Srdeční selhání je nejčastější důvod hospitalizace seniorů

Srdeční selhání je nejčastější důvod hospitalizace lidí starších 65 let, mnozí se do nemocnic dostávají opakovaně. Pacienti často podceňují nenápadné příznaky choroby, jako jsou dušnost, únava, nateklé nohy, bušení srdce či noční močení. S nemocí, při níž srdce nezvládá dostatečně zásobovat krví tělesné orgány, se v Česku podle odhadů léčí asi 230.000 lidí, dalších až 200.000 o své chorobě zatím neví. Novinářům to řekli odborníci z II. interní kliniky – kliniky kardiologie a angiologie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.