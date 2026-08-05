Test logiky: dokážete správně doplnit chybějící čísla a symboly?

Níže uvedený krátký test se skládá z úloh, ve kterých je potřeba doplnit chybějící část vzorce nebo hodnotu symbolů. Účastník se při jeho řešení musí zaměřit na změny mezi jednotlivými obrázky, například změny počtu prvků, jejich polohy, směru, velikosti nebo vzájemných vztahů.
Co test sleduje?
Cílem není zjistit, kolik si člověk zapamatoval informací ze školy nebo z běžného života, ale jak dokáže přemýšlet nad novým problémem. Hodnotí tak například schopnost abstraktního myšlení, rychlost hledání pravidel a schopnost pracovat s neúplnými informacemi.
Tento test vychází z takzvaných Ravenových matic, které se často používají v psychologii, při výzkumu kognitivních schopností nebo jako součást výběrových řízení. Výsledky vám mohou napovědět, jak dobrou máte schopnost řešit nové a neznámé problémy nezávisle na předchozích zkušenostech.
Pokud se vám podařilo odpovědět správně na všechny čtyři úlohy, pak máte dobrou schopnost rozpoznávat logické vztahy, hledat skrytá pravidla, pracovat s abstraktními symboly a analyzovat nové informace bez nutnosti předchozích znalostí. Jedná se ovšem pouze o krátký orientační test a nelze z něj proto určit přesné IQ skóre. Pro přesnější posouzení by bylo potřeba více úloh různé obtížnosti a standardizované podmínky testování.