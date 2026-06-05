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Strava při hemeroidech: zdravotní stav zhoršuje častá zácpa. Zařaďte do jídelníčku potraviny bohaté na vlákninu

Věra Krásová
5.6.2026
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Strava při hemeroidech
Autor: Shutterstock.com

Hemoroidy patří mezi velmi časté zdravotní potíže, které dokážou výrazně znepříjemnit každodenní život. Projevují se svěděním, pálením, bolestí nebo krvácením v oblasti konečníku. Přestože existuje řada léčebných postupů, jedním z nejdůležitějších faktorů ovlivňujících průběh onemocnění je správně nastavený jídelníček.

Hemoroidy postihují miliony lidí po celém světě a jejich vznik často souvisí s životním stylem, zejména s nedostatkem pohybu, nevhodnými stravovacími návyky nebo chronickou zácpou. Ačkoliv léčba závisí na závažnosti obtíží, správně sestavený jídelníček představuje jeden z nejúčinnějších způsobů, jak zmírnit nepříjemné příznaky a předcházet jejich opakovanému výskytu.

Jak souvisí strava s hemoroidy?

Hemoroidy jsou rozšířené žíly v oblasti konečníku a dolní části konečníku. K jejich vzniku nebo zhoršení často přispívá dlouhodobá zácpa a nadměrné tlačení při stolici. Tvrdá stolice zvyšuje tlak na cévy v konečníku, což může vést k jejich podráždění, otokům a krvácení. Právě proto hraje zásadní roli dostatečný příjem vlákniny a tekutin, které pomáhají změkčit stolici a usnadnit její průchod střevem.

Co jíst a pít při hemoroidech?

Potraviny bohaté na vlákninu

Vláknina je základním pilířem stravy při hemoroidech. Zvětšuje objem stolice, zadržuje vodu a podporuje pravidelné vyprazdňování bez nadměrného namáhání. Mezi vhodné zdroje vlákniny patří:

  • celozrnné pečivo a obiloviny,
  • ovesné vločky,
  • luštěniny (čočka, fazole, cizrna),
  • ovoce se slupkou (jablka, hrušky),
  • bobulovité ovoce,
  • švestky a sušené švestky,
  • zelenina, zejména brokolice, mrkev, hrášek nebo sladké brambory,
  • semínka a ořechy.

Dospělý člověk by měl denně přijmout přibližně 25 až 30 gramů vlákniny. Pokud jste dosud konzumovali vlákniny málo, navyšujte její množství postupně, aby nedocházelo k nadýmání nebo zažívacím potížím.

Dostatek tekutin

Samotná vláknina nestačí. Aby mohla správně fungovat, potřebuje dostatek vody. Při nedostatečném pitném režimu může naopak dojít ke ztvrdnutí stolice a zhoršení zácpy. Vhodné nápoje zahrnují:

  • čistou vodu,
  • neslazené bylinné a ovocné čaje,
  • zředěné ovocné šťávy,
  • zeleninové vývary.

Většině dospělých se doporučuje vypít alespoň 1,5 až 2 litry tekutin denně. Potřeba se však může zvyšovat v závislosti na fyzické aktivitě nebo vysokých teplotách.

Potraviny podporující zdravé trávení

Při hemoroidech mohou být přínosné také potraviny obsahující probiotické kultury, které podporují zdravou střevní mikroflóru a pravidelné vyprazdňování. Patří mezi ně například:

  • bílý jogurt,
  • kefír,
  • acidofilní mléko,
  • kysané zelí,
  • kimchi,
  • další fermentované potraviny.

Tyto produkty sice hemoroidy přímo neléčí, ale mohou přispět ke správnému fungování trávicí soustavy.

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Jaké potraviny mohou hemoroidy zhoršovat?

Nadměrná konzumace červeného masa

Červené maso neobsahuje vlákninu a jeho trávení bývá pomalejší. U některých lidí může přispívat k zácpě, což následně zvyšuje tlak na hemoroidální žíly.

Tučná a smažená jídla

Smažené a velmi tučné pokrmy mohou zpomalovat trávení a zhoršovat pravidelnost vyprazdňování. Jejich častá konzumace navíc obvykle znamená nižší příjem ovoce, zeleniny a dalších zdrojů vlákniny.

Ostrá a kořeněná jídla

Pikantní pokrmy sice hemoroidy nezpůsobují, u některých pacientů však mohou zesílit pálení, svědění nebo bolest během vyprazdňování. Pokud pozorujete souvislost mezi konzumací ostrých jídel a zhoršením příznaků, je vhodné jejich příjem omezit.

Alkohol a nadbytek kofeinu

Alkohol může přispívat k dehydrataci organismu, což následně vede ke ztvrdnutí stolice. Podobný efekt může mít při nadměrné konzumaci také kofein, zejména pokud není doplněn dostatečným příjmem vody.

Proč vznikají problémy s hemeroidy?

Zdroj: Youtube.com

Zdroje: niddk.nih.gov, health.harvard.edu, healthline.com

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