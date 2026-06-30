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TAJENKA: Odpovězte správně na všechny otázky a odhalte vitamin, bez kterého se neobejdou vaše kosti ani imunita

Věra Krásová
30.6.2026
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Tajenka vitamíny
Autor: Shutterstock.com

Vitaminy jsou látky, které lidské tělo potřebuje pro správné fungování. Podílejí se na stovkách důležitých procesů, přes podporu imunity až po zdraví očí nebo pokožky. Vyzkoušejte si naši rychlou luštěnku. Pokud správně odpovíte na všech osm otázek, odhalíte skrytou odpověď.

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Co dnes luštíme?

Tentokrát jsme do tajenky ukryli název jednoho z nejznámějších vitaminů. Přestože se označuje jako vitamin, v lidském těle působí také podobně jako hormon a ovlivňuje řadu důležitých procesů. Přispívá k normální funkci imunitního systému, pomáhá udržovat zdravé kosti, zuby i svaly a podporuje správné vstřebávání vápníku a fosforu. Jeho nedostatek je poměrně častý zejména v zimních měsících, kdy trávíme méně času na slunci.

Nápověda:

  1. Napište název ovoce, které je bohaté na zdravé tuky, má velkou pecku a je nepostradatelnou ingrediencí v mexické kuchyni. 
  2. Jak se souhrnně označují tuky a látky jim podobné? 
  3. Jak se nazývá vnější vrstva obilných zrn bohatá na vlákninu? 
  4. Jaké ovoce je tradičně spojováno s rčením „Jedno denně a lékaře netřeba“? 
  5. Jak se označují zdravé mastné kyseliny obsažené například v rybách? Napovíme, že se jedná o název jednoho písmene řecké abecedy. 
  6. Která zelenina obsahující vitamin C a antioxidant quercetin je známá tím, že při krájení často způsobuje slzení očí?
  7. Napište název tropického ovoce, které se přidává na pizzu (Hawai) a obsahuje vitamin C a bromelain? 
  8. Jak se odborně nazývá otok způsobený hromaděním tekutiny v tkáních? 

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