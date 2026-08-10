Strava po odstranění žlučníku: nutnost dodržování celoživotní přísné diety je mýtus

Bezprostředně po operaci může být pro některé lidi příjemnější jíst menší porce a dočasně omezit tučná nebo smažená jídla. Přísná nízkotučná dieta ale není nutná pro každého a dlouhodobě není potřeba vyřazovat tuky z jídelníčku úplně.
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Jak jíst po odstranění žlučníku?
Po odstranění žlučníku se většina lidí může vrátit k normální, pestré a vyvážené stravě. V prvních dnech po operaci však může být trávení citlivější a větší porce jídla mohou způsobovat nepříjemné pocity.
Vhodné je proto začít menšími porcemi a postupně množství jídla zvyšovat podle toho, jak je organismus snáší. Někomu může vyhovovat také několik menších jídel během dne namísto několika velkých porcí.
Zvláštní pozornost je vhodné věnovat především množství tuku v jednom jídle. Větší množství tuku najednou může po odstranění žlučníku u některých lidí vyvolat nadýmání, bolesti břicha nebo průjem.
Důležitý je také dostatek tekutin a postupné zařazování potravin bohatých na vlákninu. Pokud vlákniny přijímáte výrazně více než před operací, je vhodné její množství zvyšovat postupně, protože rychlé zvýšení může zpočátku zhoršit nadýmání nebo křeče.
Potraviny vhodné po odstranění žlučníku
Základem jídelníčku by měla být pestrá strava obsahující zeleninu, ovoce, celozrnné obiloviny, kvalitní zdroje bílkovin a přiměřené množství zdravých tuků. Konkrétní tolerance potravin se ale může mezi jednotlivými lidmi lišit. Pokud vám některá potravina opakovaně způsobuje potíže, je vhodné její množství dočasně omezit a později ji zkusit znovu.
Zelenina
Zelenina je důležitou součástí zdravého jídelníčku také po odstranění žlučníku. Pokud je trávení po operaci citlivější, může být zpočátku lépe snášena tepelně upravená zelenina než velké množství syrové zeleniny. Je také vhodné zařazovat ji postupně a sledovat, jak na ni trávicí systém reaguje.
Vhodné mohou být například:
- mrkev,
- cuketa,
- dýně,
- brokolice,
- květák,
- špenát,
- rajčata,
- okurka,
- listové saláty.
Ovoce
Ovoce poskytuje vlákninu, vitaminy a další důležité živiny. Pokud po operaci nemáte zažívací obtíže, není důvod ovoce z jídelníčku vyřazovat.
Vhodné jsou například:
- banány,
- jablka,
- hrušky,
- pomeranče,
- broskve,
- jahody,
- borůvky.
Při průjmu mohou některým lidem vadit velmi sladká jídla nebo větší množství některých druhů ovoce. V takovém případě je vhodné množství dočasně upravit podle individuální tolerance.
Obiloviny a přílohy
Sacharidy není po odstranění žlučníku nutné vyřazovat. Vhodné jsou zejména potraviny s vyšším obsahem vlákniny, které je ale vhodné zařazovat postupně.
Do jídelníčku lze zařadit například:
- ovesné vločky,
- celozrnný chléb,
- celozrnné těstoviny,
- rýži,
- brambory,
- bulgur,
- pohanku,
- quinoou.
Pokud máte krátce po operaci průjem nebo výrazné nadýmání, je lepší začít jednoduššími a dobře snášenými přílohami a celozrnné varianty přidávat postupně.
Kvalitní zdroje bílkovin
Bílkoviny jsou důležité pro správnou výživu a regeneraci organismu po operaci. Ideální je ovšem vybírat především méně tučné zdroje.
Zařadit můžete například:
- kuřecí nebo krůtí maso bez kůže,
- ryby,
- vejce,
- nízkotučné mléčné výrobky,
- tvaroh,
- bílý jogurt,
- luštěniny,
- tofu.
Zdravé tuky
Odstranění žlučníku neznamená, že je nutné tuky z jídelníčku úplně vyřadit. Tuky jsou důležitou součástí vyvážené stravy a některé z nich jsou pro organismus prospěšné. Důležité je především jejich množství. Větší porce tučného jídla mohou být po operaci hůře snášeny, a proto je vhodnější tuk rozdělit do menších porcí během dne.
Vhodné zdroje tuků jsou například:
- olivový olej,
- řepkový olej,
- avokádo,
- ořechy,
- semínka,
- ryby.
Čemu se po odstranění žlučníku vyhnout?
V prvních dnech nebo týdnech po operaci mohou některé potraviny způsobovat větší zažívací obtíže. Nejčastěji jde o potraviny s vysokým obsahem tuku nebo velké tučné porce. Pokud vám konkrétní potravina nezpůsobuje žádné problémy, není automaticky nutné ji dlouhodobě vyřazovat.
Zpočátku je vhodné omezit zejména:
- smažená jídla,
- tučné maso,
- uzeniny,
- slaninu,
- tučné sýry,
- smetanové omáčky,
- majonézu a tučné dresinky,
- velmi tučné dezerty,
- fast food,
- velké porce tučných jídel.
Opatrnost je vhodná také u velmi sladkých jídel a nápojů, zejména pokud se po operaci objeví průjem. Některým lidem mohou zažívací obtíže zhoršovat také nápoje s kofeinem nebo mléčné výrobky.
Příklad vhodného jídelníčku
Odstranění žlučníku samo o sobě neznamená, že člověk musí po zbytek života dodržovat přísnou nízkotučnou dietu. Po zotavení se většina lidí může vrátit k běžné zdravé a vyvážené stravě. Někteří lidé však mohou být citlivější na velmi tučná jídla i dlouhodobě. V takovém případě je rozumné jejich množství omezit podle vlastní tolerance.
Dlouhodobý jídelníček by měl být založen především na zelenině, ovoci, celozrnných potravinách, kvalitních zdrojích bílkovin a přiměřeném množství nenasycených tuků. Strava by měla vždy odpovídat tomu, jak jednotlivé potraviny konkrétní člověk snáší. V prvních dnech po operaci mohou být vhodnější menší porce a jednodušší jídla.
Jídelníček může vypadat například takto:
- Snídaně: ovesná kaše s banánem a menším množstvím bílého jogurtu,
- Svačina: jablko nebo jiné dobře snášené ovoce,
- Oběd: vařené brambory, kuřecí maso a dušená zelenina,
- Svačina: nízkotučný bílý jogurt nebo tvaroh,
- Večeře: celozrnný chléb s cottage sýrem a zeleninou.
Nejde samozřejmě o univerzální jídelní plán pro každého. Pokud konkrétní potravina způsobuje průjem, nadýmání nebo bolest břicha, je vhodné ji dočasně omezit a případně později znovu vyzkoušet v menším množství.
Co jíst, když se po operaci objeví průjem?
Průjem patří mezi možné obtíže po odstranění žlučníku. U části lidí se objeví přechodně a postupně odezní. Po operaci může žluč odtékat do střeva průběžněji a u některých lidí může větší množství žlučových kyselin v tlustém střevě přispívat k řídké stolici.
Při průjmu může pomoci jíst menší porce a dočasně omezit tučná a smažená jídla. Vhodné je také postupně zvyšovat příjem rozpustné vlákniny, například z ovsa nebo ječmene. Příliš rychlé zvýšení množství vlákniny však může naopak způsobit nadýmání a křeče. Důležitý je dostatečný příjem tekutin, zejména pokud je průjem častý.
Kdy vyhledat lékaře?
Zažívací obtíže po odstranění žlučníku se mohou objevit, ale pokud přetrvávají nebo se zhoršují, je vhodné poradit se s lékařem. Lékařskou pomoc je vhodné vyhledat například při silné nebo zhoršující se bolesti břicha, žloutnutí kůže nebo očního bělma, horečce, přetrvávajícím zvracení nebo výrazném či dlouhodobém průjmu. Při přetrvávajícím průjmu může lékař posoudit, zda nejde například o průjem související se žlučovými kyselinami, a podle příčiny doporučit vhodnou léčbu.
Shrnuto a podtrženo, strava po odstranění žlučníku tedy nemusí být složitá ani založená na celoživotních zákazech. V prvních dnech je dobré jíst menší porce, omezit velké množství tuku najednou a postupně se vracet k pestré stravě. Pokud se objeví průjem nebo jiné zažívací obtíže, je možné jídelníček dočasně upravit podle individuálních potřeb.
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Zdroje: nhs.uk, mayoclinic.org, fnol.cz