Strava při cukrovce: správný jídelníček pomáhá udržet hladinu cukru pod kontrolou

Dobrou zprávou je, že diabetická dieta neznamená přísné zákazy ani jednotný jídelníček pro všechny. Základem je pestrá a vyvážená strava s dostatkem zeleniny, kvalitních bílkovin, celozrnných obilovin a zdravých tuků, zatímco jednoduché cukry a vysoce průmyslově zpracované potraviny je vhodné omezit.
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Jak by měla vypadat strava při cukrovce?
Správná výživa je jedním ze základních pilířů léčby diabetu. Jejím cílem není pouze zabránit prudkým výkyvům hladiny cukru v krvi, ale také podpořit celkové zdraví, udržet optimální tělesnou hmotnost a snížit riziko komplikací, mezi které patří například onemocnění srdce a cév, poškození ledvin nebo nervového systému.
Dříve byla diabetická dieta spojována s řadou omezení a zákazů. Současná doporučení jsou však mnohem flexibilnější a vycházejí z principů zdravého stravování. Důležitý je především vhodný výběr potravin a kontrola množství přijatých sacharidů.
Ideální je jíst pravidelně, zpravidla 3 hlavní jídla denně a podle potřeby zařadit jednu až dvě menší svačiny. Každé jídlo by mělo obsahovat kvalitní zdroj bílkovin, dostatek vlákniny a přiměřené množství komplexních sacharidů.
Potraviny vhodné při cukrovce
Jídelníček diabetika by měl být založen především na kvalitních zdrojích sacharidů bohatých na vlákninu, které pomáhají udržovat stabilnější hladinu krevního cukru. Vhodné jsou zejména celozrnné obiloviny, luštěniny, zelenina a některé druhy ovoce.
Strava by přitom měla být vždy přizpůsobena typu diabetu, věku, tělesné hmotnosti, fyzické aktivitě i případným dalším onemocněním. Jiná doporučení mohou platit pro člověka s diabetem 1. typu léčeného inzulinem a jiná pro pacienta s diabetem 2. typu.
Zelenina
Zelenina by měla tvořit významnou část každého jídla. Je bohatá na vlákninu, vitaminy, minerální látky i antioxidanty a zároveň obsahuje minimum kalorií. Mezi vhodné druhy patří například:
- brokolice,
- květák,
- cuketa,
- rajčata,
- paprika,
- okurka,
- špenát,
- listové saláty,
- zelí.
Škrobovou zeleninu, jako jsou brambory nebo kukuřice, není nutné z jídelníčku vyřazovat, ale je vhodné hlídat její množství.
Celozrnné obiloviny
Místo výrobků z bílé mouky se doporučuje vybírat celozrnné varianty, které obsahují více vlákniny a zasytí na delší dobu. Vhodné jsou například:
- celozrnný chléb,
- ovesné vločky,
- hnědá rýže,
- bulgur,
- pohanka,
- quinoa,
- celozrnné těstoviny.
Kvalitní bílkoviny
Bílkoviny pomáhají zpomalit vstřebávání sacharidů a podporují pocit sytosti. Do jídelníčku lze zařadit:
- libové kuřecí nebo krůtí maso,
- ryby,
- vejce,
- luštěniny,
- tofu a tempeh,
- tvaroh,
- řecký jogurt bez přidaného cukru,
- cottage sýr.
Zdravé tuky
Také tuky jsou důležitou součástí zdravé stravy. Přednost by měly dostat nenasycené mastné kyseliny. Mezi výborné zdroje tuků patří:
- olivový olej,
- řepkový olej,
- avokádo,
- ořechy,
- semínka,
- tučné mořské ryby.
Co při cukrovce raději nejíst?
Žádná potravina není zcela zakázaná, některé by se ale měly konzumovat pouze výjimečně. Jde především o potraviny s vysokým obsahem jednoduchých cukrů nebo nasycených tuků, které mohou vést k prudkému zvýšení hladiny glukózy v krvi. Omezit se doporučuje zejména:
- sladké limonády,
- energetické nápoje,
- cukrovinky,
- čokoládové tyčinky,
- dorty a zákusky,
- bílé pečivo,
- sladké snídaňové cereálie,
- smažená jídla,
- fast food,
- průmyslově zpracované potraviny.
Pozornost je vhodné věnovat také slazeným jogurtům, ochuceným mléčným výrobkům nebo ovocným džusům, které mohou obsahovat překvapivě velké množství přidaného cukru.
DIABETES NEBOLI CUKROVKA – NEZkreslená věda IX
Zdroje: mayoclonic.org, professional.diabetes.org, cukrovka.cz