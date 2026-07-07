Strava při chemoterapii: jak jíst, aby tělo lépe zvládalo léčbu

Chemoterapie patří mezi základní způsoby léčby nádorových onemocnění. Přestože bývá často velmi účinná, působí zároveň na zdravé buňky, což vede k celé řadě vedlejších účinků. Z ní plynoucí obtíže mohou výrazně ovlivnit každodenní fungování pacienta a jeho celkovou kondici. Právě proto se v průběhu léčby stále více zdůrazňuje nejen samotná medikace, ale i podpůrná péče, která pomáhá tělu lépe zvládat zátěž. Významnou roli v tomto ohledu hraje správně nastavená strava.
Proč je výživa během chemoterapie důležitá?
Onkologická léčba může do organismu zasahovat na mnoha úrovních. Nevolnost, zvracení, průjmy, zácpa, únava nebo změny chuti k jídlu patří mezi nejčastější obtíže, které se mohou výrazně odrazit na příjmu potravy. U některých pacientů dochází k hubnutí a úbytku svalové hmoty, u jiných naopak k nárůstu hmotnosti v důsledku hormonálních změn nebo snížené aktivity.
Strava v tomto období proto neřeší jen „co jíst“, ale především to, jak udržet tělo co nejvíce v rovnováze. Pravidelný příjem energie, dostatek bílkovin a hydratace pomáhají tělu lépe zvládat zátěž léčby, podporují imunitní systém a přispívají k rychlejší regeneraci tkání.
Jak by měl vypadat jídelníček při chemoterapii
Základem je pestrá a co nejpřirozenější strava, která tělu dodá všechny důležité živiny. Není přitom nutné držet přísné diety, spíše je třeba vybírat potraviny dobře stravitelné a zároveň výživné.
V jídelníčku by neměly chybět libové bílkoviny, jelikož pomáhají udržet svalovou hmotu a podporují regeneraci organismu. Významnou roli hrají také komplexní sacharidy dodávající tělu stabilní energii. Podstatné jsou dále zdravé tuky, přispívají k lepšímu využití energie a podporují celkové zdraví organismu.
Zelenina a ovoce by měly být součástí většiny jídel, obsahují vlákninu, vitaminy a antioxidanty, které podporují imunitu a trávení. Vhodné je rovněž pravidelně zařazovat vývary, polévky a lehce stravitelná jídla nezatěžující žaludek.
Doporučená strava:
• Libové bílkoviny: kuřecí a krůtí maso, ryby, vejce, tofu, luštěniny.
• Komplexní sacharidy: ovesné vločky, rýže, brambory, celozrnné pečivo, pohanka.
• Zdravé tuky: olivový olej, avokádo, ořechy, semínka.
• Zelenina a ovoce: čerstvé i tepelně upravené, ideálně v každém jídle.
• Lehce stravitelná jídla: vývary, polévky, kašovité pokrmy.
• Dostatek tekutin: voda, neslazené čaje, bylinkové nápoje.
Co se týče vitaminů, je u onkologických pacientů poměrně častý nedostatek některých z nich, kupříkladu vitaminu D. Užívání jakýchkoli doplňků stravy je však vždy vhodné konzultovat s lékařem nebo nutričním terapeutem, protože některé přípravky mohou ovlivnit účinnost léčby.
Pacienti, kteří hubnou nebo mají problém přijmout dostatek energie, mohou do jídelníčku zařazovat energeticky bohatší potraviny, například smetanu, kvalitní oleje, sýry, jogurty nebo sušené ovoce.
Co pomáhá při nejčastějších potížích
Strava se během chemoterapie často přizpůsobuje aktuálnímu stavu pacienta. Níže je přehledně ukázáno, jakými pravidly je vhodné se při konkrétních potížích řídit.
Nechutenství: menší porce každé 2–3 hodiny, klidné prostředí při jídle a výběr jídel podle chuti pacienta, bez tlaku na „správnost“.
Nevolnost a zvracení: studená nebo vlažná jídla a méně aromatická, například suchary, suché pečivo, rýže; z nápojů bylinkový, zázvorový nebo mátový čaj.
Průjem: dostatek tekutin (voda, čaje, vývary), omezení tučných a nadýmavých jídel, volit spíše lehká jídla, jako je rýže, banány nebo oloupaná jablka.
Potíže s polykáním či bolest v ústech: mixovaná nebo kašovitá strava, polévky a jemná jídla bez výrazného koření a kyselých složek.
U onkologických pacientů dochází často ke změnám chuti, jídlo se pak může zdát mdlé nebo chutnat „kovově“. V takovém případě mohou pomoci bylinky, citronová šťáva, marinády nebo výraznější dochucení. Některým pacientům vyhovují kromě toho studená jídla.
Čemu se během chemoterapie vyhnout
Stejně důležité jako výběr vhodných potravin je i omezení těch, které mohou zhoršovat vedlejší účinky léčby nebo zatěžovat organismus. Určité potraviny mohou zase zvyšovat riziko infekce, protože imunita bývá během léčby oslabená. Mezi nevhodné potraviny se řadí:
• smažená a velmi tučná jídla,
• příliš kořeněné a silně aromatické pokrmy,
• velké množství sladkostí, slazených nápojů a průmyslově zpracovaných potravin,
• alkohol a nadměrné množství kofeinu,
• syrové nebo nedostatečně tepelně upravené maso, ryby a vejce,
• nepasterizované mléko a mléčné výrobky,
• neumyté ovoce a zelenina,
• sycené nápoje při trávicích potížích.
Základem je individuální přístup
Nutno dodat, že neexistuje jeden univerzální jídelníček, který by vyhovoval všem pacientům. Rozhodující je při výběru stravy zohlednit aktuální zdravotní stav dotyčného, jeho celkovou reakci na léčbu a toleranci ke konkrétním potravinám.
Obecně však platí několik základních principů:
• jíst pravidelně a v menších porcích,
• dbát na dostatek bílkovin a energie,
• upřednostňovat lehce stravitelná jídla,
• vyhýbat se potravinám, které zhoršují vedlejší účinky,
• udržovat dostatečný pitný režim.
Zdroje: hopkinsmedicine.org, beatcancer.eu, vfn.cz, nzip.cz