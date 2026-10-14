Vizuální test anatomie: Víte, na jakých místech v lidském těle se nachází konkrétní orgány?

Jak dobře znáte lidské tělo?
Lidské tělo je složitý systém, ve kterém spolupracují desítky orgánů a orgánových soustav. Každý z nich má svou konkrétní úlohu a zároveň je důležité také jeho umístění. Srdce například zajišťuje krevní oběh, plíce se podílejí na dýchání a ledviny filtrují krev a pomáhají udržovat správné množství vody a minerálů v organismu.
Základní představu o anatomii si většina z nás vytváří už během školní výuky. Přesto může být překvapivé, kolik toho během let zapomeneme. Zatímco u srdce nebo mozku je odpověď poměrně jasná, u jater, žaludku, ledvin nebo slepého střeva už může být orientace o něco složitější.
Otestujte své znalosti
Právě na znalost polohy jednotlivých orgánů se zaměřuje náš test. Tentokrát vás ale nečeká klasický kvíz s několika možnostmi odpovědí. Nebudete nic vypisovat ani vybírat z nabídky. U každé otázky jednoduše kliknete přímo na obrys lidského těla na místo, kde se podle vás daný orgán nachází.
Při hledání jednotlivých orgánů nemusíte řešit jejich přesnou anatomickou polohu do posledního detailu. Úkolem testu je ověřit, zda máte správnou představu o tom, ve které části lidského těla se konkrétní orgán nachází.
Skutečná anatomie je samozřejmě mnohem složitější. Orgány mají různou velikost a tvar a jejich přesná poloha se může mezi jednotlivými lidmi mírně lišit. Roli může hrát například tělesná stavba, věk nebo poloha těla. Pro účely testu proto postačí určit správnou oblast.