TAJENKA: Vyluštěte název autoimunitního onemocnění, při kterém může běžná součást jídelníčku způsobovat zdravotní potíže

Co dnes luštíme?
Dnešní tajenka nás zavede do světa trávicího systému a onemocnění, při kterém hraje důležitou roli reakce organismu na určitou složku potravy. U postižených lidí může docházet k poškození sliznice tenkého střeva a následně také ke zhoršenému vstřebávání některých důležitých živin.
V seznamu pojmů, z nichž se skládá dnešní luštěnka, najdete devět výrazů z oblasti zdraví, lidského těla a medicíny. Odpovědi na otázky vám pomohou odhalit jednotlivá písmena a postupně složit název onemocnění, které souvisí s nesnášenlivostí lepku.
Nápověda:
- Jak označujeme části obličeje pod okem (tváře jiným slovem)?
- Jak se nazývá největší lymfatický orgán v těle?
- Jak se nazývá céva, která přivádí krev směrem do srdce?
- Jak označujeme zdravotnické zařízení, kde lékaři vyšetřují a léčí pacienty?
- Jak se nazývá drobný výběžek na kůži, kterým u člověka prochází mlékovody a který se nachází uprostřed prsního dvorce?
- Jak se nazývá jednoduchý sacharid, který je pro organismus významným zdrojem energie?
- Který smyslový orgán nám umožňuje vidět okolní svět?
- Jak nazýváme povrchovou vrstvu lidského těla tvořenou kůží?