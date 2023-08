Riziko náhlé smrti u nemocných s hypertrofickou kardiomyopatií

Hlavními rizikovými faktory náhlé smrti jsou synkopy nejasné etiologie, rodinná anamnéza náhlé smrti, hypotenzní reakce na fyzickou zátěž (ergometrii), tloušťka stěny levé komory nad 30 mm a spontánně vznikající komorové tachykardie. Při přítomnosti nejméně dvou těchto rizikových faktorů je indikována implantace kardioverteru-defibrilátoru. Podobně je tomu u všech nemocných se spontánně vznikajícími setrvalými komorovými tachykardiemi nebo v případě proběhlé kardiopulmonální resuscitace.

Summary

Veselka, J. The risk of sudden death in patients with hypertrophic cardiomyopathy

Hypertrophic cardiomyopathy is the most common cause of sudden death in young athletes. It is necessary to undergo sudden death risk stratification for each individual with a confirmed diagnosis of this disease. Unclear etiology syncopes, family history of sudden death, hypotensive response during exercise test (ergometry), left ventricular wall thickness above 30 mm and spontaneously arising ventricular tachycardias are the main risk factors of sudden death. Cardioverter-defibrillator implantation is indicated in the presence of at least two of these risk factors and similarly, in all patients with spontaneously arising permanent chamber tachycardias or in patients who passed through cardiopulmonary resuscitation.





Náhlá smrt představuje jedno z hlavních rizik nemocných s hypertrofickou kardiomyopatií (HCM).(1, 2) Zvýšené riziko náhlé smrti je způsobeno vyšší vulnerabilitou hypertrofického myokardu k maligním arytmiím, desorganizací myokardu a vyšším podílem intersticiální fibrózy, které společně vedou ke vzniku okrsků myokardu se zhoršeným vedením akčního potenciálu, a tím predisponují ke vzniku re-entry tachykardií. Nepochybný vliv na vznik arytmií mají ischémie a obstrukce ve výtokovém traktu levé komory.(3) Ačkoliv mortalita neselektovaných souborů nemocných s HCM se pohybuje kolem 1 %, některé malé podskupiny pacientů mají riziko náhlé smrti několikanásobně vyšší.(1) Jednoduchým parametrem pomáhajícím k rozlišení mezi potenciálně ohroženými nositeli onemocnění a pacienty s benigním průběhem a dobrou prognózou je věk. Nejvíce ohroženi jsou pacienti ve věku 10–30 let, avšak ještě věk pod 50 let s sebou přináší vyšší riziko náhlé smrti oproti běžné populaci. Za pozornost stojí, že neplatí široce akceptovaná představa o tom, že k náhlé smrti u HCM dochází vždy při výrazné fyzické námaze. Naopak většina náhlých smrtí vzniká v klidu nebo při lehké zátěži. Avšak HCM je příčinou více než jedné třetiny náhlých smrtí u mladých sportovců, což ji v pořadí chorob podmiňujících náhlou smrt řadí v této věkové kategorii na první místo. To je hlavním důvodem, proč mladé sportovce s HCM odrazujeme od závodních sportovních aktivit a doporučujeme vypustit z jejich života dokonce i rekreační sport (Tab. 1). Zajímavé však je, že k těmto doporučením máme k dispozici relativně „měkká“ data vycházející především z italského registru sledovaných sportovců, u kterých se podařilo snížit výskyt náhlé smrti především zákazem sportu u nemocných s HCM.(4, 5)

Rizikové faktory náhlé smrti

Rizikové faktory náhlé smrti můžeme rozdělit na velké a malé, přičemž za velké považujeme ty, u kterých přítomnost více než jednoho z nich již významně zvyšuje riziko náhlé smrti oproti srovnatelně staré populaci (Tab. 2). Toto tvrzení je podloženo několika studiemi, které ukázaly, že přítomnost pouhého jednoho rizikového faktoru je spojena s ročním rizikem náhlé smrti pohybujícím se pouze kolem 1 %, avšak 2 a více rizikových faktorů již zvyšují riziko náhlé smrti na 2–6 % ročně.(6) Na tomto místě je však nutno zdůraznit, že rizikové faktory náhlé smrti jsou odvozeny z retrospektivních analýz majících desítky až stovky pacientů. Síla těchto důkazů („level of evidence“) není tedy příliš vysoká. Riziko náhlé smrti lze snížit pouze implantací kardioverteru-defibrilátoru (ICD); medikamentózní ani nefarmakologická terapie se v tomto smyslu neukázaly být účinné.(1, 2, 6) V případě primárně preventivní indikace můžeme očekávat výskyt účinných výbojů asi u 5 % nemocných ročně, v případě sekundárně preventivní indikace asi u 11 %.

Na malé rizikové faktory nahlížíme v současné době tak, že představují v určitých situacích zvýšené riziko náhlé smrti, avšak důkazy k tomuto tvrzení nejsou zatím dostatečně silné a k jejich definitivnímu hodnocení budeme potřebovat ještě určitý čas. Malé rizikové faktory jsou pro klinickou praxi velmi užitečné především za situace, kdy u pacienta diagnostikujeme pouze jeden velký rizikový faktor a jsme na rozpacích, zda tento nález je dostatečný pro indikaci implantace ICD.

U většiny pacientů s HCM (80–90 %) nenalezneme následující faktory a pouze 5 % náhlých smrtí v souvislosti s HCM nastává ve skupině bez rizikových faktorů. To se sice zdá poměrně málo, avšak je to důkazem naší neschopnosti přesně stratifikovat riziko u takto heterogenní skupiny nemocných.

Nutno zdůraznit, že při indikaci k implantaci ICD nám další elektrofyziologické vyšetření včetně programované stimulace komor není nijak výrazněji nápomocno. Při programované stimulaci komor se častěji vyvolají polymorfní než monomorfní komorové tachykardie a prediktivní hodnota vyšetření je výrazněji nižší, než je tomu u jednoduchých neinvazívních testů.

Velké rizikové faktory náhlé smrti

Synkopy nebo presynkopy se vyskytují u 10–25 % nemocných s HCM. Jejich příčina může být různorodá. Za prognosticky nejvýznamnější považujeme setrvalou komorovou tachykardii. V případě, že máme k dispozici jednoznačně zdokumentovanou souvislost komorové tachykardie (i nesetrvalé) a synkopy, pak se nerozpakujeme indikovat nemocného k implantaci ICD. Na druhou stranu si musíme uvědomit, že synkopa u mladších žen mívá často vazovagální etiologii, přičemž existují důkazy že vazovagální synkopy nastávají u nemocných s HCM častěji než u běžné populace. V takovém případě je na místě provést test na nakloněné rovině. Synkopu u nemocných s HCM mohou vyvolat i supraventrikulární arytmie včetně fibrilace síní s tachykardií. Nesetrvalá komorová tachykardie bývá nemocnými s HCM tolerována většinou dobře. Abychom synkopu považovali za relevantní rizikový faktor náhlé smrti, měla by být opakovaná či aspoň mít podobu opakovaných presynkop.

Anamnéza předčasné náhlé smrti u příbuzných je dalším faktorem postrádajícím zcela přesnou definici. Především věkové omezení zde hraje svou roli v tom smyslu, že ve věku nad 40 let se hlavní příčinou náhlé smrti stává ischemická choroba srdeční a nikoliv HCM. Proto se na prvním místě zajímáme vždy o příčinu náhlé smrti u příbuzných a o jejich věk. Samozřejmě vyšší riziko představuje náhlá smrt u prvostupňových příbuzných než u příbuzných vzdálených.

Přítomnost komorových tachykardií při holterovském monitorování představuje rizikový faktor náhlé smrti, a to i v případě, že se jedná o nesetrvalé komorové tachykardie. I zde však věk pacienta hraje rozhodující roli. Komorové tachykardie jsou v mládí neobvyklé, a proto jejich přítomnost u mladých nemocných bereme velmi vážně a již přítomnost tohoto rizikového faktoru sama o sobě představuje indikaci k implantaci ICD. Ve věku do 30 let zvyšují komorové tachykardie při holterovském monitorování relativní riziko náhlé smrti přibližně čtyřnásobně.(6) Na druhou stranu je výskyt krátkých běhů nesetrvalých komorových tachykardií u starších nemocných s HCM poměrně běžným nálezem, který nás bez současné přítomnosti dalších rizikových faktorů náhlé smrti nevede k indikaci implantace ICD (zvýšení relativního rizika náhlé smrti je asi dvojnásobné).

Abnormální reakce krevního tlaku na fyzickou zátěž je zjišťována během ergometrického vyšetření. Za pozitivní nález považujeme neschopnost zvýšit systolický krevní tlak o více než 20 mmHg během zátěže, někteří mohou používat i přísnější kritérium – tím je neschopnost zvýšit systolický krevní tlak aspoň na hodnotu o 20 mmHg nižší, než byl systolický krevní tlak při minulém vyšetření. Důvod, proč se u rizikových pacientů objevuje neaderizikové kvátní reakce krevního tlaku na zátěž, není dosud jednoznačně vysvětlen. Možnou příčinou je kombinace nitrokomorové obstrukce a poruchy regulace krevního tlaku. Nicméně není prokázáno, že by hlavním patofyziologickým mechanismem byl nízký minutový objem, tudíž hlavním mechanismem je nepřiměřená vazodilatace vedoucí k neschopnosti zvýšit adekvátně krevní tlak. Zdá se, že u nemocných ve věku do 40 let existuje významný vztah mezi výskytem náhlé smrti a poruchy regulace krevního tlaku, a naopak, negativní prediktivní hodnota tohoto vyšetření je poměrně vysoká a dosahuje 97 %.

Hypertrofie levé komory s tloušťkou stěny přesahující 30 mm je dalším rizikovým faktorem. Zdá se, že existuje přímá závislost mezi maximální tloušťkou stěny LK měřené echokardiograficky (tudíž v některých případech ne zcela přesně) a výskytem náhlé smrti. Tento fakt je třeba mít na paměti, pokud hodnotíme celkové riziko náhlé smrti u nemocného s jiným rizikovým faktorem a tloušťkou stěny levé komory blížící se hranici 30 mm. Výskyt extrémní hypertrofie levé komory především v dětském věku je spojen s velmi vysokým rizikem náhlé smrti.(7) V rámci sekundární prevence je implantace ICD u nemocných po kardiopulmonální resuscitaci a se spontánně vznikajícími setrvalými komorovými tachykardiemi indikována vždy i bez přítomnosti dalších rizikových faktorů.

Malé rizikové faktory náhlé smrti

Obstrukce s maximálním klidovým gradientem přesahujícím 30 mmHg je spojena s vyšším rizikem srdečního selhání a rovněž i náhlé smrti.(3) Ačkoliv několik dalších prací tento fakt potvrdilo, stále se vede diskuse o tom, zda máme obstrukci brát jako nezávislý rizikový faktor a na základě jeho přítomnosti indikovat nemocné k implantaci ICD. Všeobecný konsenzus v tomto smyslu doposud učiněn nebyl, tudíž nitrokomorová obstrukce v levé komoře naměřená v klidu je určitým pomocným kritériem v přítomnosti rozpaků nad indikací implantace ICD. Je však nutno zmínit ještě zajímavou skutečnost, kterou je výskyt nitrokomorové obstrukce. I když je při klidovém vyšetření přítomna pouze u 25–30 % pacientů, při dynamické zátěži se jejich počet minimálně zdvojnásobuje. Jak tedy hodnotit riziko náhlé smrti u nemocných s latentní obstrukcí, v tuto chvíli zatím nevíme. Recentně publikovaná retrospektivní analýza pacientů z Mayo Clinic s latentní obstrukcí pouze naznačuje, že tito nemocní mají často projevy srdečního selhání, které je třeba řešit nefarmakologickou eliminací obstrukce.(8)

Pomocí magnetické rezonance dokážeme detekovat ložiska fibrózy, která se nejčastěji nacházejí v oblasti přední stěny levé komory a v interventrikulárním septu. Zdá se, že tato ložiska mohou být arytmogenním substrátem a jejich přítomnost a množství souvisí s rizikem náhlé smrti. Bylo již prokázáno, že přítomnost ložisek pozdního sycení po aplikaci gadolinia a množství segmentů, ve kterých se vyskytují, koreluje s výskytem komorových tachykardií.(9) Přesnější kritéria hodnocení rizika náhlé smrti na základě magnetické rezonance zatím nemáme k dispozici, nicméně je velmi pravděpodobné, že do budoucna budeme hodnotit množství a velikost ložisek pozdního sycení u většiny nemocných s HCM a u některých z nich budeme zřejmě i jen na základě tohoto zjištění indikovat implantaci ICD.

Za další rizikový faktor se někdy považují tzv. „maligní“ genové mutace spojené u některých svých nositelů s vysokým rizikem náhlé smrti. Ačkoliv by se zdálo logické, že všichni nositelé mutací troponinu T nebo těžkého řetězce ß myozinu (Arg403Gln, Arg719Gln) budou ohroženi, klinická sledování ukázala slabý vztah mezi genotypem a fenotypem. Genetické poradenství má tedy i v zemích s rozvinutým genetickým zázemím pro klinickou medicínu zatím velmi omezený klinický význam. Nejvíce z něj profitují rodinní příslušníci nositele známé mutace. Pokud u jeho příbuzného není nalezena tatáž mutace, pak je nebezpečí vzniku HCM a všech možných klinických konsekvencí velmi malé. K vyššímu riziku náhlé smrti predisponují také aktivní sportovci. Incidence náhlé smrti se ve věkové kategorii 12–30 let pohybuje kolem 3 případů na 100 000 sportovců ročně, zatímco u nesportující populace je tento počet asi trojnásobně nižší. Nejvýznamnější příčinou náhlé smrti jsou přitom u sportovců kardiomyopatie a především HCM. Program pečlivých preventivních kontrol italských sportovců zahájený téměř před 30 lety ukázal, že pravidelné a povinné kontroly včetně hodnocení elektrokardiogramu vedly ke snížení rizika náhlé smrti téměř o 90 %!(4, 5) Hlavní příčinou takového úspěchu byla detekce nemocných s HCM, kterým byl následně sport zakázán. Zajímavé je, že následná prognóza těchto bývalých sportovců byla dobrá, a to i přesto, že jim nebyly implantovány ICD přístroje. Z uvedeného vyplývá, že u těchto nemocných postačí úprava životosprávy s vyloučením velké námahy k potlačení rizika náhlé smrti. Mezi nejrizikovější sporty se aspoň podle amerických statistik řadí basketbal a americký fotbal.

Další rizikový faktor představuje průkaz ischémie pomocí zátěžové scintigrafie myokardu, která je asociována s vyšším rizikem náhlé smrti a synkopy. Zvýšené riziko přináší jak výskyt koronární nemoci na úrovni velkých epikardiálních tepen, tak i přítomnost ischémie v důsledku mik

rovaskulární dysfunkce (hypertrofie medie intramurálních arteriol způsobující zúžení jejich lumen).

Závěr

Riziko náhlé smrti u nemocných s HCM bylo před dvěma desetiletími výrazně přeceňováno a vedlo někdy dokonce k doporučení, aby takto postižení rodiče neměli potomky a nepřenášeli takto závažné onemocnění na další generace. Po zjištění, že v neselektované populaci nemocných s HCM je riziko náhlé smrti menší než 1 % ročně, se naopak toto riziko začalo podceňovat. Zdá se, že správným řešením je tedy stratifikace rizika náhlé smrti u každého nemocného s diagnózou HCM a podle jejích výsledků případná implantace ICD.

O autorovi: Prof. MUDr. Josef Veselka, CSc.,

FESC, FSCAI, FICA, Kardiologické oddělení Kardiovaskulárního centra pro dospělé FN Motol, Praha

e-mail: veselka.josef@seznam.cz