka dokonale uzpůsobené svému účelu. Proto nemá smysl používat na quiche jiné těsto.
Čím naplnit quiche?
Náplně do quiche jsou nesmírně variabilní, což může představovat jeden z důvodů, proč je tento koláč tak oblíbený. Základ tvoří směs z vajec a smetany, do které se pak zamíchá dušený špenát, opečená zelenina, sýr, šunka, maso nebo kousky ryb. Na své si tak přijde opravdu každý.
Hodně oblíbené jsou třeba masové náplně. Nejznámější z nich je quiche lorraine. Do náplně patří v tomto případě slanina, vajíčka, smetana a sýr. Pokud nejste na slaninu, zkuste místo ní použít šunku, opečené kuřecí maso nebo třeba hovězí mleté maso opečené na cibuli s bylinkami. Masový koláč je hodně sytý, takže se může podávat jako hlavní jídlo.
Další možností je sýrová náplň. Oblíbené jsou například kombinace feta sýr se špenátem či brokolice s čedarem. Pokud chcete připravit vegetariánskou, či dokonce čistě veganskou náplň, můžete zkombinovat různé druhy zeleniny a bylinek. Čím více druhů zeleniny použijete, tím bude quiche pestřejší a na pohled atraktivnější. Vejce a smetanu lze nahradit použitím tofu, rostlinných smetan, cizrnou a lahůdkovým droždím.
Na pobřeží Francie je běžné, že se pečou koláče s rybí náplní. Na první pohled to může působit hodně exoticky, ale losos s pórkem, smetanou a koprem si najde opravdu hodně fanoušků. Zajímavý může být i tuňák, případně jiné druhy ryb či mořské plody.
