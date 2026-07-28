TAJENKA: vyluštěte odborný název infekční nemoci, která má každý rok na svědomí několik milionů životů

Co dnes luštíme?
Dnešní tajenka nás zavede do světa infekčních onemocnění. Přestože mnohé nemoci dnes dokážeme díky moderní medicíně léčit nebo držet pod kontrolou, některé z nich stále představují velkou hrozbu zejména v oblastech s omezeným přístupem ke zdravotní péči.
V seznamu pojmů, z nichž se skládá dnešní luštěnka, najdete devět výrazů z oblasti zdraví a lidského těla. Odpovědi na otázky vám pomohou odhalit jednotlivá písmena a postupně složit odborný název nemoci, která stojí za naší dnešní tajenkou.
Nápověda:
- Které infekční onemocnění způsobuje bakterie Mycobacterium leprae?
- Jak se odborně nazývá období v životě ženy, kdy dochází k přirozenému ukončení menstruace a plodného období?
- Jak odborně označujeme nedostatek červených krvinek nebo hemoglobinu v krvi?
- Jak se nazývá uvolnění vajíčka z vaječníku během menstruačního cyklu?
- Jaký je lékařský termín pro jakékoliv lokalizované zduření, otok nebo zbytnění tkáně?
- Napište název chronického průjmového onemocnění, které se vyskytuje především v oblastech se špatnými hygienickými podmínkami.
- Jak se odborně nazývá pískání, hučení nebo zvonění v uších?
- Jaký název má virové onemocnění sudokopytníků projevující se horečkou a bolestivými puchýřky v dutině ústní způsobující nadměrné slinění?
- Jak označujeme přehnanou reakci imunitního systému na běžně neškodné látky?