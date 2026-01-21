Rohlíky recept: klasické se pečou z bílé mouky. Přidáte-li celozrnnou, budou rohlíky výživnější

Pokud si chcete připravit trochu zdravější a výživnější pečivo, zkuste recept na celozrnné rohlíky. Nemusíte se přitom úplně striktně držet našeho receptu – klidně můžete do těsta ještě navíc zamíchat lžíci psyllia nebo lněných semínek. Zvýšíte tím obsah vlákniny a získáte z rohlíků více živin.
Co se dozvíte v článku
Rohlíky recept: tukové domácí rohlíky
Ingredience
- 500 g hladké mouky,
- 250 ml vlažného mléka,
- 50 g rozpuštěného másla nebo sádla,
- 1 lžička soli,
- 1 lžička cukru,
- 20 g čerstvého droždí,
- 1 vejce, mléko nebo voda na potření rohlíků,
- mák nebo sůl na posypání.
Postup
- Do misky nalijte přibližně 100 ml vlažného mléka. Nasypte do něj cukr a rozdrobte droždí. Misku pak nechte na teplém místě stát 10–15 minut, dokud se na hladině nezačnou tvořit bublinky.
- Do velké mísy nasypte mouku a sůl. K mouce nalijte rozpuštěné máslo (nebo sádlo), vzešlý kvásek a zbytek mléka.
- Z ingrediencí vypracujte hladké těsto. Pokud to budete dělat ručně, potrvá vám to asi 10 minut. Práci si můžete usnadnit tím, že dáte těsto do robota s hnětacím hákem.
- Vypracované těsto přikryjte čistou utěrkou a uložte ho na suché teplé místo, kde bude kynout minimálně 60 minut. Správně vykynuté těsto by mělo zdvojnásobit svůj objem.
- Vykynuté těsto rozkrájejte na 12 stejně velkých kousků. Každý díl následně vyválejte do tvaru trojúhelníku. Trojúhelník těsta poté srolujte směrem od širší strany ke špičce. Konce rohlíku můžete lehce zahnout.
- Tímto způsobem vytvarujte všech 12 dílů těsta. Posléze je rozložte na plech vyložený pečicím papírem. Rohlíky nechte na plechu kynout ještě 30 minut.
- Troubu předehřejte na 220 °C. Před pečením můžete rohlíky potřít rozšlehaným vejcem, mlékem nebo studenou vodou. Rohlíky budou díky tomu hezky lesklé. Také je můžete posypat solí a mákem.
- Rohlíky vložte do předehřáté trouby a nechte je péct 10–12 minut, dokud nebudou mít zlatavý povrch. Po upečení přendejte rohlíky na kovovou mřížku a nechte je na ní úplně vychladnout.
Celozrnné rohlíky recept
Ingredience
- 300 g celozrnné pšeničné mouky,
- 200 g hladké mouky,
- 300 ml vlažné vody,
- 30 g řepkového oleje,
- 1 lžička soli,
- 1 lžička cukru,
- 20 g čerstvého droždí,
- 1 vejce, mléko nebo voda na potření rohlíků,
- lněná, slunečnicová nebo sezamová semínka na posypání.
Postup
- Do menší misky nalijte trochu vlažné vody. Do vody nasypte cukr a nadrobte droždí. Pak ji nechte stát 10–15 minut v teple, aby vzešel kvásek.
- Ve větší míse smíchejte obě mouky, sůl, olej, kvásek a zbytek vody. Snažte se vypracovat těsto, které bude hladké a pružné. Rozhodně by nemělo lepit. Pokud nemá ideální konzistenci, můžete podle potřeby přidat ještě trochu mouky nebo vody.
- Těsto zakryjte utěrkou a nechte ho kynout na teplém místě asi hodinu, dokud nezdvojnásobí svůj objem.
- Vykynuté těsto rozdělte na 10–12 dílů. Každý z nich vyválejte do tvaru trojúhelníku a zarolujte od širší strany ke špičce. Konce rohlíků můžete mírně ohnout.
- Rohlíky rozložte na plech s pečicím papírem a nechte je kynout dalších 30 minut. Mezitím zapněte troubu a nastavte teplotu na 200 °C.
- Vykynuté rohlíky potřete podle potřeby vajíčkem, mlékem či vodou a posypte je semínky. Poté je vložte do rozpálené trouby a pečte 15–18 minut do zezlátnutí.
- Upečené rohlíky vyndejte z trouby a přemístěte hned na kovovou mřížku. Pokud budou chladnout na mřížce, uchovají si nadýchaný vnitřek a křupavý povrch.
Proč péct domácí rohlíky?
Důvodů, proč si upéct domácí pečivo, je hned několik. Na rozdíl od rohlíků kupovaných v obchodě totiž naprosto jasně víte, co jíte. Do těsta nemusíte přidávat žádné konzervanty, barviva či cukry. Sami si zvolíte, jaký použijete druh mouky a tuku.
Chuť čerstvě upečeného rohlíku, ve kterém jsou kvalitní suroviny a který voní po másle či sádle, je prostě báječná. A je čistě na vás, jestli ho víc osolíte, přidáte semínka nebo ho upečete tak, aby měl křupavější kůrku.
Domácí rohlíky se dají bez problémů i zamrazit. Pokud je dáte do mrazáku okamžitě po upečení (samozřejmě vychladlé), zachovají si skvělou chuť. Po krátkém ohřátí pak budou chutnat jako právě upečené rohlíky.
Pečení domácího pečiva nemusí být nutně jen za účelem přípravy pokrmu a nasycení. Některé lidi zkrátka baví míchání těsta a celý proces přípravy. Vůně čerstvých rohlíků a vizuální výsledek jsou zase potěchou pro smysly.
Máte rádi rohlíky?
Druhy rohlíků
V tomto článku jsme vám představili recept na klasické české rohlíky, které se pečou z bílé pšeničné mouky, tuku a droždí, a jejich celozrnnou alternativu. Existuje ale mnohem více druhů rohlíků, které se liší především typem použité mouky:
- Špaldový rohlík – vyrábí se ze špaldové mouky, která má příjemnou oříškovou chuť. Špaldové rohlíky často obsahují i různá semínka. Nutričně jsou rozhodně hodnotnější než ty tukové.
- Vícezrnný rohlík – těsto obsahuje směs různých mouk a semínek. Pečivo je díky tomu mnohem sytější a výživnější než obyčejný bílý rohlík. Semínka jsou většinou i na povrchu.
- Grahamový rohlík – peče se z grahamové mouky, která obsahuje více otrub. Pro grahamové rohlíky je typická křehká kůrka a vyšší podíl vlákniny.
- Pivní rohlík – při zadělávání těsta se část vody (mléka) nahrazuje pivem. Díky pivu má rohlík lehce nahořklou chuť, je hodně křupavý a zajímavě voní. Alkohol se však během pečení odpaří. Pivní rohlíky se skvěle hodí k sýru a aromatickým pomazánkám.
- Bezlepkový rohlík – pečivo pro celiaky se připravuje ze směsi bezlepkových mouk. Často se do těchto rohlíků přidává psyllium, které pomáhá napodobit vlastnosti lepku při pečení. Bezlepkové rohlíky se mohou i tak víc drobit.
Zdroje: svazpekaru.cz, pekarske-technologie.cz, radiozurnal.rozhlas.cz, ceskatelevize.cz, vikendovepeceni.cz, vyzivaspol.cz