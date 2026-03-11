Menu Zavřít
Zdraví.euro.cz Domácí lékař Spánková hygiena: přehled zásad, které pomáhají zlepšit kvalitu spánku

Spánková hygiena: přehled zásad, které pomáhají zlepšit kvalitu spánku

Věra Krásová
11.3.2026
přidejte názor
Spánková hygiena
Autor: Shutterstock

Kvalitní spánek je nezbytný pro správné fungování těla i psychiky, přesto s ním má mnoho lidí dlouhodobé potíže. Často za ně nemohou zdravotní problémy, ale každodenní návyky, které narušují přirozený rytmus organismu. Odborníci proto doporučují věnovat pozornost tzv. spánkové hygieně, tedy souboru pravidel, která pomáhají zlepšit usínání i celkovou kvalitu odpočinku.

Spánková hygiena označuje zdravé návyky a podmínky podporující pravidelný a nerušený spánek. Tyto postupy pomáhají stabilizovat cirkadiánní rytmus, vnitřní biologické hodiny, které řídí střídání bdění a odpočinku. 

Co se dozvíte v článku
  1. Pravidelný režim jako základ zdravého spánku
  2. Večerní rutina
  3. Omezení elektroniky a modrého světla
  4. Pohyb, kofein a další denní návyky
  5. Prostředí v ložnici
  6. Další doporučení pro lepší spánek

Kvalitní spánek je důležitý pro regeneraci organismu, psychickou rovnováhu, soustředění i celkovou kvalitu života. Pokud člověk dlouhodobě špatně usíná nebo se během noci často budí, bývá úprava denních a večerních návyků jedním z nejúčinnějších řešení.

Pravidelný režim jako základ zdravého spánku

Jedním z nejdůležitějších kroků ke kvalitnímu spánku je chodit spát a vstávat každý den ve stejnou dobu, a to i o víkendech nebo během volna. Pravidelnost pomáhá tělu lépe nastavit přirozený spánkový cyklus, díky čemuž se postupně zlepší schopnost rychleji usínat a probouzet se bez pocitu vyčerpání. Stabilní režim zároveň snižuje denní ospalost a podporuje celkovou energii během dne.

Důležité je také přizpůsobit čas spánku doporučené délce přibližně sedmi až devíti hodin za noc. Pokud člověk spí méně, nedostatek odpočinku se postupně hromadí a může negativně ovlivnit koncentraci, náladu i fyzické zdraví. Správně nastavený režim proto představuje dlouhodobou prevenci únavy, snížené výkonnosti a problémů s usínáním.

Krátké zimní dny a nedostatek světla ovlivňují naše biorytmy. Je přirozené pociťovat únavu a kolísání nálady
Přečtěte si také:

Krátké zimní dny a nedostatek světla ovlivňují naše biorytmy. Je přirozené pociťovat únavu a kolísání nálady

Večerní rutina

Přibližně hodinu před spaním je vhodné zařadit pravidelné uklidňující činnosti, které pomohou organismu přejít z aktivního režimu do stavu odpočinku. Může jít například o teplou sprchu nebo koupel, jemné protažení, relaxační cvičení, meditaci nebo poslech klidné hudby. Tyto aktivity snižují svalové napětí i psychický stres a podporují přirozený pocit ospalosti.

Naopak je vhodné vyhnout se činnostem, které mozek stimulují nebo vyvolávají stres, například pracovním úkolům, řešení problémů či emocionálně náročným rozhovorům. Pokud je mysl před ulehnutím příliš aktivní, může se výrazně prodloužit doba usínání a spánek bývá méně hluboký. Pravidelná večerní rutina proto pomáhá vytvořit signál, že se blíží čas odpočinku.

Omezení elektroniky a modrého světla

Mobilní telefony, tablety a počítače vyzařují modré světlo, které potlačuje tvorbu melatoninu – hormonu regulujícího spánek a bdění. Používání těchto zařízení před spaním tak může oddálit usínání a narušit přirozený spánkový rytmus. Kromě světla může spánek narušovat i samotná aktivita na zařízení.

Notifikace, vibrace nebo pouhá přítomnost telefonu na nočním stolku mohou mozek udržovat v pohotovosti. Odborníci proto doporučují elektroniku před spaním vypnout, aktivovat noční režim nebo ji z ložnice zcela odstranit, aby se snížily rušivé podněty.

Pohyb, kofein a další denní návyky

Pravidelná fyzická aktivita podporuje kvalitnější spánek, přičemž pozitivní účinek může mít i krátká každodenní procházka. Pobyt na denním světle zároveň pomáhá synchronizovat biologické hodiny. Intenzivní cvičení by však nemělo probíhat krátce před spaním, protože může organismus aktivovat a ztížit usínání.

Důležitou roli hraje také kofein, jehož účinky mohou přetrvávat až osm hodin. Odpolední káva nebo energetické nápoje tak mohou negativně ovlivnit večerní usínání. Obecně se doporučuje omezit příjem kofeinu na ranní a dopolední hodiny.

Prostředí v ložnici

Kvalita spánku je výrazně ovlivněna také prostředím, ve kterém člověk spí. Ideální teplota v ložnici se pohybuje přibližně mezi 18 a 20 °C a prostor by měl být co nejtmavší a tichý. Důležitou roli hraje i pohodlná matrace, polštář a ložní prádlo, které podporují komfort během celé noci.

Dodržujete zásady spánkové hygieny?

Zobraz výsledek

Pokud je okolí hlučné nebo světlé, mohou pomoci špunty do uší, bílý šum, zatemňovací závěsy nebo maska na oči. Cílem je vytvořit prostředí, které mozek jednoznačně spojuje s odpočinkem a které minimalizuje rušivé vlivy z okolí.

Další doporučení pro lepší spánek

Postel by měla sloužit pouze ke spánku a intimnímu životu, nikoli k práci nebo sledování obrazovek. Pokud se nedaří usnout, je vhodné vstát a věnovat se klidné činnosti, dokud se neobjeví únava. Tím se zabrání negativnímu spojení mezi postelí a stresem z neschopnosti usnout.

Doporučuje se také omezit denní spánek na krátké zdřímnutí do 20 minut a vyhnout se těžkým jídlům, alkoholu nebo nikotinu před spaním. Večer je vhodné snížit intenzitu osvětlení a během dne naopak trávit čas na přirozeném světle, které pomáhá regulovat biologické hodiny.

Zdroje: healthline.com, cdc.gov,  nhlbi.nih.gov

Kvíz týdne

Kvíz: Uhádnete, jaké nemoci se léčí těmito léky?
1/9 otázek
Spustit kvíz


Nejnovější články


9. 3. 2026

Jarní restart aneb jak po zimě znovu nastartovat tělo a zdravé pohybové návyky

6. 3. 2026

Rizika používání sluchátek: Zhruba polovina lidí ve věku od 12 do 35 let je ohrožena ztrátou sluchu

4. 3. 2026

K ofouknutí zad se stačí zpotit a sednout si do průvanu. Výsledkem je ztuhlost a omezená hybnost

2. 3. 2026

Prochladnutí oslabuje imunitní systém. Může přispět ke vzniku respiračních infekcí i bolestí svalů

27. 2. 2026

Suché ruce v zimě nepředstavují jen kosmetický problém. Mohou pálit, praskat i bolet

25. 2. 2026

Zimní procházky prospívají tělu i psychice. Posilují srdce, imunitu a nervovou soustavu

23. 2. 2026

V přetopené ložnici se spí velice špatně. Pro lepší kvalitu spánku nastavte správnou teplotu a větrejte

20. 2. 2026

V zimě je důležité správně vrstvit oblečení. Příliš mnoho vrstev a těsné neprodyšné prádlo ale spíše škodí

18. 2. 2026

Mráz představuje velkou zátěž pro tělo. Cévy se kvůli němu stahují a srdce musí více pracovat