Test astigmatismu: zjistěte, zda netrpíte jednou z nejčastějších očních vad

Řada z nás považuje rozmazané vidění nebo častou únavu očí za běžný důsledek dlouhé práce na počítači či nedostatku spánku. Ve skutečnosti však mohou být tyto obtíže právě příznakem astigmatismu. Pokud tato vada není správně diagnostikována a korigována, může negativně ovlivňovat každodenní aktivity, od čtení až po řízení automobilu.
Co je astigmatismus?
Astigmatismus je běžná refrakční vada oka, při které se světelné paprsky nedokážou správně soustředit na sítnici. Důvodem bývá nepravidelné zakřivení rohovky, tedy průhledné přední části oka, případně oční čočky. Zatímco zdravá rohovka má tvar podobný míči, u astigmatismu bývá spíše oválná. Kvůli tomu se světlo láme v různých směrech a na sítnici nevzniká jeden ostrý obraz, ale několik ohnisek. Výsledkem je rozmazané nebo zkreslené vidění na blízko i na dálku.
Astigmatismus se často objevuje již od narození a v mnoha případech je podmíněn geneticky. Může se však rozvinout také v průběhu života, například v důsledku poranění oka, některých onemocnění rohovky nebo po chirurgických zákrocích. Není přitom nijak výjimečný. Podle odborníků se s určitou mírou astigmatismu setkává značná část populace.
Tato oční vada se často vyskytuje společně s krátkozrakostí nebo dalekozrakostí, což může její projevy ještě zesílit. Někteří lidé mají pouze mírný astigmatismus, který jim v běžném životě téměř nepůsobí potíže, zatímco u jiných může výrazně ovlivňovat kvalitu vidění a způsobovat nepříjemné symptomy, jako je únava očí, bolesti hlavy nebo problémy s ostrostí obrazu.
Příznaky astigmatismu
Mírné formy astigmatismu mohou dlouhou dobu zůstávat bez povšimnutí, protože mozek si na méně kvalitní obraz postupně zvyká. S narůstající vadou se však příznaky obvykle zhoršují a mohou začít ovlivňovat každodenní fungování. Mezi nejčastější příznaky astigmatismu patří:
- rozmazané nebo zkreslené vidění na blízko i na dálku,
- obtížné zaostřování,
- dvojité nebo překrývající se obrysy předmětů,
- únava očí po čtení nebo práci na počítači,
- časté mhouření očí,
- bolesti hlavy,
- horší vidění za šera nebo při řízení v noci.
Jak provést domácí test na astigmatismus?
Domácí testy astigmatismu nemohou nahradit odborné vyšetření, ale mohou upozornit na možné problémy se zrakem.
Před testováním:
- Sundejte si brýle nebo kontaktní čočky.
- Sedněte si přibližně 30 až 40 cm od obrazovky nebo vytištěného obrázku.
- Zakryjte jedno oko.
- Proveďte test a následně jej zopakujte s druhým okem.
- Výsledky porovnejte.
Pro co nejpřesnější výsledek provádějte test v dobře osvětlené místnosti a během testování se nesnažte mhouřit oči ani měnit vzdálenost od obrázku. Pokud zaznamenáte rozdíl mezi pravým a levým okem nebo některé části testu vidíte rozmazaněji než ostatní, doporučuje se odborné vyšetření zraku.
Test
Jaké číslo vidíte na obrázku?
Výsledek:
3246 – Podezření na astigmatismus a krátkozrakost
3240 – Podezření na astigmatismus
1246 – Podezření na krátkozrakost
1240 – Zdravé oko