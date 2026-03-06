Rizika používání sluchátek: Zhruba polovina lidí ve věku od 12 do 35 let je ohrožena ztrátou sluchu

Sluchátka používají jak dospělí, tak i děti a mnozí z nich tráví s hudbou nebo mluveným slovem v uších několik hodin denně. Právě kombinace častého a dlouhodobého poslechu při vyšší hlasitosti však podle odborníků představuje významné riziko pro zdraví sluchu. Poškození přitom nevzniká náhle, ale postupně se sčítá v průběhu let. Pokud si nevytvoříme zdravé návyky včas, mohou se problémy projevit už ve středním věku.
Co se dozvíte v článku
Proč mohou sluchátka škodit?
Moderní osobní audio zařízení umožňují poslouchat obsah bez rušení okolí, ale zároveň přivádějí zvuk přímo do ucha. Právě to zvyšuje riziko nadměrné hlukové zátěže. Odborníci upozorňují, že děti, dospívající a mladí dospělí často poslouchají hudbu po mnoho hodin denně a při hlasitosti, která překračuje doporučené limity veřejného zdraví.
Doporučená průměrná hladina volnočasového hluku by neměla přesahovat přibližně 70 decibelů. Světová zdravotnická organizace přitom odhaduje, že přibližně polovina lidí ve věku 12 až 35 let je ohrožena ztrátou sluchu kvůli dlouhodobému vystavení hlasitým zvukům z osobních zařízení.
Někdo se může domnívat, že zhoršování sluchu je přirozenou součástí stárnutí. Podle odborníků však velká část těchto problémů souvisí právě s hlukem, kterému jsme během života vystaveni. Bez nadměrného hluku bychom si totiž měli schopnost slyšet udržet mnohem déle.
Dlouhodobé dopady ztráty sluchu
Nadměrné používání sluchátek může vést k postupnému poškození sluchového aparátu. Odborníci upozorňují, že mladí lidé, kteří dnes pravidelně poslouchají hlasitou hudbu, mohou mít ve čtyřiceti letech podobné potíže se sluchem, jaké dnes mají lidé o několik desetiletí starší. Takové změny přitom mohou výrazně ovlivnit komunikaci, pracovní život i sociální vztahy.
Ztráta sluchu však nesouvisí pouze s obtížnějším porozuměním řeči. Výzkumy ukazují také souvislost mezi poruchami sluchu a vyšším rizikem kognitivního úpadku a demence. Lidé s mírnou ztrátou sluchu mají přibližně dvojnásobné riziko rozvoje demence, u středně těžké ztráty je riziko trojnásobné a u těžké až pětinásobné. Prevence a včasná péče o sluch tak může mít význam i pro dlouhodobé zdraví mozku.
Jak nastavit bezpečnou hlasitost?
Poškození sluchu může vzniknout jednorázovým vystavením extrémně hlasitému zvuku, častěji však dochází k pomalému zhoršování v důsledku dlouhodobých nevhodných návyků. Odborníci doporučují držet se hranice přibližně 70 dBA, protože zvuky na této úrovni nebo nižší obvykle nepředstavují riziko ani při delším poslechu. Naopak opakované vystavení zvuku o hlasitosti 85 dBA a více může vést k trvalému poškození.
Protože většina zařízení neukazuje přesnou hodnotu decibelů, lze se řídit jednoduchým pravidlem: nastavit hlasitost přibližně na polovinu maximální úrovně a omezit dobu poslechu. Některé telefony navíc umožňují sledovat průměrnou hlasitost sluchátek a upozornit na její překročení. U dětí mohou pomoci sluchátka s omezením hlasitosti, i zde je však důležité kontrolovat dobu používání.
Další způsoby ochrany sluchu
Užitečným pomocníkem mohou být aplikace pro měření hladiny hluku, které pomohou lépe rozpoznat, jak hlučné je okolní prostředí. Díky nim si lze vytvořit realističtější představu o tom, co už je pro sluch rizikové. Odborníci doporučují tyto nástroje zejména lidem, kteří se často pohybují v hlučném prostředí nebo poslouchají hudbu delší dobu.
V situacích s vysokou hladinou hluku je vhodné používat ochranu sluchu, například špunty nebo speciální filtry pro hudebníky, které zachovávají kvalitu zvuku a zároveň snižují jeho intenzitu. Důležité je také znát první varovné příznaky poškození. Mezi ně patří potíže s porozuměním řeči v hlučném prostředí nebo pískání a hučení v uších (tinnitus). Pokud se tyto potíže objeví, je vhodné co nejdříve podstoupit vyšetření sluchu.
Nosíte často sluchátka v uších?
Pravidelná kontrola jako prevence
Lidé starší 50 let nebo ti, kteří jsou často vystaveni hlasitému hluku, by měli podle odborníků absolvovat kontrolu sluchu alespoň jednou ročně. Vyšetření je vhodné také při jakékoli změně sluchu nebo při nově vzniklém či zhoršujícím se tinnitu. Včasné zachycení problémů umožňuje zahájit vhodná opatření a zpomalit další zhoršování.
Péče o sluch by měla být součástí každodenních návyků podobně jako ochrana zraku nebo pokožky. Vzhledem k tomu, že poškození způsobené hlukem je většinou nevratné, představuje prevence nejúčinnější způsob, jak si zachovat kvalitní sluch i ve vyšším věku. Správné nastavení hlasitosti a omezení doby poslechu je jednoduchý krok, který může mít dlouhodobý přínos pro celkové zdraví.
Zdroje: who.int, cdc.govv, nidcd.nih.gov, asha.org