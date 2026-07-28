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Zdraví.euro.cz Domácí lékař

TAJENKA: vyluštěte odborný název infekční nemoci, která má každý rok na svědomí několik milionů životů

Věra Krásová
28.7.2026
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tajenka infekční nemoc
Autor: Shutterstock.com

V pondělí 13.7. 2026 obletěla svět smutná zpráva o náhlém úmrtí hollywoodské hvězdy Sama Neila. Herec se dlouhodobě léčil s rakovinou, nicméně tato zákeřná nemoc nakonec nebyla příčinou jeho skonu. Jeho zdravotní stav se zhoršil kvůli onemocnění, které postihuje každoročně miliony lidí po celém světě a jeho odborný název ukrývá naše tajenka.

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Co dnes luštíme?

Dnešní tajenka nás zavede do světa infekčních onemocnění. Přestože mnohé nemoci dnes dokážeme díky moderní medicíně léčit nebo držet pod kontrolou, některé z nich stále představují velkou hrozbu zejména v oblastech s omezeným přístupem ke zdravotní péči.

V seznamu pojmů, z nichž se skládá dnešní luštěnka, najdete devět výrazů z oblasti zdraví a lidského těla. Odpovědi na otázky vám pomohou odhalit jednotlivá písmena a postupně složit odborný název nemoci, která stojí za naší dnešní tajenkou.

Nápověda:

  1. Které infekční onemocnění způsobuje bakterie Mycobacterium leprae?
  2. Jak se odborně nazývá období v životě ženy, kdy dochází k přirozenému ukončení menstruace a plodného období?
  3. Jak odborně označujeme nedostatek červených krvinek nebo hemoglobinu v krvi?
  4. Jak se nazývá uvolnění vajíčka z vaječníku během menstruačního cyklu?
  5. Jaký je lékařský termín pro jakékoliv lokalizované zduření, otok nebo zbytnění tkáně?
  6. Napište název chronického průjmového onemocnění, které se vyskytuje především v oblastech se špatnými hygienickými podmínkami.
  7. Jak se odborně nazývá pískání, hučení nebo zvonění v uších?
  8. Jaký název má virové onemocnění sudokopytníků projevující se horečkou a bolestivými puchýřky v dutině ústní způsobující nadměrné slinění?
  9. Jak označujeme přehnanou reakci imunitního systému na běžně neškodné látky?

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