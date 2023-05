Saturejka je považována za bylinku lásky. Jaké jsou její účinky?

Co je saturejka zahradní a saturejka horská?

Saturejka zahradní, latinsky zvaná Satureja hortensis, je jednoletá bylinka, kterou poznáte podle keřovitě rozvětvené lodyhy a drobných kvítků. Květy mají bílou barvu, někdy ovšem se světle fialovým nádechem. Kořen je dřevnatý a listy řapíkaté, asi tři centimetry dlouhé.

Jak vám samotný název může napovědět, ve volné přírodě rostlina v našich podmínkách neroste, ale pěstuje se na zahradách, balkonech či okenních parapetech. Její blízká příbuzná saturejka horská, která se latinsky označuje jako Satureja montana, je vytrvalá rostlina. Obě bylinky pocházejí z oblasti Středozemí, kde tvoří součást stálezelených porostů.

Saturejka zahradní i saturejka horská mají stejné využití, a to jako koření vhodné k dochucení různých pokrmů nebo jako součást čajové směsi s léčivými účinky. [1, 2, 3, 4]

Jaké má saturejka léčivé účinky?

Bylinka saturejka se více než pro svoji ostrou chuť a aroma v kuchyni využívá díky schopnosti zlepšit stravitelnost pokrmů. Z tohoto důvodů se hodí především k těžkým masitým jídlům a nadýmavým surovinám, jako jsou luštěniny, zelí či cibule.

Rostlinka má zlepšovat činnost celého trávicího traktu, ale pomocnicí může být i při akutních i chronických průjmech a nadýmání. Prozatím však nebyl proveden dostatek výzkumů, které by účinky saturejky potvrdily.

Kromě podpory trávení je dále vyhledávána i pro údajné afrodiziakální účinky. Saturejka je totiž považována za rostlinu lásky. Konkrétně má přispívat ke zbavení frigidity u žen a impotence u mužů. Pěstuje se však i pro další léčivé vlastnosti, které vypadají následovně:

tlumí pocit žízně u diabetiků,

lehce zvyšuje krevní tlak,

pomáhá s léčbou zánětu žaludku,

celkově posiluje organismus,

pomáhá aktivovat slinivku břišní,

pomáhá vyhánět střevní parazity. [5, 6, 7]

Saturejka: pěstování

Saturejce prospívají slunná místa a lehké prodyšné půdy, které v předchozím roce nebyly hnojené. Pokud sázíte semínka, měli byste si vybrat měsíc duben. Můžete však sázet i odřezky z nových výhonků u trvalých saturejek. Klíčení semen na slunci pak trvá přibližně dva týdny.

Saturejku horskou či zahradní můžete pěstovat na zahradě i na okenním parapetu, nicméně do května by měla být v mini skleníku nebo za oknem, jelikož potřebuje hodně tepla. Přibližně v první polovině května ji můžete umístit ven. Na zahradě se vysévá do řádků širokých 30 až 45 centimetrů.

Jakmile sazenice doroste do výšky pět centimetrů, měli byste ji přesadit do většího květináče o průměru zhruba dvanáct centimetrů. Tedy za předpokladu, že rostlinu nepěstujete na zahradě. Zalévat byste měli tak, aby půda zůstala mírně vlhká. Hnojení není žádoucí.

Sběr saturejky

Nať rostliny můžete sklidit dvakrát ročně. Poprvé na začátku kvetení, tedy přibližně v červnu až srpnu, a podruhé jakmile na zbytcích stonků vyrostou nové výhonky. Sbírá se celá kvetoucí nať přibližně deset centimetrů nad zemí, aby se zužitkovala celá lodyha. [8, 9, 10, 11]

Saturejka: použití v kuchyni

Saturejka se používá jako koření, neboť obsahuje silici, třísloviny, slizy a pryskyřice, které jí dodávají specifickou ostrou chuť. Pokud si ji nepěstujete, můžete ji zakoupit například jako součást provensálského koření.

Uplatnění však nachází sušená saturejka i jako čaj. Než samotná bývá spíše součástí bylinkové čajové směsi, kterou si můžete zakoupit například v lékárně či specializovaných obchodech nebo si ji sami vytvořit. Čajovou směs na podporu libida můžete připravit z následujících bylinek:

nať saturejky: 5 dílů,

nať yzopu: 2 díly,

nať máty: 2 díly,

list ořešáku: 1 díl,

nať bazalky: 1 díl,

kořen vlaštovičníku: 1 díl,

nať třezalky: 1 díl. [12, 13, 14]

Saturejka: pro jaké recepty se hodí?

Pikantní listy saturejky můžete v kuchyni použít jak čerstvé, tak sušené. Bylinka má pepřovou až kyselou chuť a ostrou vůni, čímž trochu připomíná majoránku. Aby tato chuť zůstala během přípravy pokrmů nedotčena, měli byste jí do nich přidat až v závěrečné fázi vaření.

Listy však můžete použít také čerstvé, například jako ozdobu do salátů. Bylinku lze v podstatě uplatnit všude tam, kde kořeníte nebo byste mohli kořenit pepřem. Jako koření se saturejka hodí především:

na marinování zvěřiny, ale i kuřecího masa a ryb,

k nakládání zeleniny,

do luštěninových pokrmů,

do zeleninových salátů,

k přípravě sezónních omáček,

do smetanových zeleninových polévek,

na přípravu bylinkového másla,

na přípravu domácích dresinků nebo majonézy. [15, 16, 17]

Vedlejší účinky saturejky

Saturejka je obecně považována za bezpečnou, pokud je konzumována jako součást pokrmu v normálním množství. Krátkodobé užití v podobě čaje rovněž není spojeno s vedlejšími účinky, nicméně při dlouhodobé konzumaci může způsobit problémy se zažíváním.

Pokud užíváte nebo plánujete saturejku užívat pravidelně či ve větším množství, poraďte se raději nejprve s vaším lékařem. Stejně tak učiňte v případě, že berete nějaké léky. Těhotným a kojícím ženám se konzumace byliny ve formě čaje nedoporučuje. [18, 19]

Zdroje: webmd.com, bylinkyprovsechny.cz, celostnimedicina.cz, bylinkovo.cz, sciencedirect.com, draxe.com, rxlist.com, bylinkopedie.cz, nutrition-and-you.com, rxlist.com