Strava při hemeroidech: zdravotní stav zhoršuje častá zácpa. Zařaďte do jídelníčku potraviny bohaté na vlákninu

Hemoroidy postihují miliony lidí po celém světě a jejich vznik často souvisí s životním stylem, zejména s nedostatkem pohybu, nevhodnými stravovacími návyky nebo chronickou zácpou. Ačkoliv léčba závisí na závažnosti obtíží, správně sestavený jídelníček představuje jeden z nejúčinnějších způsobů, jak zmírnit nepříjemné příznaky a předcházet jejich opakovanému výskytu.
Jak souvisí strava s hemoroidy?
Hemoroidy jsou rozšířené žíly v oblasti konečníku a dolní části konečníku. K jejich vzniku nebo zhoršení často přispívá dlouhodobá zácpa a nadměrné tlačení při stolici. Tvrdá stolice zvyšuje tlak na cévy v konečníku, což může vést k jejich podráždění, otokům a krvácení. Právě proto hraje zásadní roli dostatečný příjem vlákniny a tekutin, které pomáhají změkčit stolici a usnadnit její průchod střevem.
Co jíst a pít při hemoroidech?
Potraviny bohaté na vlákninu
Vláknina je základním pilířem stravy při hemoroidech. Zvětšuje objem stolice, zadržuje vodu a podporuje pravidelné vyprazdňování bez nadměrného namáhání. Mezi vhodné zdroje vlákniny patří:
- celozrnné pečivo a obiloviny,
- ovesné vločky,
- luštěniny (čočka, fazole, cizrna),
- ovoce se slupkou (jablka, hrušky),
- bobulovité ovoce,
- švestky a sušené švestky,
- zelenina, zejména brokolice, mrkev, hrášek nebo sladké brambory,
- semínka a ořechy.
Dospělý člověk by měl denně přijmout přibližně 25 až 30 gramů vlákniny. Pokud jste dosud konzumovali vlákniny málo, navyšujte její množství postupně, aby nedocházelo k nadýmání nebo zažívacím potížím.
Dostatek tekutin
Samotná vláknina nestačí. Aby mohla správně fungovat, potřebuje dostatek vody. Při nedostatečném pitném režimu může naopak dojít ke ztvrdnutí stolice a zhoršení zácpy. Vhodné nápoje zahrnují:
- čistou vodu,
- neslazené bylinné a ovocné čaje,
- zředěné ovocné šťávy,
- zeleninové vývary.
Většině dospělých se doporučuje vypít alespoň 1,5 až 2 litry tekutin denně. Potřeba se však může zvyšovat v závislosti na fyzické aktivitě nebo vysokých teplotách.
Potraviny podporující zdravé trávení
Při hemoroidech mohou být přínosné také potraviny obsahující probiotické kultury, které podporují zdravou střevní mikroflóru a pravidelné vyprazdňování. Patří mezi ně například:
- bílý jogurt,
- kefír,
- acidofilní mléko,
- kysané zelí,
- kimchi,
- další fermentované potraviny.
Tyto produkty sice hemoroidy přímo neléčí, ale mohou přispět ke správnému fungování trávicí soustavy.
Jaké potraviny mohou hemoroidy zhoršovat?
Nadměrná konzumace červeného masa
Červené maso neobsahuje vlákninu a jeho trávení bývá pomalejší. U některých lidí může přispívat k zácpě, což následně zvyšuje tlak na hemoroidální žíly.
Tučná a smažená jídla
Smažené a velmi tučné pokrmy mohou zpomalovat trávení a zhoršovat pravidelnost vyprazdňování. Jejich častá konzumace navíc obvykle znamená nižší příjem ovoce, zeleniny a dalších zdrojů vlákniny.
Ostrá a kořeněná jídla
Pikantní pokrmy sice hemoroidy nezpůsobují, u některých pacientů však mohou zesílit pálení, svědění nebo bolest během vyprazdňování. Pokud pozorujete souvislost mezi konzumací ostrých jídel a zhoršením příznaků, je vhodné jejich příjem omezit.
Alkohol a nadbytek kofeinu
Alkohol může přispívat k dehydrataci organismu, což následně vede ke ztvrdnutí stolice. Podobný efekt může mít při nadměrné konzumaci také kofein, zejména pokud není doplněn dostatečným příjmem vody.
Proč vznikají problémy s hemeroidy?
Zdroje: niddk.nih.gov, health.harvard.edu, healthline.com