TAJENKA: Odpovězte správně na všechny otázky a odhalte jednu z civilizačních chorob

Co dnes luštíme?
Tentokrát jsme pro vás připravili tajenku věnovanou onemocnění, které souvisí s tím, jak tělo hospodaří s důležitou látkou potřebnou pro získávání energie. Správná životospráva, pohyb a včasná diagnostika mohou hrát významnou roli v prevenci i v péči o pacienty. Dokážete odpovědět na všechny otázky a odhalit, o jakou chorobu se jedná?
Nápověda:
- Jak se nazývá skupina léků používaných například ke zklidnění nervového systému?
- Který orgán produkuje hormon inzulín regulující hladinu cukru v krvi?
- Která část těla bývá zasažena bolestí při migréně?
- Jak se nazývají tvrdé útvary v dutině ústní, jejichž stav ovlivňuje celkové zdraví?
- Jaká tělní tekutina nám koluje v cévách?
- Jak se nazývá chronické onemocnění dýchacích cest, při kterém dochází k opakovaným záchvatům dušnosti?
- Jak se označuje soubor opatření, která pomáhají předcházet nemocem?
- Jak se nazývá část dýchacích cest spojující nosní dutinu s hltanem?