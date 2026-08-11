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Zdraví.euro.cz Domácí lékař

TAJENKA: Vyluštěte název autoimunitního onemocnění, při kterém může běžná součást jídelníčku způsobovat zdravotní potíže

Věra Krásová
11.8.2026
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Tajenka: autoimunitní onemocnění
Autor: Shutterstock.com

Bolesti břicha, nadýmání, průjem, únava nebo nevysvětlitelný úbytek na váze, to všechno mohou být příznaky onemocnění, které někdy zůstává dlouhou dobu neodhalené. Problém přitom může souviset s potravinou, která je běžnou součástí jídelníčku většiny lidí. O jaké onemocnění jde, prozradí naše dnešní tajenka.

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Co dnes luštíme?

Dnešní tajenka nás zavede do světa trávicího systému a onemocnění, při kterém hraje důležitou roli reakce organismu na určitou složku potravy. U postižených lidí může docházet k poškození sliznice tenkého střeva a následně také ke zhoršenému vstřebávání některých důležitých živin.

V seznamu pojmů, z nichž se skládá dnešní luštěnka, najdete devět výrazů z oblasti zdraví, lidského těla a medicíny. Odpovědi na otázky vám pomohou odhalit jednotlivá písmena a postupně složit název onemocnění, které souvisí s nesnášenlivostí lepku.

Nápověda:

  1. Jak označujeme části obličeje pod okem (tváře jiným slovem)?
  2. Jak se nazývá největší lymfatický orgán v těle?
  3. Jak se nazývá céva, která přivádí krev směrem do srdce?
  4. Jak označujeme zdravotnické zařízení, kde lékaři vyšetřují a léčí pacienty?
  5. Jak se nazývá drobný výběžek na kůži, kterým u člověka prochází mlékovody a který se nachází uprostřed prsního dvorce?
  6. Jak se nazývá jednoduchý sacharid, který je pro organismus významným zdrojem energie?
  7. Který smyslový orgán nám umožňuje vidět okolní svět?
  8. Jak nazýváme povrchovou vrstvu lidského těla tvořenou kůží?

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