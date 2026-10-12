Strava při tetanii aneb co jíst při nedostatku vápníku a hořčíku

Samotná úprava jídelníčku proto tetanii nemusí vyřešit. Pokud je její příčinou například porucha příštítných tělísek, může být nutná léčba vápníkem a vitaminem D spolu s pravidelnými kontrolami krve. Strava má v takovém případě především pomoci zajistit dostatečný příjem potřebných minerálů a podpořit jejich stabilní hladinu.
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Jak strava ovlivňuje tetanii?
Význam jídelníčku závisí především na tom, co je konkrétní příčinou tetanických obtíží. Pokud souvisejí s nedostatkem vápníku, je vhodné zaměřit se na potraviny, které ho přirozeně obsahují. U lidí s hypoparatyreózou, při níž příštítná tělíska nevytvářejí dostatek parathormonu a hladina vápníku může klesat, bývá kromě úpravy jídelníčku zapotřebí také léčba vápníkem a vitaminem D.
Pro správné fungování svalů a nervového systému je důležitý dále hořčík a draslík. Vyvážený jídelníček by proto měl obsahovat pestrou kombinaci mléčných výrobků, zeleniny, luštěnin, ořechů, semen, celozrnných obilovin a dalších potravin bohatých na minerály.
Potraviny vhodné při tetanii
Při nízké hladině vápníku je třeba zaměřit se především na jeho přirozené zdroje. Mezi vhodné potraviny patří:
Mléčné výrobky: mléko, jogurty, sýry a další.
Sójové produkty: tofu a výrobky obohacené vápníkem.
Listová zelenina: brokolice, kapusta, kadeřávek a další.
Luštěniny: fazole a cizrna.
Ořechy a semínka: mandle či sezamová semínka.
Celozrnné výrobky: celozrnné pečivo a obiloviny.
Důležitý je také vitamin D, který pomáhá organismu vápník vstřebávat. Získat ho lze například z tučných ryb, vajec a potravin obohacených o tento vitamin. Hladina vitaminu D však závisí také na jeho tvorbě v kůži působením slunečního záření. Pokud ho má organismus nedostatek, může být zapotřebí ho doplnit.
Pozor na špenát
Špenát sice obsahuje poměrně hodně vápníku, organismus z něj však využije jen malé množství. Důvodem je vysoký obsah oxalátů, které na sebe ve střevě vážou vápník a zhoršují jeho vstřebávání. Z tohoto hlediska je proto vhodnější například brokolice, kapusta nebo kadeřávek.
Které potraviny raději omezit?
Při tetanii není nutné hned z jídelníčku vyřazovat konkrétní potraviny. Některé stravovací návyky mohou ale přispívat k horší rovnováze minerálů v organismu, zvláštní pozornost je proto třeba věnovat především:
• velmi slaným jídlům a potravinám s vysokým obsahem sodíku, protože vysoký příjem soli může zvyšovat vylučování vápníku močí,
• nadměrnému množství alkoholu,
• velkému množství kofeinu (káva, energetické a kolové nápoje),
• slazeným a syceným nápojům,
• vysoce průmyslově zpracovaným potravinám.
U některých lidí s hypoparatyreózou může být problémem také příliš vysoký příjem fosforu. Ten se nachází například v mléčných výrobcích, mase a řadě průmyslově zpracovaných potravin. Neznamená to však, že by ho každý člověk s tetanií musel omezit, jeho omezení by se mělo řídit především výsledky krevních testů a doporučením lékaře.
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Hlavní je najít příčinu tetanie
Při tetanii je důležité zaměřit se nejen na jednotlivé potraviny, ale také na celkovou pestrost jídelníčku a dostatečný příjem tekutin. Pravidelná strava s přiměřeným množstvím vápníku, hořčíku, draslíku, vitaminu D a dalších živin může být užitečným doplňkem léčby.
Samotná dieta ale nemusí potíže odstranit. Pokud je tetanie způsobena například poruchou příštítných tělísek nebo výrazným nedostatkem některého minerálu, může být nutná cílená léčba a pravidelné krevní kontroly. Pokud se u vás objevují výrazné svalové křeče, potíže s dýcháním, nepravidelný srdeční rytmus nebo záchvaty, je namístě vyhledat lékařskou pomoc.
Zdroje: parathyroiduk.org, nhs.uk, my.clevelandclinic.org