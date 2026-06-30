TAJENKA: Odpovězte správně na všechny otázky a odhalte vitamin, bez kterého se neobejdou vaše kosti ani imunita

Co dnes luštíme?
Tentokrát jsme do tajenky ukryli název jednoho z nejznámějších vitaminů. Přestože se označuje jako vitamin, v lidském těle působí také podobně jako hormon a ovlivňuje řadu důležitých procesů. Přispívá k normální funkci imunitního systému, pomáhá udržovat zdravé kosti, zuby i svaly a podporuje správné vstřebávání vápníku a fosforu. Jeho nedostatek je poměrně častý zejména v zimních měsících, kdy trávíme méně času na slunci.
Nápověda:
- Napište název ovoce, které je bohaté na zdravé tuky, má velkou pecku a je nepostradatelnou ingrediencí v mexické kuchyni.
- Jak se souhrnně označují tuky a látky jim podobné?
- Jak se nazývá vnější vrstva obilných zrn bohatá na vlákninu?
- Jaké ovoce je tradičně spojováno s rčením „Jedno denně a lékaře netřeba“?
- Jak se označují zdravé mastné kyseliny obsažené například v rybách? Napovíme, že se jedná o název jednoho písmene řecké abecedy.
- Která zelenina obsahující vitamin C a antioxidant quercetin je známá tím, že při krájení často způsobuje slzení očí?
- Napište název tropického ovoce, které se přidává na pizzu (Hawai) a obsahuje vitamin C a bromelain?
- Jak se odborně nazývá otok způsobený hromaděním tekutiny v tkáních?