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Zdraví.euro.cz Domácí lékař

TAJENKA: Odpovězte správně na všechny otázky a odhalte jednu z civilizačních chorob

Věra Krásová
14.7.2026
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Tajenka: civilizační choroba
Autor: Shutterstock.com

V dnešní tajence jsme se zaměřili na oblast metabolismu a fungování lidského organismu. Vaším úkolem bude správně odpovědět na jednotlivé otázky a pomocí zvýrazněných písmen odhalit název zdravotního problému, který patří mezi častá onemocnění současné populace.

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Co dnes luštíme?

Tentokrát jsme pro vás připravili tajenku věnovanou onemocnění, které souvisí s tím, jak tělo hospodaří s důležitou látkou potřebnou pro získávání energie. Správná životospráva, pohyb a včasná diagnostika mohou hrát významnou roli v prevenci i v péči o pacienty. Dokážete odpovědět na všechny otázky a odhalit, o jakou chorobu se jedná?

Nápověda:

  1. Jak se nazývá skupina léků používaných například ke zklidnění nervového systému?
  2. Který orgán produkuje hormon inzulín regulující hladinu cukru v krvi?     
  3. Která část těla bývá zasažena bolestí při migréně?
  4. Jak se nazývají tvrdé útvary v dutině ústní, jejichž stav ovlivňuje celkové zdraví?
  5. Jaká tělní tekutina nám koluje v cévách?
  6. Jak se nazývá chronické onemocnění dýchacích cest, při kterém dochází k opakovaným záchvatům dušnosti?
  7. Jak se označuje soubor opatření, která pomáhají předcházet nemocem?
  8. Jak se nazývá část dýchacích cest spojující nosní dutinu s hltanem?

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