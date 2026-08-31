Strava při těhotenské cukrovce: které potraviny pomáhají udržet cukr pod kontrolou a čemu se radši vyhnout

Při těhotenské cukrovce není cílem hubnutí ani drastické omezování jídla. Organismus potřebuje během těhotenství dostatek energie a živin pro správný vývoj dítěte. Úprava jídelníčku má především pomoci udržet hladinu krevního cukru pod kontrolou a zabránit nadměrnému váhovému přírůstku.
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Jak strava ovlivňuje těhotenskou cukrovku?
Těhotenská cukrovka vzniká v důsledku hormonálních změn, které během těhotenství zvyšují odolnost organismu vůči inzulinu. Hladinu krevního cukru pak výrazně ovlivňuje dále strava, zejména množství a druh přijímaných sacharidů. Ty se během trávení rozkládají na glukózu, jež se následně dostává do krve. Nejde přitom o to sacharidy z jídelníčku úplně vyřadit, ale především hlídat jejich množství a dávat přednost kvalitnějším zdrojům.
Důležitou roli hraje také velikost porcí. Přejídání se nebo konzumace velkého množství sacharidů najednou může totiž způsobit výraznější vzestup hladiny cukru. Vhodnější je proto jíst pravidelně a jednotlivá jídla i svačiny rozložit rovnoměrně během dne.
Vhodné potraviny při těhotenské cukrovce
Základem jídelníčku by měla být pestrá strava obsahující dostatek zeleniny, kvalitních bílkovin, vlákniny a přiměřené množství sacharidů. Praktickou pomůcku, jak tyto jednotlivé složky do stravy snadno zařadit, může představovat rozdělení talíře na tři části, přibližně polovinu by ho měla tvořit neškrobová zelenina, čtvrtinu libové bílkoviny a zbývající čtvrtinu kvalitní sacharidová příloha.
Mezi vhodné potraviny patří zejména:
• Zelenina: brokolice, květák, špenát, paprika, okurka, cuketa, mrkev, lilek nebo listové saláty.
• Celozrnné obiloviny: ovesné vločky, celozrnné a žitné pečivo, hnědá nebo basmati rýže, celozrnné těstoviny, bulgur či quinoa.
• Luštěniny: čočka, fazole a cizrna.
• Libové zdroje bílkovin: kuřecí a krůtí maso, vejce, ryby, tofu nebo tempeh.
• Neslazené mléčné výrobky: bílý či řecký jogurt nebo mléko.
• Ovoce: jablka, hrušky, citrusy nebo bobulové ovoce.
• Zdravější tuky: ořechy, semínka nebo olivový olej.
V jídelníčku by neměla chybět ani vláknina, která může přispět k pomalejšímu vzestupu hladiny cukru po jídle. Kromě zeleniny ji poskytují například celozrnné obiloviny a luštěniny. Co se týče ovoce, vhodnější je sníst celý kus než ho přijmout v podobě džusu či smoothie.
Kterým potravinám se raději vyhnout?
Největší problém představují potraviny s vysokým obsahem přidaného cukru a některé rychle vstřebatelné sacharidy. Vhodné je proto jejich konzumaci co nejvíce omezit.
Mezi potraviny a nápoje, kterým je lepší se vyhnout nebo je výrazně omezit, patří:
• Sladké nápoje: limonády, energetické nápoje, ovocné džusy, smoothie a slazené čaje.
• Sladkosti a dezerty: dorty, sušenky, cukrovinky, zmrzlina a sladké pečivo.
• Potraviny z bílé mouky: bílé pečivo, běžné těstoviny nebo další rafinované sacharidy.
• Velké porce škrobových příloh: bílá rýže, brambory nebo hranolky.
• Vysoce průmyslově zpracované potraviny: fastfoodové výrobky, polotovary, uzeniny a balené pochutiny.
• Potraviny s vysokým obsahem přidaného cukru: hotové omáčky, kečup, dresinky.
Dále je třeba se během těhotenství vyhnout alkoholu nebo potravinám s vysokým obsahem soli a nasycených tuků. Dobré je proto sledovat při nákupu etikety výrobků.
Na velikosti porce záleží
Při těhotenské cukrovce je důležitý pravidelný stravovací režim. Vynechávání jídel a následné velké porce totiž mohou vést k větším výkyvům hladiny krevního cukru. Lepší je namísto toho rozdělit jídlo do několika menších porcí během dne a podle individuálního doporučení zařadit také svačiny.
Pokud na vás přijde hlad mezi hlavními jídly, vhodnou volbou může být například bílý řecký jogurt s několika ořechy, zelenina s vejcem, menší porce ovoce nebo celozrnný výrobek s čerstvým sýrem. Pamatujte ale na to, že i u zdravých potravin je zapotřebí hlídat si velikost porcí.
Zdroje: diabetes.org.uk, medicalnewstoday.com, nhs.uk