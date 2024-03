Snoezelen pomáhá nejen osobám s duševními nemocemi či demencí. Nabízí jim smyslový zážitek i uvolnění

Co je to snoezelen?

Pod pojmem snoezelen (nebo též snoezelen MSE) se rozumí speciální terapeutická místnost s pozitivně laděným prostředím, která poskytuje určitý senzorický zážitek, navozuje pocit uvolnění a vytváří atmosféru, jež stimuluje smysly pacienta. Díky jednotlivým prvkům, které se v tomto prostoru nachází, plní metoda snoezelen současně jak relaxační, tak i poznávací a interakční funkci.

Metodu snoezelen založili dva nizozemští psychologové Jan Hulsegge a Ad Verheul v 70. letech 20. století. Samotný výraz pro tento druh multisenzorické terapie přitom vznikl spojením dvou holandských slov a to „snuffelen“, což znamená čichat nebo čmuchat, a „doezelen“ neboli podřimovat.

Účelem dané terapeutické místnosti je vytvoření takového prostředí, které bude pro pacienta stimulující a zároveň uvolňující. Nachází se zde řada smyslových podnětů, jež jsou založeny na světelných, zvukových, čichových, tepelných a dalších efektech. Dotyčná osoba se zde může různě pohybovat, houpat se, schovávat se, ale i objevovat pro ni nové a zajímavé věci nebo jen tak odpočívat. Zdravotní stav pacientů přitom ovlivňuje tato metoda například následujícím způsobem:

mírní úzkost,

odbourává stres a napětí,

zlepšuje motorické funkce a posturální kontrolu,

stimuluje paměť, pozornost a řeč,

zmírňuje apatii a agresivitu,

zlepšuje poruchy chování,

zmírňuje opakující se verbalizaci.

Uvedená terapie je přitom podpořena také pozitivní náladou terapeuta, který by měl dodávat pacientovi pocit klidu a bezpečí. Pacient by neměl být do ničeho nucen a přístup terapeuta by měl vycházet především z toho, co sám klient chce. Je proto potřeba poskytnout mu dostatek času na to, aby si rozmyslel, kterým činnostem se chce během terapie věnovat. [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]





Pro koho je snoezelen terapie vhodná?

Snoezelen metoda je vhodná prakticky pro kohokoliv, avšak v dnešní době se nejčastěji využívá jako součást terapie pacientů s vývojovými poruchami, duševním onemocněním, mentální retardací, demencí nebo třeba u osob, které prodělaly nějaké poranění mozku. Na základě potřeb konkrétní osoby je přitom nastaven individuální program, jehož cílem je poskytnout jí multisenzorickou stimulaci a vyvolat v ní pocit důvěry, jistoty, zájmu a pohodlí.

Kromě uvedených pacientů se však tento typ terapie využívá také například u osob s poruchami autistického spektra, poruchami učení a chování nebo u lidí, kteří trpí nějakým chronickými onemocněním, a to bez ohledu na to, zda se jedná o děti, nebo jde o dospělé. Snoezelen je nicméně vhodný úplně pro každého člověka, který se potřebuje uvolnit, zbavit stresu a úzkosti nebo prostě jen chce znovu začít vnímat svět kolem sebe a sebe sama. [8, 9, 10]

Jaké má snoezelen vybavení?

Snoezelen místnost musí být v prvé řadě bezpečná a bezbariérová, aby byla přístupná pro všechny lidi i s ohledem na jejich případný handicap. Kromě toho by měla být zcela izolovaná od okolí. Jedině tak lze totiž docílit stoprocentního zážitku a pacient nebude rozptylován žádnými rušivými elementy zvenčí. Kvůli umocnění smyslového prožitku a navození příjemné atmosféry bývá místnost také zatemněná, ale není to pravidlem.

Co se týká samotného vybavení snoezelenu, tak není nikde přesně stanoveno, co by se v takové místnosti mělo přesně nacházet. Nicméně obecně platí, že by prostor měl být vybaven tak, aby se prostředí dalo snadno variovat v závislosti na potřebách pacientů. Kromě toho by zde měly být umístěny zejména předměty, které nevyžadují příliš komplikovanou údržbu, aby bylo možné udržovat je stále v čistotě a funkční.

V místnosti však obvykle nechybí vodní postel, na které může pacient odpočívat a zároveň celým povrchem těla vnímat pohyby vody, která se uvnitř ní nachází. Dále zde bývají umístěna zrcadla a všelijaká světelná zařízení, která vytváří různé světelné efekty, jež zaujmou pacientův zrak. Součástí snoezelenu pak bývají také reproduktory, aby bylo možné využít v rámci terapie i hudbu (tzv. muzikoterapie). [11, 12, 13, 14]

Senzorické snoezelen pomůcky

Vzhledem k tomu, že snoezelen slouží zejména ke stimulaci smyslů, je potřeba, aby daná místnost disponovala různými technickými pomůckami, které slouží právě k tomuto účelu. Obvykle se přitom jedná o různá optická vlákna, aroma lampy, bublinkové válce, hvězdné nebe, projektory, houpačky, měkký a vibrační nábytek a tak dále.

Někdy je prostor, kde probíhá terapie, rozdělen na různé části, jako je bílá a tmavá místnost, nebo na různě barevné sekce. Účelem tmavého snoezelenu přitom obvykle bývá stimulace zraku zaměřená na zlepšení pohybu očí a celkového zrakového vnímání. Hlavní roli zde tudíž hrají různé vizuální efekty. V takové místnosti by se tak měly nacházet optické a světelné pomůcky, jako jsou například:

UV světla,

interaktivní světelné panely,

fluorescenční barvy,

světelné reflektory,

zrcadlové koule,

panely ohýbající světlo,

optická vlákna,

a podobně.

Vedle tohoto tmavého prostoru pak stojí takzvaný bílý snoezelen, jehož cílem je navození relaxace a podnícení emocionality, komunikativnosti a seberealizace pacienta. Tento typ místnosti se používá zejména pro dětské pacienty s těžšími úrovněmi mentálního postižení. Místnost je vymalována celá na bílo, mělo by se v ní nacházet vodní lůžko a projektor, kterým se na zeď či strop promítají různé obrazce.

Dále se můžete v praxi setkat také s takzvanou zvukovou místností, která bývá celá obložená dřevem a je zvukotěsná. Jak už z názvu vyplývá, tento prostor slouží především pro sluchovou stimulaci. Jsou zde tedy do reproduktorů pouštěny různé zvuky nebo hudba, a to buď kombinovaně, nebo izolovaně. Cílovou skupinou pro tento typ terapie jsou osoby, které potřebují zlepšit sluchovou percepci a diferenciaci. [15, 16, 17, 18]

Snoezelen terapie pro pacienty s demencí

Za demenci je považován stav, kdy dochází k poklesu kognitivních schopností nad rámec toho, co se běžně očekává u normálního procesu stárnutí. Kromě toho, že mají pacienti s demencí problémy s pamětí, se často potýkají také se sníženou schopností logického uvažování. Mezi typické psychologické a behaviorální příznaky demence pak patří například agrese, deprese, neklid či apatie.

Zmíněné projevy demence mohou mít negativní vliv nejen na samotného pacienta, ale také na jeho blízké. Jedním z možných řešení tohoto problému, které může zmírnit dané příznaky, je právě podstoupení snoezelen terapie. Ta má totiž dle některých odborníků značný vliv na zlepšení kvality života osob trpících neurokognitivními poruchami.

S osobami, které trpí demencí, je často poměrně komplikované komunikovat, a proto není vždy snadné takovým lidem pomoci. Snoezelen metoda je založena na přesměrování pozornosti pacienta a navození příjemné atmosféry, díky které se bude cítit uvolněněji. Mezi hlavní cíle snoezelen terapie pro pacienty s demencí přitom patří:

snížení frekvence a závažnosti příznaků demence,

stimulace smyslů,

uklidnění rozrušených pacientů,

pomoc se zvládáním bolestí,

zlepšení schopnosti uvažovat a soustředit se,

navození celkové pohody,

posílení sebevědomí. [19, 20, 21, 22, 23]

Snoezelen metoda u osob s autismem

Jelikož je možné multisenzorické místnosti měnit a přizpůsobovat vždy potřebám konkrétního pacienta, lze je bez potíží využívat také v rámci terapie pacientů s různě závažnými poruchami autistického spektra. Jsou tudíž vhodné jak pro osoby, u kterých se projevila porucha pozornosti a učení, tak například pro pacienty trpící mentální retardací.

Videa, osvětlení a zvuky mohou být navíc tematicky zaměřené podle toho, co dotyčnou osobu zajímá. Kromě toho lze prostředí uzpůsobit případné smyslové přecitlivělosti. Pokud pacient například špatně snáší výrazné osvětlení nebo negativně reaguje na měnící se světla, není problém takové efekty v místnosti zcela vynechat.

Jeden bruselský výzkum přitom prokázal pozitivní účinek snoezelen terapie na skupinu dospělých osob s těžkým autismem. Podle této studie se u pacientů, kteří se výzkumu účastnili, snížily pocity úzkosti a projevy stereotypního chování až o 50 % a zároveň u nich během terapie došlo také k výraznému poklesu agrese a sklonů k sebepoškozování. [24, 25, 26, 27]

