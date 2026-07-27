Strava při Crohnově chorobě: vhodně nastavený jídelníček může zmírnit obtíže a podpořit léčbu

Crohnova choroba patří mezi chronická zánětlivá onemocnění trávicího traktu. Nejčastěji postihuje tenké a tlusté střevo, přičemž mezi typické příznaky patří bolesti břicha, průjmy, únava nebo nechtěný úbytek hmotnosti. Jelikož nemoc často zhoršuje vstřebávání živin, je správná výživa důležitou součástí celkové léčby.
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Potraviny vhodné při Crohnově chorobě
Žádný univerzální jídelníček, který by vyhovoval všem pacientům, neexistuje. Každý člověk může některé potraviny snášet jinak, proto je vhodné sledovat, po kterých jídlech se obtíže zhoršují. V období remise bývá jídelníček pestřejší, zatímco během vzplanutí onemocnění se doporučuje volit šetrnější a lehce stravitelnou stravu.
Jídelníček by měl především zajistit dostatek energie, bílkovin, vitaminů a minerálních látek. Výběr konkrétních potravin je ovšem vždy nutné přizpůsobit aktuálnímu zdravotnímu stavu i individuální toleranci.
Libové bílkoviny
Bílkoviny pomáhají udržovat svalovou hmotu a podporují regeneraci organismu. Mezi vhodné zdroje patří například:
- kuřecí a krůtí maso,
- libové hovězí maso,
- ryby,
- vejce,
- tofu,
- kvalitní šunka s vysokým podílem masa.
Lehce stravitelná zelenina a ovoce
Během klidového období lze zařazovat většinu druhů zeleniny a ovoce. Při zhoršení obtíží bývá lepší tepelná úprava a odstranění slupek či semínek. Syrová zelenina s vyšším obsahem vlákniny nebo ovoce se zrníčky může u některých pacientů naopak vyvolávat zažívací potíže. Mezi vhodnou zeleninu a ovoce se řadí například:
- mrkev,
- cuketa,
- dýně,
- brambory,
- banány,
- meloun,
- jablečné pyré,
- zralé broskve bez slupky.
Vhodné přílohy
Z příloh bývají dobře tolerované zejména lehce stravitelné sacharidy, které obsahují například:
- bílá rýže,
- vařené brambory,
- těstoviny,
- ovesná kaše,
- bílé pečivo,
- jemné obilné kaše.
Mléčné výrobky
Někteří pacienti dobře snášejí mléčné výrobky, jiní mají naopak kvůli intoleranci laktózy při jejich konzumaci větší obtíže. Pokud u vás mléko způsobuje nadýmání nebo průjmy, lze zvolit bezlaktózové varianty. Pakliže ale mléčné výrobky snášíte dobře, můžete si dopřát například následující potraviny a nápoje:
- bílý jogurt,
- kefír,
- tvaroh,
- tvrdé sýry,
- bezlaktózové mléčné výrobky.
Zdravé tuky
Tuky jsou důležitým zdrojem energie, jejich množství by však mělo odpovídat aktuálnímu stavu pacienta. Přednost je vhodné dát kvalitním zdrojům, jako jsou:
- olivový olej,
- řepkový olej,
- avokádo,
- tučné mořské ryby,
- ořechová másla (pokud jsou dobře tolerována).
Čemu se při Crohnově chorobě raději vyhnout?
Neexistuje seznam zakázaných potravin, který by platil pro všechny nemocné. Některá jídla však mohou zhoršovat průjem, bolesti břicha nebo nadýmání, zejména během aktivní fáze onemocnění. V některých případech se proto doporučuje omezit příjem těchto potravin a nápojů:
- smažená a velmi tučná jídla,
- pálivá a silně kořeněná jídla,
- alkohol,
- sycené nápoje,
- průmyslově zpracované potraviny,
- uzeniny,
- potraviny s vysokým obsahem nerozpustné vlákniny,
- semínka, popcorn nebo ořechy, pokud vyvolávají obtíže.
Někteří pacienti hůře snášejí také kávu nebo větší množství kofeinu, které může urychlovat činnost střev.
Jak se liší jídelníček během remise a relapsu?
V období remise je cílem zajistit co nejpestřejší jídelníček a doplnit všechny důležité živiny. Pokud pacient většinu potravin dobře toleruje, není důvod dodržovat zbytečně přísná omezení.
Naopak během vzplanutí Crohnovy choroby bývá vhodnější přechodně zařadit šetřící dietu s lehce stravitelnými pokrmy, menšími porcemi a omezením potravin, které mohou dráždit střeva. U některých pacientů může lékař doporučit také speciální enterální výživu nebo doplňky stravy k doplnění chybějících živin.
Protože Crohnova choroba probíhá u každého nemocného odlišně, měl by být jídelníček vždy sestaven individuálně ve spolupráci s gastroenterologem nebo nutričním terapeutem. Správně zvolená strava sice onemocnění nevyléčí, může však významně přispět ke zmírnění příznaků a zlepšení kvality života.
Jak CROHNOVA choroba VZNIKÁ a jak se LÉČÍ?
Zdroje: crohnscolitisfoundation.org, ecco-ibd.eu, vfn.cz