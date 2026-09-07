Strava při lupénce: Co jíst pro zdravější pokožku a zmírnění zánětu?

Neexistuje však jedna univerzální „dieta na lupénku“, která by fungovala u každého. Současné poznatky podporují především pestrou a vyváženou stravu založenou na zelenině, ovoci, celozrnných potravinách, luštěninách, rybách a dalších kvalitních zdrojích bílkovin. U některých lidí může mít význam také bezlepková dieta, ale především tehdy, pokud mají potvrzenou celiakii nebo citlivost na lepek.
Co se dozvíte v článku
- Potraviny vhodné při lupénce
- Kterým potravinám se vyhnout?
- Alkohol a lupénka
- Lupénka a středomořská dieta
- Má smysl bezlepková dieta?
- Může při lupénce pomoci hubnutí?
- Pomohou vitaminy a doplňky stravy?
Potraviny vhodné při lupénce
Při lupénce je vhodné zaměřit se především na celkovou kvalitu jídelníčku, nikoli na hledání jedné potraviny, která by měla onemocnění ovlivnit. Vzhledem k tomu, že psoriáza souvisí s chronickým zánětem a častěji se vyskytuje společně s některými metabolickými a kardiovaskulárními onemocněními, dává smysl vybírat potraviny, které podporují celkové zdraví.
Jídelníček při lupénce by měl být především pestrý a nutričně vyvážený. Není potřeba vyřazovat desítky běžných potravin. Mnohem důležitější je dlouhodobý způsob stravování a dostatek základních živin.
Zelenina
Zelenina by měla tvořit významnou část jídelníčku. Obsahuje vlákninu, vitaminy, minerální látky a řadu dalších biologicky aktivních látek, které jsou důležité pro celkové zdraví. Zároveň má většina druhů zeleniny relativně nízkou energetickou hodnotu, což může být užitečné také při snaze o redukci tělesné hmotnosti. Do jídelníčku můžete pravidelně zařazovat například:
- brokolici,
- květák,
- špenát,
- rajčata,
- papriky,
- mrkev,
- cuketu,
- zelí,
- listové saláty.
Zeleninu není nutné připravovat pouze jako přílohu k hlavnímu jídlu. Může být součástí polévek, salátů, pomazánek, zeleninových směsí nebo hlavních jídel. Čím pestřejší výběr zeleniny během týdne, tím lépe.
Ovoce
Také ovoce může být součástí zdravého jídelníčku při lupénce. Obsahuje vlákninu, vitaminy a další přirozeně se vyskytující látky. Není proto důvod vyřazovat ovoce kvůli jeho přirozenému obsahu cukru, pokud k tomu nemáte jiný zdravotní důvod.
Vhodné jsou například:
- jablka,
- hrušky,
- pomeranče,
- kiwi,
- jahody,
- borůvky,
- maliny,
- rybíz.
Přednost je vhodné dávat celému ovoci před džusy a slazenými ovocnými nápoji. Celé ovoce obsahuje také vlákninu a obvykle zasytí lépe než nápoj, ze kterého lze během krátké doby přijmout větší množství cukru.
Ryby a kvalitní zdroje bílkovin
Součástí zdravého jídelníčku by měly být samozřejmě také kvalitní zdroje bílkovin. Zvláštní pozornost si zaslouží ryby, protože obsahují omega-3 mastné kyseliny. Ryby jsou zároveň důležitou součástí středomořského způsobu stravování. Vhodné jsou:
- losos,
- pstruh,
- sardinky,
- makrela,
- sleď,
- kuřecí nebo krůtí maso,
- vejce,
- luštěniny,
- tofu.
Celozrnné potraviny a luštěniny
Důležitou součástí jídelníčku jsou také potraviny bohaté na vlákninu. Ta se nachází například v celozrnných obilovinách, luštěninách, zelenině, ovoci, ořeších a semínkách. Zařadit můžete například:
- ovesné vločky,
- celozrnný chléb,
- celozrnné těstoviny,
- pohanku,
- ječmen,
- hnědou rýži,
- čočku,
- fazole,
- cizrnu.
Vláknina je důležitá pro správnou funkci trávicího systému a zároveň pomáhá zvyšovat sytost jídla. Pokud ji ve stravě výrazně navýšíte, je vhodné postupovat postupně a dbát na dostatečný příjem tekutin.
Ořechy, semínka a zdravé tuky
Tuky není nutné při lupénce vyřazovat. Důležité je spíše vybírat jejich vhodné zdroje a sledovat celkovou skladbu jídelníčku. Ořechy, semínka, avokádo a rostlinné oleje jsou zdrojem nenasycených mastných kyselin a mohou být součástí vyvážené stravy.
Vhodné jsou například:
- vlašské ořechy,
- mandle,
- lískové ořechy,
- chia semínka,
- lněná semínka,
- dýňová semínka,
- olivový olej,
- avokádo.
Kterým potravinám se vyhnout?
Neexistuje univerzální seznam potravin, které musí každý člověk s lupénkou úplně vyřadit. Některé potraviny je ale vhodné omezit už z hlediska celkového zdraví. Patří sem především vysoce průmyslově zpracované potraviny s vysokým obsahem energie, nasycených tuků, přidaného cukru nebo soli.
Omezit je vhodné zejména:
- fast food,
- smažená jídla,
- uzeniny,
- tučné zpracované maso,
- sladké limonády,
- cukrovinky,
- sladké pečivo,
- vysoce průmyslově zpracované potraviny,
- nadměrné množství alkoholu.
Někteří lidé s lupénkou sami pozorují zhoršení po konkrétních potravinách. Taková zkušenost ale automaticky neznamená, že daná potravina způsobuje zhoršení lupénky u všech ostatních. Je proto lepší vyhnout se plošnému vyřazování celých skupin potravin bez jasného důvodu a zaměřit se především na celkovou kvalitu jídelníčku.
Alkohol a lupénka
Alkohol je vhodné při lupénce alespoň omezit. Jeho nadměrná konzumace může být spojena s horší kontrolou onemocnění a podle Americké akademie dermatologie může u některých lidí také snižovat účinnost léčby nebo zvyšovat riziko vzplanutí nemoci. U lidí s těžší lupénkou může být vhodné alkohol vynechat úplně.
Pokud užíváte léky na lupénku, je navíc důležité zohlednit jejich možné interakce s alkoholem a případnou zátěž jater. V takovém případě je vhodné konkrétní doporučení probrat s lékařem, který zná váš zdravotní stav a používanou léčbu.
Lupénka a středomořská dieta
Středomořský způsob stravování patří mezi nejčastěji zmiňované stravovací přístupy v souvislosti s lupénkou. Je založen především na zelenině, ovoci, luštěninách, celozrnných potravinách, ořeších, rybách a olivovém oleji a zároveň omezuje množství vysoce zpracovaných potravin.
Současné důkazy jsou ale stále omezené a není možné tvrdit, že středomořská dieta lupénku léčí. Některé studie naznačují možný přínos, ale část dostupných výzkumů je observační a je potřeba více kvalitních klinických studií. Dermatologové proto doporučují především zdravý a vyvážený jídelníček, přičemž středomořský způsob stravování může být jednou z rozumných možností.
Výhodou tohoto způsobu stravování je také to, že podporuje celkové zdraví. Nejde tedy pouze o potenciální vliv na projevy lupénky, ale také o vhodné složení stravy z hlediska tělesné hmotnosti, srdce a cév a dalších zdravotních rizik, která mohou s psoriázou souviset.
Má smysl bezlepková dieta?
Bezlepková dieta je v souvislosti s lupénkou často diskutovaná, ale není důvod, aby ji preventivně dodržoval každý člověk s psoriázou. Dostupné důkazy naznačují, že může pomoci především lidem, kteří mají současně celiakii nebo prokázanou citlivost na lepek.
Pokud máte například dlouhodobé zažívací obtíže, opakované průjmy, nadýmání nebo jiné potíže, které by mohly souviset s celiakií, je vhodné nejprve navštívit lékaře a případné vyšetření absolvovat ještě před zahájením bezlepkové diety. Bezlepková dieta totiž není jen jednoduché vynechání pečiva a těstovin a při nesprávném sestavení může vést k méně pestrému jídelníčku.
Pokud se u člověka s lupénkou potvrdí celiakie nebo citlivost na lepek, může být jeho vynechání součástí léčebného postupu. U lidí bez těchto problémů ale současné důkazy nepodporují plošné doporučení bezlepkové diety jako léčby lupénky.
Může při lupénce pomoci hubnutí?
Pakliže máte nadváhu nebo obezitu, snížení tělesné hmotnosti může být jednou z nejdůležitějších změn, které můžete udělat. Výzkumy ukazují, že redukce hmotnosti u lidí s nadváhou nebo obezitou může vést ke zmírnění závažnosti lupénky a v některých případech také ke zlepšení účinnosti léčby.
Tuková tkáň je metabolicky aktivní a nadměrné množství tělesného tuku souvisí se změnami v zánětlivých procesech. U lidí s lupénkou je navíc obezita spojována s vyšším rizikem některých dalších zdravotních problémů a může být spojena také s vyšší závažností onemocnění.
Pomohou vitaminy a doplňky stravy?
Na internetu lze najít velké množství doporučení na vitaminy, minerály, rybí olej, vitamin D nebo různé bylinné přípravky, které mají údajně lupénku zlepšit. Dostupné důkazy ale nejsou dostatečné k tomu, aby bylo možné tyto doplňky obecně doporučit jako léčbu lupénky. Dermatologické doporučení Americké akademie dermatologie například uvádí u řady doplňků nedostatek důkazů nebo rozporné výsledky.
To neznamená, že doplňky nemohou mít za určitých okolností své místo. Pokud máte potvrzený nedostatek konkrétní živiny, může být její doplnění samozřejmě vhodné. Není ale dobré užívat vysoké dávky vitaminů nebo minerálů pouze s očekáváním, že tím lupénku vyléčíte. O vhodnosti doplňků je proto lepší poradit se s lékařem nebo nutričním terapeutem.
Co je to lupénka:
Zdroje: aad.org, pubmed.ncbi.nlm.nih.gov, lidovky.cz