Strava při dně: správný jídelníček pomáhá snížit hladinu kyseliny močové a zmírnit obtíže

Základem není přísná dieta plná zákazů, ale především vyvážená strava s omezením potravin bohatých na puriny, dostatkem tekutin a vhodným výběrem zdrojů bílkovin. Co se týče purinů, jde o látky, které se v těle rozkládají na kyselinu močovou. Neméně důležité je dále udržovat si zdravou tělesnou hmotnost.
Co se dozvíte v článku
Proč je strava při dně důležitá?
Kyselina močová vzniká při rozkladu purinů, jež se přirozeně nacházejí v lidském těle i v některých potravinách. Pokud je její hladina dlouhodobě zvýšená, může docházet k tvorbě krystalů, které se ukládají v kloubech a vyvolávají typické projevy dny.
Správně sestavený jídelníček pomáhá především:
• omezit nadměrný příjem purinů,
• podpořit správnou funkci ledvin a vylučování kyseliny močové,
• udržet zdravou tělesnou hmotnost,
• snížit riziko opakovaných dnavých záchvatů.
Základní pravidla jídelníčku při dně
Strava vhodná pro pacienty s dnou by měla být pestrá, lehká a zaměřená na potraviny s nižším obsahem purinů. Není nutné přitom z jídelníčku zcela vyloučit všechny potraviny obsahující puriny, ale je důležité omezit jejich nadměrnou konzumaci.
Doporučuje se zejména:
• jíst pravidelně a v přiměřených porcích,
• zařazovat více ovoce, zeleniny a celozrnných potravin,
• upřednostňovat kvalitní zdroje bílkovin,
• omezit tučné a průmyslově zpracované potraviny, alkohol a potraviny s vysokým obsahem cukru,
• dávat přednost vaření a dušení před smažením nebo grilováním,
• dbát na dostatečný příjem tekutin (ideálně 2–3 litry denně).
Při akutním záchvatu dny je pak dobré volit šetrnou stravu, vynechat dráždivá koření a dbát na dostatečný příjem tekutin.
Co je při dně vhodné jíst
1. Ovoce a zelenina
Ovoce a zelenina tvoří důležitou součást jídelníčku. Obsahují vlákninu, vitaminy, minerální látky a antioxidanty, které podporují celkové zdraví organismu. Vhodné jsou například třešně a višně, jahody, borůvky a další bobulové ovoce, jablka, citrusové plody, listová zelenina, brokolice, cuketa, rajčata, okurky nebo papriky.
Přestože některé druhy zeleniny obsahují vyšší množství purinů, například špenát, chřest nebo hrášek, podle současných poznatků nezvyšují riziko dnavých záchvatů a není nutné je automaticky vyřazovat.
2. Nízkotučné mléčné výrobky
Mezi vhodné zdroje bílkovin patří při dně mléko a nízkotučné mléčné výrobky. Mohou pomáhat snižovat hladinu kyseliny močové a zároveň nezatěžují organismus vysokým obsahem purinů.
Konkrétně můžete do stravy zařadit:
• nízkotučné mléko,
• bílý jogurt,
• kefír,
• nízkotučné sýry.
3. Celozrnné obiloviny a přílohy
Celozrnné potraviny pomáhají udržovat stabilní hladinu cukru v krvi a dodávají tělu vlákninu. Řadí se mezi ně ovesné vločky, celozrnné pečivo, hnědá rýže, quinoa nebo třeba celozrnné těstoviny.
4. Vhodné zdroje bílkovin
Maso by mělo být konzumováno střídmě, ideálně v menších porcích a nejlépe pouze jednou denně. Lepší je zároveň vybírat libové druhy a připravovat je vařením nebo dušením. Při této tepelné úpravě totiž část purinů přechází do vývaru.
Zvolit lze:
• libové kuřecí maso bez kůže,
• vejce (zejména bílky),
• luštěniny v přiměřeném množství,
• tofu a další rostlinné zdroje bílkovin.
Čemu se při dně vyhnout?
Některé potraviny obsahují vysoké množství purinů nebo mohou zhoršovat schopnost těla zbavovat se kyseliny močové. Tyto potraviny je třeba výrazně omezit nebo z jídelníčku úplně vyřadit. Jedná se o tyto:
• Vnitřnosti, tučné maso a masové výrobky: játra, ledviny, zvěřina, červené maso, masové vývary, tučné uzeniny.
• Některé druhy ryb a mořských plodů: sardinky, ančovičky, sledě, makrely, mušle a další mořské plody.
• Alkohol a slazené nápoje: pivo, tvrdý alkohol, slazené limonády, energetické nápoje, slazené džusy.
• Vysoce průmyslově zpracované potraviny: fast food, smažená jídla, slané pochutiny, instantní výrobky, potraviny s velkým množstvím přidaného cukru.
Z nápojů je nejlepší volbou čistá voda, neslazené čaje, minerální vody nebo voda s citronem.
Pitný režim je neméně důležitý
Dostatečný příjem tekutin patří mezi jednu z nejdůležitějších zásad, na které je potřeba se při dně zaměřit. Voda totiž pomáhá ledvinám odstraňovat přebytečnou kyselinu močovou a snižuje riziko jejího ukládání v kloubech. Obvykle se přitom doporučuje vypít přibližně 2–3 litry tekutin denně, pokud není jejich příjem omezen z jiného zdravotního důvodu. Léčba by měla zahrnovat také pravidelný pohyb.
Správně nastavený jídelníček může pomoci lépe kontrolovat hladinu kyseliny močové a snížit riziko bolestivých dnavých záchvatů. Nejde přitom jen o krátkodobou dietu, ale dlouhodobou úpravu stravovacích návyků.
Zdroje: mayoclinic.org, kidney.org, nzip.cz, nemta.cz